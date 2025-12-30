重磅敲锣！卧安机器人（6600.HK）加冕AI具身家庭机器人第一股，引领行业新发展

香港, 2025年12月30日 - (亚太商讯) - AI浪潮席卷全球，叠加老龄化与消费升级的长期趋势，家庭机器人行业在具身智能技术日新月异的发展下正加速迈向全场景智能服务新阶段。技术突破、需求爆发与多元竞争格局，共同催生出一条黄金赛道。

立于时代潮头，卧安机器人今日正式于香港联交所上市，加冕"国内AI具身家庭机器人第一股"。卧安机器人本次IPO共计发行22,222,300股 H 股，其中香港公开发售获254.5倍认购，国际发售获8.9倍认购。尤为瞩目的是，公司成功引入包括高瓴、Cithara、无极资本、中国东方等在内的九家顶尖机构作为基石投资者，合共认购超7亿港元，基石阵容强大。

从招股热烈反响到上市钟声敲响，背后是资本市场对卧安机器人所处赛道价值与公司自身竞争力的双重认可。

技术产品双硬核：全场景矩阵+核心专利构建竞争优势

卧安机器人作为全球稀缺的具身机器人领军企业，聚焦运动机器人、陪伴机器人、人形机器人三大黄金赛道，以差异化定位开辟行业新蓝海。而且不同于多数企业扎堆To B领域探索商业化，卧安机器人凭借前瞻性布局与深厚技术积淀，已实现核心赛道的规模化落地与验证。

产品方面，卧安机器人已经打造了覆盖增强型执行机器人、感知与决策系统的全品类产品矩阵，深度适配智能操控、家务劳动、养老护理、运动陪伴等多元家庭场景。卧安机器人自主研发的AI网球机器人Acemate作为全球首款能够真人对打的网球机器人，与宇树科技双足机器人Unitree R1、Figure AI家务机器人Figure 03一同上榜美国《时代》杂志"2025年度最佳发明"榜单。卧安机器人在柏林IFA展会上发布的全球首款本地部署大模型的AI陪伴机器人Kata Friends，一举斩获Best in IFA Next和Best in Emerging Tech两项创新大奖，证明了其在情感交互技术上的领先性。

值得一提的是，作为中国的Figure，卧安机器人计划于2026年1月推出首款人形家庭机器人H1，重点覆盖衣物分类整理、餐后餐具清洗收纳、辅助备餐等高频生活场景，这款新品是卧安机器人十年来沉淀的具身智能技术的集大成之作，以硬核科技全力兑现家庭劳动力解放的终极愿景。

技术则是卧安机器人构建核心竞争力的基石。公司自主掌握机器人定位与环境构建、AI机器视觉控制、分布式神经控制网络三大核心技术栈，通过各技术模块协同作用，实现毫米级精准定位、毫秒级物体识别及自主学习决策能力，让机器人能精准匹配家庭多样化服务需求。从AI网球机器人、AI陪伴机器人到人形家务机器人，公司构建的以智能家庭机器人产品为核心的生态系统正在不断完善。

从技术到市场，从产品到生态，卧安机器人以"技术创新+场景深耕"双轮驱动，持续强化在具身机器人领域的先发优势，已经成长为家庭智能生态赛道中极具成长潜力的领军者，构建起难以复制的竞争壁垒。

需要指出的是，取得这些成绩的背后离不开持续的研发投入与人才储备。截至2025年12月11日，卧安机器人研发人员达278人，占员工总数的43.4%，形成了一支专业过硬的研发团队；2022年至2024年，研发开支复合年增长率达34.7%，由此累计拥有311项专利（含56项发明专利），覆盖核心技术、产品设计等关键领域，形成坚实的知识产权保护体系，为产品迭代升级提供不竭动力。

全球化布局成效显著：千万用户生态+稳健业绩增长

在强大的技术实力之外，覆盖全球多国的全渠道销售及分销网络亦是卧安机器人的核心竞争力之一。

根据资料，卧安机器人以"SwitchBot"、"Acemate"品牌直面全球消费者，产品销往全球逾90个国家和地区，主要为日本、欧洲及北美，于世界各地逾2000家线下零售店可供购买，线上则与亚马逊（AMZN.US）等国际知名零售商建立稳定合作，此外公司亦布局有自营网站的DTC渠道。

用户数据层面，截至2025年12月11日，卧安机器人的SwitchBot App全球累计注册用户超356万名，连接设备总数突破1080万台，其中55.9%的注册用户已连接两款及以上产品，充分体现了产品生态的高粘性，形成"产品优化-用户认可-数据反馈-再优化"的良性循环。

领先的技术、优异的产品力以及扎实的市场布局在业绩层面亦得到了印证。

数据显示，2022至2024年，卧安机器人的收入从2.75亿元增长至6.10亿元，复合年增长率达49.0%；2025年上半年收入3.96亿元，同比增长44.10%，增长势头持续强劲。

盈利也在能力持续改善，2022年至2024年及2025年上半年的毛利率分别为34.3%、50.4%、51.7%、54.2%，主要系已确立核心优势的家庭系统产品类别的销售额持续增长、产品组合持续优化及高利润率新产品成功上市。

与此同时，卧安机器人2025年上半年的净利润实现扭亏为盈，增至2790.3万元，经调整EBITDA则在2023年就已实现盈利，业务可持续性与盈利质量得到充分验证。

结语

当前，全球机器人行业正迎来加速增长的黄金期，市场渗透率持续攀升，整体规模不断扩容。根据弗若斯特沙利文的资料，2022年至2024年全球家用机器人市场规模从2133亿元（人民币，下同）增长至2577亿元，复合年增长率9.9%，预计到2029年市场规模将增至4365亿元，2024年至2029年的复合年增长率为11.1%。

与此同时，行业内优必选（9880.HK）、越疆（2432.HK）、极智嘉-W（2590.HK）、云迹（2670.HK）等企业已经登陆港股市场，宇树科技、智元等同行亦在加速前行。海外方面，1X Technologies、Figure等同样获得大额融资，接入大模型。从同业企业披露的订单以及收入趋势亦可以看出，机器人行业正驶入发展快车道。

在此行业浪潮下，卧安机器人以"AI具身家庭机器人第一股"的鲜明定位成功登陆港股，完成关键资本布局。借助本次全球发售募集的资金，公司将进一步夯实技术壁垒、丰富产品矩阵、拓展全球渠道，持续巩固自身的核心竞争优势。

根据发售公告，卧安机器人此次的募资用途明确：66.5%将用于提升研发能力，聚焦AI具身家庭机器人系统相关关键技术研发与产品开发，核心是机器人定位技术、AI机器视觉控制技术及边缘计算技术、基于VLA模型的人形家务机器人技术等，以及建设高标准的机器人数据采集工厂，专门用于迭代和优化人形机器人的VLA模型；19.8%将用于拓展销售渠道、扩大地区覆盖范围及提升品牌全球知名度。

展望未来，卧安机器人有望以此次上市为契机，依托智能家庭市场红利，持续深化技术创新、加速新品落地进程、拓展全球市场版图，赋能亿万家庭美好生活，在AI具身家庭机器人行业的发展浪潮中稳步前行。

作者：云知风起

