国泰君安国际助力卧安机器人成功登陆香港联交所主板



香港, 2025年12月30日 - (亚太商讯) - 国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力卧安机器人（深圳）股份有限公司（"卧安机器人"，股份代号：6600.HK）于香港联合交易所主板挂牌上市。 本次卧安机器人全球发售最终定价每股H股73.80港元，全球发售共22,222,300股H股（其中香港发售2,222,300股H股，国际配售20,000,000股H股），绿鞋前集资规模约为16.4亿港元，为公司发展注入关键资本动能。此次发售也获得了境内外机构投资者的踊跃认购，香港公开发售认购倍数254.5倍，国际配售认购倍数8.9倍。公司成功引入了包括高瓴、Cithara、无极资本、中国东方、Yield Royal、观博资本 及 锐智资本 作为基石投资者，基石投资占比全球发售约42.68%，有效巩固公司的资本基础与市场信用，支持其在研发投入、产品矩阵扩张及海外渠道深化等关键领域进行持续的中长期投入。 在此项目中，国泰君安国际充分发挥集团境内外一体化平台优势，凭借贯穿全程的专业服务与高效执行，为卧安机器人提供了全方位的资本市场支持，展现了其在服务前沿科技企业方面的深厚实力。国泰君安国际在本项目中提供了涵盖全流程的精准服务：在方案设计阶段，紧密结合资本市场窗口与公司发展需求，完善发行方案与关键路径，有效提升项目推进效率；在执行过程中，高效统筹公司、监管机构及中介团队，确保各关键节点高质量落地；在价值传递环节，围绕公司构建智能家庭机器人产品生态系统的核心逻辑，精心组织投资者沟通，强化市场理解与预期管理；在发行定价阶段，依托覆盖广泛的国际投资者网络与强大的分销能力，有力支持订单结构优化与定价效率提升。 继人形机器人领域代表性项目优必选科技（股份代号：9880.HK）及协作机器人领域代表性项目越疆（股份代号：2432.HK）之后，卧安机器人（股份代号：6600.HK）的成功上市，标志着国泰君安国际在具身智能及机器人产业链的资本市场服务中，已建立覆盖"价值梳理—合规推进—全球路演—簿记定价—配售交割"的系统化执行能力，并形成从上市前融资到国际投资者触达的一体化投行服务闭环。未来，国泰君安国际将继续发挥跨境资本市场服务能力，助力更多中国科技企业借力香港国际金融中心，加速全球化布局与高质量发展。 关于卧安机器人 卧安机器人成立于2015年。区别于传统单体智能家居设备与普通家庭机器人，公司通过落地"家庭机器人系统"路径，融合AI、机器人及物联网技术，以决策智能中枢实现实时环境感知、多设备协作与边缘智能处理，覆盖智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护及能源管理等多元家庭场景。作为全球家庭机器人系统行业的研发实践者，公司拥有311项专利（其中56项发明专利），研发团队占员工总数约43%。截至2025年12月11日，公司注册用户逾350万，连接设备累计逾1,080万台（约55.9%的注册用户连接两款或以上产品）。产品销往全球逾90个国家及地区，并在全球逾2,000间线下零售店可供购买。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



