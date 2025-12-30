美联股份港交所挂牌上市：行业前三的工业预制钢结构解决方案提供商 开启资本市场新阶段

香港, 2025年12月30日 - (亚太商讯) - 2025年12月30日，美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“美联股份”）正式在香港交易所主板挂牌上市，标志着公司完成登陆国际资本市场的重要一步，并由此开启面向公众投资者的全新发展阶段。

此次成功上市，不仅是美联股份发展历程中的关键节点，也使工业预制钢结构这一长期服务制造业的细分领域，首次以更为清晰的业务样本进入资本市场视野。

作为一家聚焦工业领域的预制钢结构建筑解决方案提供商，美联股份围绕制造业厂房及工业项目建设需求，提供涵盖设计优化、采购、制造及现场安装在内的一体化分包服务。根据弗若斯特沙利文报告，按 2024 年收入计，公司在中国工业预制钢结构建筑市场中排名第三。

稳定的经营规模，构成上市后的基本盘

从经营表现看，美联股份已形成相对稳定的业务规模。招股书披露，2022 年至 2024 年，公司收入分别约为 19.03 亿元、14.53 亿元及 15.23 亿元人民币，整体维持在十多亿元水平。其中，预制钢结构建筑分包服务始终为核心收入来源，2024 年该业务实现收入约 12.41 亿元人民币，占总收入的 81.5%，显示出公司对工业预制钢结构主业的高度聚焦。

在项目型业务特征较为突出的背景下，公司盈利结构亦保持相对稳定。2022 年至 2024 年，美联股份整体毛利率分别为 12.7%、14.8% 及 12.5%，核心分包业务毛利率长期维持在 13%–15% 区间，反映出公司在项目管理、成本控制及交付能力方面已形成较为成熟的运营体系。与此同时，招股书显示，公司经营活动现金流表现稳健，流动性状况良好，为业务持续推进和项目执行提供了必要的资金支撑。

工业建筑长期逻辑清晰，海外业务成为增量补充

从行业层面看，工业预制钢结构建筑主要服务于制造业厂房及工业项目，其需求与制造业投资周期高度相关。随着制造业向高端化、规模化及集约化方向演进，工业项目对建设效率、结构安全性及系统集成能力的要求不断提高，预制钢结构在工业建筑中的应用具备较为明确的产业逻辑。

在深耕国内工业市场的同时，美联股份亦逐步拓展海外相关业务。招股书披露，公司工业环保装备业务的收入主要来自海外市场，该板块收入由 2022 年的约 3,182 万元人民币增长至 2024 年的约 1 亿元人民币，同期毛利率提升至 18.9%。相关业务已覆盖多个海外市场，并取得中、美、欧及加拿大等地认证，为公司跨区域项目执行及海外拓展奠定基础。

以港股上市为新起点，推进工业建筑长期布局

完成在港交所的挂牌上市后，美联股份正式进入公众资本市场体系。结合招股书披露的发展方向，公司未来将继续围绕工业建筑领域深化布局，在巩固工业预制钢结构核心业务的同时，推动不同业务板块之间的协同，并稳步推进海外市场拓展。

在制造业投资周期、工业建筑升级及海外需求逐步释放的背景下，美联股份以多年项目积累、稳定的收入规模及逐步成型的海外布局，构建起可验证的业务基础。随着上市平台的搭建完成，公司在工业预制钢结构这一细分领域的经营能力与发展路径，将在更高透明度和更广泛市场参与下持续推进。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network