算力突围时刻！累计5.2万+出货的量产王者天数智芯叩响港交所大门

香港, 2025年12月29日 - (亚太商讯) - 当大语言模型掀起全球算力军备竞赛，通用GPU作为「AI发动机」的战略价值愈发凸显。中国160万片年出货量的算力蓝海，正呼唤自主可控的核心力量。近期，上海天数智芯半导体股份有限公司通过港交所聆讯，以硬核实力撑起中国通用GPU脊梁，成为这场国产突围的中坚力量，这家手握5.2万+出货量与290 +客户资源的企业，即将以资本新姿态角逐全球赛道。

全栈自主技术护航 铸就算力产业标杆

自2015年成立以来，天数智芯始终坚守「全栈自主可控」的核心技术路线，十年磨一剑构筑起不可复制的行业壁垒，其技术实力与产品价值更通过市场化成果充分验证。公司从芯片架构、指令集到编译器、函数库的全链条核心IP自主研发，摆脱外部技术依赖，不仅契合国家算力安全的战略需求，更成为国产通用GPU自主创新的标杆。

依托软硬件一体化的全栈技术体系，公司打造了涵盖通用GPU芯片、加速卡及定制化AI算力解决方案的产品矩阵，将自主硬件与专属软件栈深度融合，兼具生态友好性与广泛适用性，实现「开箱即用」的优质用户体验，客户只需进行极少的代码重构或修改即可使用，大幅降低客户应用部署门槛。

在性能与应用方面，公司产品表现突出。训练产品「天垓」系列采用7nm先进工艺打造，作为国内首批量产的训练通用GPU，单卡可支持参数规模约700亿的大语言模型运行，集群部署时性能线性跃升且精度差异控制在0.6%以内；推理产品「智铠」系列则针对整数计算单元与数据通路进行专属优化，兼容主流量化算法与推理引擎，部分型号功耗可低至75W以适配边缘场景。凭借「先进工艺赋能性能+场景优化控制成本」的双重优势，产品兼具强劲性能与高性价比，赢得了市场的广泛认可。

截至2025年6月30日，公司累计出货量已超过5.2万片，服务超290家跨行业客户，在包括金融服务、医疗保健及运输等重要领域实现超过900次部署与应用，商业化成果位居行业前列。

高研发精准赋能 商业化转化提速

技术壁垒与财务韧性形成双重护城河，揭开公司「稳健扩张」的底层逻辑。财务结构持续优化的同时，公司展现出强劲的增长动能：2022-2024年营收从1.89亿元飙升至5.39亿元，复合年增长率高达68.8%；2025年上半年收入3.24亿元，同比激增64.2%，已完成2024年全年营收的60%，增长节奏持续提速；通用GPU产品毛利率从2022年到2024年稳定在50%左右；净亏损率从2022年292.3%收窄至2024年165.4%，2025年上半年经调整净亏损同比收窄16.7%，尽管因行业研发投入属性还未能止损，但盈利路径愈发清晰。

在资金使用效率上，天数智芯同样表现亮眼。公司研发投入始终保持高强度加码，研发费用从2022年4.57亿元持续增至2024年7.73亿元，两年间增长69.1%；与此同时，研发成果的商业化转化成效显著，营业收入从2022年1.89亿元快速攀升至2024年5.40亿元，两年增长185.7%，营收增速远超研发费用增速，推动研发投入占比从241.1%稳步降至143.2%。

高效的资金运用，让每一分研发投入都转化为实实在在的量产能力与市场竞争力：「天垓」系列训练型GPU和「智铠」系列推理型GPU总计五次产品迭代，均顺利实现「研发 - 量产 - 商业化」的完整闭环，未出现技术落地或市场验证的断层；更值得关注的是，从2021年天垓Gen1推出到2024年Gen3成功量产，既印证了研发团队深厚的技术沉淀与高效的执行能力，也彰显出「持续研发投入+快速商业化反馈」的稳健经营作风，为长期技术竞争与盈利突破奠定了坚实基础。

在国产化率预计将从2024年3%向2029年37.9 %冲刺的赛道上，作为唯一实现训练及推理全场景量产的企业，天数智芯可对标全球GPU企业成长曲线，叠加5.2万片出货量构建的规模优势，成为资本市场稀缺的「技术+量产」双驱动标的。

募资明确战略规划 展现清晰成长路径与价值预期

如果不出意外，天数智芯将会在2026年1月登陆香港资本市场。此次赴港上市不仅是公司发展历程中的重要里程碑，更彰显了国产自主通用GPU企业迈向资本化、加速规模化发展的坚定步伐。作为国内通用 GPU 赛道的「量产先锋」，天数智芯此次IPO的募资规划尽显战略定力，为投资者勾勒出清晰的成长蓝图

本次IPO，天数智芯已就募集资金用途作出明确战略规划：约80%将用于研发公司的产品及解决方案，包括在未来五年内投入通用GPU芯片及加速卡的研发与商业化进程、通过扩充研发团队规模攻坚专有软件栈研发，以及布局AI算力一体化解决方案的技术突破；约10%将在未来五年内用于销售及市场推广，涵盖海内外渠道拓展、品牌建设及重点行业渗透；约10%将作为营运资金及一般企业用途，为公司日常经营周转及潜在战略布局提供稳定资金保障。​

清晰的战略规划，一方面能够帮助公司精准聚焦核心技术研发，持续巩固公司在通用GPU及AI算力领域的技术壁垒与竞争优势，为产品迭代升级和商业化落地筑牢根基；另一方面，通过系统化的市场投入，公司能够加速市场份额拓展与品牌价值提升，夯实公司营运基础，为长期稳定发展提供全方位支撑，彰显公司深耕核心赛道、实现可持续增长的坚定决心，也为市场投资者展现清晰的成长路径与价值预期。

生态开放合作共赢 上市赋能长期发展

算力竞争的终极战场在生态。在生态构建方面，天数智芯积极践行开放合作理念，通过跨技术栈的战略协同，与行业核心参与者建立了稳固的合作关系，合作版图广泛覆盖x86、ARM及RISC-V架构的CPU制造商，支持OAM、PCIe及高密度整合系统的服务器厂商，及主要操作系统及云服务提供商。

通过友商的深度合作，天数智芯能够持续提升核心技术研发能力，精准开发特定场景的定制化解决方案，同时进一步拓宽平台兼容性。这种「技术持续创新+生态系统拓展」的双轮驱动模式，使公司能够精准把握通用GPU市场的增长机遇，实现规模化发展与核心竞争力提升的双向赋能。

从行业发展前景来看，中国通用GPU市场正处于高速扩张的黄金赛道。根据弗若斯特沙利文数据显示，2024年的出货量达到1.6百万片，2022年至2024年的复合年增长率高达72.8%。未来增长势头依旧强劲，预计2025年至2029年期间，市场出货量将以33.0%的复合年增长率持续攀升。行业的快速发展，为中国自主通用GPU企业提供了广阔的发展机遇。

秉持长期主义发展理念，天数智芯凭借深厚的技术积淀、持续的研发创新实力及精准的市场战略布局，已在通用GPU领域内牢固建立起显著竞争优势，铸就了稳固的行业领先地位。此次赴港上市，将成为公司打通国际资本市场融资渠道、加速技术迭代与提升全球品牌影响力的重要里程碑。未来，公司将继续深耕通用GPU核心赛道，推动中国通用GPU行业突破「国产替代」的范畴，助力中国通用GPU产品在国际舞台绽放光彩。

