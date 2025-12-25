美联股份冲刺港股上市：行业前三的工业预制钢结构解决方案提供商 海外增长曲线逐步显现

香港, 2025年12月29日 - (亚太商讯) - 随着制造业投资逐步回暖，工业项目建设节奏持续推进，工业建筑正加速向标准化、预制化方向演进。在这一背景下，工业预制钢结构建筑在制造业厂房及大型工业项目中的应用不断扩大。上市进入最后阶段之际，美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“美联股份”）即将于12月30号登陆港交所，其所处的工业预制钢结构细分赛道，正进入资本市场视野。

工业预制钢结构建筑属于典型的工业建设细分领域，其需求主要来自制造业厂房及工业项目，对建设效率与交付能力具有较高要求。相比住宅及商业建筑，工业建筑更强调建设效率、结构稳定性以及与生产系统的适配能力。汽车、医药、食品饮料、机械电子及物流等制造业领域持续扩产，使工业预制钢结构建筑在工业项目中的应用具备较强的产业属性。

围绕这一需求，美联股份形成了相对清晰的业务定位。招股书显示，公司并非单一钢结构加工商，而是聚焦工业领域的一体化预制钢结构建筑解决方案提供商，围绕工业厂房及制造业项目，提供涵盖设计优化、采购、制造及现场安装在内的全流程分包服务。根据弗若斯特沙利文报告，按 2024 年收入计，美联股份在中国工业预制钢结构建筑市场中排名第三，在行业整体较为分散的背景下，美联股份已经形成了较为明确的行业位置。

从经营数据看，公司已建立起稳定的业务基本盘。招股书披露，2022 年至 2024 年，美联股份收入分别约为 19.03 亿元、14.53 亿元及 15.23 亿元人民币，整体维持在十多亿元规模。其中，预制钢结构建筑分包服务为核心收入来源，2024 年该业务收入约为 12.41 亿元人民币，占总收入的 81.5%，反映出公司对工业预制钢结构主业的高度集中。

盈利结构方面，公司呈现出典型的工业项目型特征。2022 年至 2024 年，公司整体毛利率分别为 12.7%、14.8% 及 12.5%，核心分包业务毛利率长期维持在 13%–15% 区间。进入 2025 年，随着部分大型工业项目集中推进，公司上半年实现收入约 14.24 亿元人民币，显示出项目执行节奏对阶段性业绩释放的影响。

从行业中长期维度看，中国工业建筑领域的预制钢结构渗透率仍处于相对较低水平，制造业投资升级、工期压缩需求及绿色建造政策持续推进，为行业提供了现实的需求基础。同时，东南亚等新兴制造基地加快承接全球产能转移，也为具备跨区域交付能力的企业带来新的项目来源。

在此背景下，美联股份的海外业务布局逐步显现。招股书披露，公司工业环保装备业务的收入主要来自海外市场，该板块收入由 2022 年的约 3,182 万元人民币增长至 2024 年的约 1 亿元人民币，毛利率同期提升至 18.9%。相关业务已覆盖多个海外市场，并取得中、美、欧及加拿大等地认证，为跨区域项目执行提供了条件支撑。

完成在港交所的挂牌上市后，美联股份有望借助资本市场平台，进一步巩固其在工业预制钢结构细分领域的行业位置。依托已形成的工业客户基础、稳定的项目交付能力及逐步拓展的海外业务布局，公司在承接工业项目、优化业务结构及提升规模化运营能力方面，具备持续推进的现实基础。

