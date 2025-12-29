联泓新科PO装置、VC装置成功投产

香港, 2025年12月29日 - (亚太商讯) - 2025年12月22日，联想控股（3396.HK）旗下联泓新科控股子公司联泓格润和华宇同方先后传来好消息：联泓格润一体化项目30万吨/年PO装置和华宇同方4000吨/年锂电添加剂VC装置在同一天实现一次开车成功，产出合格产品。上述装置的投产，进一步丰富了联泓新科的产品、显著提升产品规模，有利于公司核心竞争力和综合盈利能力的进一步增强。

联泓格润一体化项目 - 30万吨/年PO装置一次开车成功

2025年12月22日10点28分，联泓格润一体化项目30万吨/年环氧丙烷（PO）装置和天然气制氢装置一次投料开车成功，顺利实现全流程贯通并连续产出合格产品，装置运行平稳。

联泓格润PO装置采用国际领先的CHPPO技术路线，在催化剂等方面进行了技术改进，具有能效更优、副产品少、绿色环保等特点，能效水平较同类装置低10%。

作为联泓格润一体化项目中的关键一环，PO装置对上游MTO装置产出的丙烯等进行深加工，生产的PO可为下游24万吨/年PPG装置和5万吨/年生物可降解材料PPC装置提供充足稳定的原材料。

该装置投产后，联泓格润一体化项目打通了从原料甲醇到终端新材料产品的全流程，与公司现有生产基地以及产业链充分协同，产业链优势进一步显现。同时，也可让联泓新科产品结构更加丰富、产品规模显著提升，有利于核心竞争力和综合盈利能力进一步增强。

华宇同方 - 4000吨/年锂电添加剂VC装置成功投产

2025年12月22日23点56分，联泓新科控股子公司华宇同方在山东省济宁市汶上化工产业园投资建设的4000吨/年锂电添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）装置成功投产，一次打通全流程，顺利产出合格产品。

随着新型储能和新能源产业快速发展，锂电池市场需求不断攀升。作为锂电池电解液中用量最大的添加剂品类，VC用作有机成膜添加剂与过充电保护添加剂，可有效提高电池的容量和循环寿命，对锂电池综合性能的提升至关重要，备受市场关注，10月份以来市场价格上涨已超过260%。

华宇同方VC装置以公司自产的碳酸乙烯酯（EC）为主要原料，在多个关键生产环节实现自主技术突破，具备更高转化率和更低能耗，产品纯度和技术水平行业领先。

此次投产的锂电添加剂VC装置进一步丰富了联泓新科在新能源电池材料方面的产品布局。目前联泓新科已形成了包括锂电添加剂VC、锂电溶剂材料碳酸酯、锂电隔膜材料UHMWPE、钠离子电池材料、半固态/固态电池关键功能材料等在内的多元产品矩阵，在新能源电池材料领域的综合竞争力不断提升。未来，公司将继续深耕新能源电池材料赛道，通过创新为行业高质量发展注入更多动能。

（文章内容来源于联泓新科）

关于联泓新科

联泓新材料科技股份有限公司是联想控股股份有限公司（3396.HK）旗下一家新材料产品和解决方案供应商，于2020年12月8日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称"联泓新科"，股票代码"003022"。

联泓新科专注于先进高分子材料和特种精细材料的生产、研发与销售，是高新技术企业、国家级"绿色工厂"，已连续多年上榜"中国石油和化工民营企业百强"、"山东省石油和化工行业百强"、"山东省化工新材料十强"，荣获"全球新能源企业500强"、"中国卓越管理公司"、"山东省优秀企业"、"山东省特色产业集群龙头企业"、"山东省勇于创新奖"、"山东省五一劳动奖状"、"山东省全员创新企业"、"山东省技术创新示范企业"、"山东省高端化工领域高质量发展重点企业"、"山东省民营企业创新100强"、"最具品牌影响力新材料企业"、"山东名牌产品"等荣誉称号。公司董事长郑月明先生获评"全国优秀企业家"、"中国石油和化工行业影响力人物"、"山东省优秀企业家"、"金牛企业领袖奖"，为第十三届及第十四届全国人大代表、第十三届全国工商联执委、第十四届山东省工商联副主席；公司股票已入选深证成指、深股通、富时罗素大盘股、沪深300备选股，连续两年上榜中国上市公司市值500强。

消息来源：联想控股微空间

