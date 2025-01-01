全球AGI第一股即将来袭！MiniMax过聆讯 以普惠之力撬动千亿市场



香港, 2025年12月24日 - (亚太商讯) - 近年来，全球人工智能行业经历了一轮前所未有的快速扩张。作为行业发展的核心方向，通用人工智能（AGI）正从实验室走向产业化落地。与此同时，行业格局也迎来深刻的结构性变革，早期"百模大战"的野蛮生长时代已然落幕，市场从数量竞争转向质量竞争，行业集中度持续大幅提升。真正具备持技术实力、并已验证商业化路径的公司，正从过往的喧嚣中脱颖而出。 在这场行业洗牌中，MiniMax 无疑是站到最后的核心玩家之一。作为全球仅有的四家具备全模态自研能力的企业，它凭借技术硬实力与高效商业化表现，成为AGI赛道的领军者。12 月 21日， MiniMax通过港交所聆讯，距港股上市仅一步之遥，有望成为"全球 AGI 第一股"，为投资者提供参与AGI产业爆发的稀缺良机。 行业标杆：从"百模大战"到"全球唯四"，技术护城河难以复制 MiniMax从其诞生之日起便带着深刻的"AGI原生"基因。在行业普遍面临"烧钱"质疑与短期变现压力时，公司放弃短期流量玩法，选择了一条更为艰难但上限更高的"技术驱动"之路。这份战略定力，最终沉淀为坚实的技术护城河。 与从单一模态切入的大多数企业不同，MiniMax自创立以来即专注于拓展全模态能力，是全球最早全面布局大模型研发的公司之一。这一选择，使公司在行业仍聚焦单一模态时，就已提前进入真实世界智能的研发路径。目前，MiniMax在文本、视频和语音等多个领域均推出具有全球竞争力的大规模商用大模型成为包括OpenAI、Google在内的全球唯四全模态进入第一梯队的公司，也是唯一一家创业公司，其稀缺性不言而喻。在权威测评中，其语音模型 Speech 02 力压国际巨头位列全球第一，视频模型 Hailuo 02 在 Artificial Analysis 视频评测中排名全球第二， 2025年10月新发布并开源的文本模型 MiniMax M2 发布即跻身全球前五、开源第一，成为首个跻身全球前五的中国开源大模型。。 更重要的是，MiniMax将技术重点放在可扩展性，其底层技术路线从一开始就围绕着AGI长期演进方向而设计。公司通过算法创新，在显著提升模型能力的同时，有效降低训练和推理成本。同时，MiniMax并未将技术局限于算法层，而是同步构建高度可扩展的AI基础架构，能够根据实际要求，在模型训练和日常运行之间灵活调配算力资源，大幅提升整体资源利用率。 在算力成本持续高企的行业环境下，这种高度可扩展的技术体系，使MiniMax能够在保持模型性能持续提升的同时，实现更低的边际成本与更强的规模化交付能力，确保持商业可行性。也正因如此，其全模态模型得以在文本、语音、视频等多个方向同步推进，而非被算力与成本所掣肘。以MiniMax M2为例，该产品推理速度是国际同行的近两倍，而定价仅为其 8%，实现了性能与成本的最优平衡，真正践行了"普惠 AI"的核心理念。 商业落地：已验证的全球化增长飞轮 对AI公司而言，技术是否能够转化为可持续收入，是资本市场最核心的评判标准之一。MiniMax并未停留在技术想象阶段，已构建起"模型即产品"的独特商业模式，形成了覆盖个人使用者、企业客户与开发者的多元产品与服务体系，实现了技术领先向商业价值的高效转化。 一方面，MiniMax通过AI原生产品矩阵服务全球用户，付费模式涵盖订阅、应用内购买与增值服务，随着模型能力提升，用户付费意愿与单用户价值同步增长；另一方面，公司通过开放平台向企业与开发者提供模型能力，API调用与定制化服务逐步形成规模化收入来源。 在 C 端市场，MiniMax 的自研全模态模型及 AI 原生应用已累计为来自超过 200 个国家及地区的逾 2.12 亿名个人用户提供服务。其旗下AI视频创作平台海螺 AI，凭借电影级画质与高效创作体验，通过口碑自然传播快速席卷全球，不仅积累了超10000名顶级AI艺术家/创作者生态，更与戛纳电影节、上海国际电影节等国际节展，以及纽约大学艺术学院、中国传媒大学等顶尖院校开展深度合作，联合孵化众多优质 AIGC 短片作品。根据灼识咨询的数据，其海螺AI通过用户的自然增长迅速成为全球最受欢迎的AI视频创作平台之一；Talkie／星野按截至2025年9月30日止九个月内平均月活跃用户计为全球第二大AI原生交互平台，其凭借千万级虚拟角色储备与高拟真情感交互能力，在海外市场形成现象级传播，成为众多用户的首选 AI 陪伴产品。在 B 端市场，公司开放平台服务覆盖全球100多个国家和地区的10 万家企业客户与开发者，日均处理超万亿 Token 请求，不仅接入阿里巴巴、腾讯、小米等国内巨头，更获得Google、亚马逊、微软三大国际云厂商同步上线支持，B端毛利率高达 69.4%，商业化能力经受全球市场检验。 从 2023 年到 2025 年 9 月，MiniMax平均MAU从 310 万飙升至 2760 万，增长近 9 倍。更具说服力的是，其用户增长主要依靠产品力驱动的自然增长与口碑传播，而非高昂的买量。 得益于用户规模的增长，MiniMax收入从2023年的346万美元，增至2024年的3052万美元，2025年前9个月，公司收入达到5344万美元，已大幅超过2024年全年，同比增加174.7%，进一步证明了其"技术突破-产品体验能力跃升 -使用者/客户增长与付费意愿提升-收入规模增长"的商业正循环已然成型。且其收入全为可持续性收入，截至2025年前9个月贸易应收款项周转天数仅为38天，收入质量优异。 盈利方面， 2023年至2024年，MiniMax毛利率从-24.7%大幅优化至12.2%，并于2025年前9个月提升至23.3%，呈持续向好态势。在收入大幅增长的同时，2025年前9个月公司经调整净亏损仅小幅上升8.6%。这意味着公司每单位收入对应的亏损额大幅下降了60%，"亏损率"持续大幅收窄，意味其正式进入高质量、规模化的扩张轨道。这条从技术到收入的清晰路径，为上市后的盈利路径提供了坚实支撑。 展望未来，随着AI对GDP的拉动效应逐步显现，行业将迎来爆发式增长。而市场格局的持续集中，将使像MiniMax这样已建立起技术、产品、商业化综合壁垒的头部玩家，获得更大的市场份额与更强的定价权。MiniMax累计仅花费5亿美元，就实现全模态全球领先，展现出极高的资本利用效率；账上11亿美元现金储备可支持超53个月运营，上市并非为"输血"而是进军全球市场的"门票"。其全模态的技术积累具备高度复用性，可向更广泛的场景迁移，持续享受行业增长红利。在这场席卷全球的AI革命中，MiniMax的故事才刚刚开始，其未来表现值得市场持续高度关注。



