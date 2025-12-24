AEON信贷财务二零二五/二六年度首九个月净利润跃升28.1%至3.527亿港元

香港, 2025年12月23日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（"AEON信贷财务"或"集团"；股份代号：00900）今日公布截至二零二五年十一月三十日止九个月之业绩（"二零二五/二六年度首九个月"或"报告期间"）。

于报告期间，尽管经济环境复杂，集团展现了强大的营运韧性。集团收入录得稳健增长，较二零二四/二五年度首九个月（"去年同期"）增加4.1%至1,358,100,000港元。随着营运效率提升，支出对收入比率由去年同期的46.8%下降至44.3%。扣除减值亏损及减值准备前之营运溢利上升9.9%至712,900,000港元。在减值亏损及减值准备减少10.2%的支持下，报告期内的税后溢利跃升28.1%至352,700,000港元（去年同期：275,300,000港元），每股盈余增加至84.22港仙（去年同期：65.74港仙）。

在消费支出疲软及市场信用违约率上升的情况下，集团采取审慎的贷款组合管理策略，优先考虑于扩大客户群与信贷风险缓解之间取得平衡。集团有效的信贷风险监控及改善的信用评估模型，带动资产质素持续改善，于二零二五年十一月三十日，信贷亏损占客户贷款及应收款项总额的百分比下降至4.0%。

与此同时，集团优化了其行销策略，以提升其行销推广支出的效益。这包括完善其优惠定价机制以提高竞争力，以及针对特定客户群推出策略性消费活动。此外，与商家在耐用消费品方面的策略合作，加上购买后的信用卡分期付款计划，深受年轻族群的欢迎，越来越多的客户积极使用这项服务。

集团亦持续优先投资于数码化及安全强化，以改善客户体验。这包括在"AEON HK"手机应用程式（"手机应用程式"）中引入新的"更改密码"按钮、于电子商务交易以手机应用程式内身份验证取代短讯一次性密码通知，以及即将在手机应用程式中整合来自不同渠道的贷款申请。数据分析工具的进一步改善亦提高了行销、信用评估和信用管理活动的有效性。

展望未来，集团的策略重心将是维持本地和线上交易量的持续增长，同时完善信用评估机制，以确保维持高质素的资产组合。将采取有针对性的活动和奖励措施来扩大市场份额，特别是利用具竞争力的利率金融产品作为吸引信贷记录良好的客户的关键策略。此外，即将推出的一项重大举措是启动一个综合奖励积分平台，以促进AEON信用卡和合作商户的无缝累积和兑换奖励。此措施旨在提高信用卡使用率、提高顾客便利性并增强顾客忠诚度。

与此同时，营运效率及信用卡安全性将透过人工智能的加速集成以实现后台日常任务自动化、提高准确性及加强授权和诈骗检测机制而持续提升。此外，集团致力于透过实施完全无纸化贷款流程、采用节能数码支付解决方案及其他节能措施来减少碳足迹，从而最大限度地减少对环境的影响。

AEON 信贷财务董事总经理魏爱国先生表示："尽管香港逐步的经济复苏受到一定挑战，集团在二零二五/二六年度首九个月的税后溢利录得卓越增长，对此我们深感欣慰。这反映了我们审慎的贷款组合管理策略及注重提升资产质素的成果。我们一直致力于提供卓越的信贷服务，以满足不断变化的客户需求，并计划通过提供创新和定制产品来扩大我们的客户群。凭借我们充裕的资金流动性、稳健的资产负债表及清晰的策略重心，我们有信心能够应对市场挑战，把握增长机遇，并为股东创造可持续的价值。"

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1990年注册成为香港有限公司，及后于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事金融业务，包括香港信用卡签发、私人贷款、信用卡付款处理服务、保险中介业务，以及中国内地小额金融业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

