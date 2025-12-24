香港, 2025年12月23日 - (亚太商讯) - 在资本市场中，董秘是连接上市公司与投资者的核心纽带，其专业能力直接关系到公司治理透明度、投资者信任度与市场价值传递效率。

2025年12月22日，国内领先的殡葬及生命科技服务提供者福寿园（01448.HK）再添荣誉——公司董秘祝启铭先生成功斩获格隆汇年度"金格奖"之"年度卓越董秘"称号。这一荣誉不仅是对祝启铭先生个人专业素养的高度认可，更折射出福寿园在行业转型期坚守公司治理本质、持续优化投资者关系的坚实实力。

一、格隆汇年度"金格奖"揭晓：福寿园祝启铭跻身"年度卓越董秘"行列

2025年12月22日，中国领先的全球投资研究平台格隆汇以线上形式举办"科技赋能·资本破局"主题分享会。作为活动的核心环节，格隆汇"金格奖"年度卓越公司评选榜单正式揭晓，其中"年度卓越董秘"奖项覆盖港股、A股、美股三大市场的中国上市公司，最终爱尔眼科吴士君、福寿园（01448.HK）祝启铭、海信家电张裕欣等8位董秘（按公司首字母顺序排列，排名不分先后）凭借突出的年度表现脱颖而出。

这一奖项的分量，源于主办方格隆汇的行业权威性。成立于2014年的格隆汇，前瞻的提出"全球视野，下注中国"理念，覆盖港、美、A三大市场，该平台专注为投资者与企业提供一站式投资融资服务，旗下产品矩阵完善，行业公信力突出。

作为格隆汇核心评选IP——"金格奖"已连续举办6年，这一个在境内外资本市场权威且有影响力的评选，见证了中国企业的资本成长。而区别于普通商业奖项，其以"打造投资圈最具参考价值榜单"为目标，采用"定量数据+专家评审"双维度体系：定量考核信息披露、股权管理等硬性指标；定性由资深分析师、机构投资者等组成评审团，评估公司治理、股东价值维护等软性能力。这套严谨的评选机制，使"年度卓越董秘"成为衡量董秘专业能力的行业标杆准则之一。

"年度卓越董秘"奖项的设立，并非单纯表彰董秘的行政事务能力，更旨在凸显其作为上市公司"资本市场外交官""投资者价值窗口"的核心角色——董秘既是公司治理的"守护者"，确保信息披露准确合规；也是投资者关系的"沟通者"，搭建公司与市场之间的信任桥梁；更是股东价值的"传递者"，让投资者清晰感知公司长期发展逻辑。祝启铭先生此次获奖，正是对其2025年在上述维度持续深耕与卓越贡献的高度认可。

二、福寿园的长期价值底座：稳健根基与治理升级

董秘的专业表现离不开公司基本面与治理体系的双重支撑，扎实的业绩根基为价值传递赋予底气，而主动的治理升级则为高效履职提供保障。

作为殡葬及生命科技服务龙头，福寿园在2025年行业调整期中展现出强劲的经营韧性，公司凭借"高现金、低负债"的财务结构，筑牢了风险抵御能力，即便在中期业绩承压的背景下，仍坚持宣派1.62亿港元股息，以实际行动回馈股东信任，彰显了稳健经营与股东回报并重的发展理念。

在公司治理层面，2025年12月福寿园设立联席总裁制度，金磊屹先生与马剑亭先生获委任为联席总裁。拥有逾20年公墓运营与管理经验的金磊屹先生，主导业务拓展与数字化转型，负责公司战略规划、市场拓展；自2020年起担任CFO的马剑亭先生，负责统筹财务管控、供应链管理与品牌建设。二人与董秘祝启铭先生经验丰富、专业互补，三方合力形成"业务+财务+资本"的协同效应，推动公司管理架构向年轻化、专业化、集体化方向持续升级。

不难看出，福寿园稳健的经营基本面与优化的治理结构，为祝启铭先生发挥专业能力提供了坚实基础，而董秘的出色表现又进一步提升了公司资本市场认可度，最终实现"公司实力—董秘专业—市场信任"的正向循环。

结尾部分

在当前行业转型的大背景下，福寿园不仅凸显出强劲的经营韧性，更通过治理结构升级的举措，彰显了上市公司的责任与担当。此次祝启铭先生荣获"年度卓越董秘"，不仅是对其个人专业能力的肯定，更将成为福寿园进一步提升治理水平、释放业务与资本协同效能、彰显长期投资价值的新起点。

