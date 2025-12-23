香港, 2025年12月22日 - (亚太商讯) - 中国领先的文旅服务企业 – 印象大红袍股份有限公司（联交所股票代码：2695；新三板股票代码：870608）（「公司」或「印象大红袍」）今日于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板挂牌上市，股份代号为2695。

根据公司的战略，本次全球发售所得款项净额用于以下用途：23.0%将用于升级《印象‧大红袍》山水实景演出；28.6%将用于创新印象文旅小镇；20.0%将用于取得另一个文化旅游演出项目；11.0%将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作；7.4%将用于升级票务管理系统及其他软件及10.0%将用作营运资金和其他一般企业用途。

本次全球发售圆满成功，标志着印象大红袍发展迈入了依托国际资本市场的全新阶段，成为其拓展品牌影响力、加速战略布局的关键里程碑。展望未来，公司将积极利用上市带来的资本优势与品牌提升，紧紧把握文旅市场消费升级的黄金机遇。募集资金将切实用于核心演出的升级焕新、文旅小镇的业态丰富以及潜在优质项目的拓展，持续夯实「文旅演出+」的协同生态模式。

立足新起点，迈向新征程。印象大红袍将承载着投资者的期待，以更加昂扬的姿态，在中国文旅产业高质量发展的浪潮中破浪前行，与所有股东携手共赴未来，共享成长硕果。

