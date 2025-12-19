Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
MiniMax通过港交所聆讯 冲刺「AGI全球第一股」

香港, 2025年12月22日 - (亚太商讯) - 12月21日，国内 AI 知名独角兽企业 MiniMax顺利通过港交所聆讯，距离登陆港股资本市场迈出重要一步，后续将稳步推进其港股上市进程，可预见将成为近期资本竞相抢购的一只重磅新股。

据了解，MiniMax是全球领先的通用人工智能科技公司，2022年成立，专注多模态通用人工智能技术研发，已构建文本、语音、视觉全栈技术能力，是全球唯四具备全模态能力的AI公司（其余三家为Google、OpenAI以及字节跳动），其中，MiniMax是唯一一家创业公司。成立仅四年，公司已构建了以文本模型MiniMax M2、视频模型Hailuo 02系列和语音模型Speech 02为核心的全模态模型，与海螺AI及星野、Talkie、MiniMax Agen和MiniMax Audio 产品矩阵，技术实力稳居国际第一梯队。

据招股书显示，MiniMax的财务表现呈现爆发式增长：2023年至2024年，MiniMax的营收由350万美元跃升至3,050万美元，同比增长771.43%；从2024年9月止至2025年同期，营收更由1,950万美元一路攀升至5,340万美元，同比增长173.85%，营收激增的背后是技术实力与市场认可的双重加持。研发支出方面，截止2025年第三季度，MiniMax累积投入约5.8亿美元，仅为OpenAI约1%的累积花销，资本效率表现优异。

MiniMax国际化发展程度十分出色。根据公开数据显示，截至目前，MiniMax目前在全球超 200 个国家及地区拥有逾2.12 亿用户，并覆盖超 100 个国家及地区的企业客户以及开发者。凭借过硬的技术实力和清晰的商业化路径，MiniMax赢得阿里巴巴、腾讯、高瓴创投、米哈游、IDG等顶级资本青睐。若成功登陆港股，MiniMax 必将成为「AGI全球第一股」，其后续表现值得万众期待。



话题 Press release summary

部门 数字, Artificial Intel [AI], Datacenter & Cloud
