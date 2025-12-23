联想之星收获第10个IPO



香港, 2025年12月22日 - (亚太商讯) - 李泽湘教授再一次站上IPO舞台。 12月19日，希迪智驾正式登陆港交所，成为"商用车智能驾驶第一股"，股票代码3881，此次IPO发行价263港元/股，发行市值115亿港元。至此，联想之星又收获一个天使轮IPO。 外界可能不知道，联想之星此前已与李泽湘教授合作多次。2017年，李泽湘教授回到家乡湖南，率队在长沙创办希迪智驾，第一时间便想起了联想之星投资团队。2018年，联想之星携手红杉中国、百度等投资希迪智驾天使轮，此后又在B轮加注，缔造早期科技投资的又一精彩案例。 犹记得去年底，小马智行成功登陆美股，轰动一时。而这两个明星自动驾驶项目IPO的背后，联想之星都是早期支持者。若将范围放大，至今联想之星已收获10个IPO，遍布在科技和医疗各个细分领域。"从成立的第一天起，我们就坚持做科技成果产业化。"联想之星总裁、主管合伙人王明耀回忆。放眼中国早期科技投资江湖，这样的身影令人印象深刻。 李泽湘教授又一个IPO

天使轮投资故事 回顾希迪智驾的成长历程，李泽湘教授无疑是当中的关键人物。 这位香港科技大学教授，开创了"导师+学生"的天使投资模式，出资鼓励学生们学以致用，培育和孵化了百余家硬科技公司。其中，李泽湘联合一众学者发起的东莞松山湖国际机器人产业基地，后来涌现出海柔创新、库犸科技、云鲸等明星机器人公司，一度掀起VC出差东莞找项目的热潮。 "我们是最早一批去松山湖挖项目的投资人。"王明耀回忆。自成立以来，联想之星致力于发现和培养科技创业人才，孵化科技创业企业，推动科技成果产业化的使命，这与李泽湘教授的理念不谋而合。2016年底，联想之星参与海柔创新天使轮融资，由此拉开双方合作的序幕。 几乎同一时间，长沙市政府向李泽湘发出邀请，希望他到长沙打造一个类似于东莞松山湖机器人产业基地的孵化平台。后来，李泽湘在长沙建立机器人学院，还牵头成立长沙智能驾驶研究院，也萌生了打造一个智能驾驶平台的想法。 彼时，自动驾驶作为AI和汽车深度融合的重大前沿技术，已是联想之星内部确定的投资方向。2017年10月的一天，李泽湘教授给联想之星合伙人高天垚发去信息，"听说你们对自动驾驶有兴趣，长沙智能驾驶的项目我们可以聊聊。" 高天垚至今记忆深刻，"李老师带着团队调研，认为能把机器人和AI方面的东西全部融合在这个场景里，于是决定在自动驾驶领域创业。"一开始李泽湘就想好三个大方向，"一、商用车；二、限定场景；三、新能源"。多番交流下来，双方认为这是一个可行的创业机会。 很快，李泽湘找来硅谷专家马潍博士，后者是英国萨里大学博士，在机器人、信号处理及汽车行业拥有30多年专业经验。两人决定一起创业，希迪智驾应运而生--一家商用车自动驾驶技术供应商，专注于自动驾驶矿卡及物流车、V2X技术及高性能感知解决方案的研发，总部落在湖南长沙岳麓科技产业园。目前李泽湘担任创始人、董事长；马潍担任联合创始人、副董事长及首席架构师。期间，李泽湘还邀请了从加州大学伯克利分校毕业的胡斯博博士加入希迪智驾，至今担任公司执行董事、CEO。 确定性方向加上一支顶级团队，希迪智驾迅速获得众多投资人关注。公司天使轮融资随即敲定--王明耀回忆，当时接触希迪智驾团队的投资人不在少数，竞争激烈，"我们第一时间把天使轮首轮额度锁住。"2018年2月，联想之星投资希迪智驾400万美元。 此后，希迪智驾成长速度飞快，成立仅一年多时间团队就发展到200多人规模。2019年，希迪智驾内部提出，仅有单车智能而没有基础设施的支撑，将难以形成自动驾驶系统化的场景落地。 因此，作为行业较早布局车路协同的自动驾驶公司，希迪智驾产品逐渐涵盖"聪明的车"和"智慧的路"--以自动驾驶重卡技术，打造无人纯电矿卡、无人驾驶园区物流车，落地无人运输场景；以"车、路、云"全系列车路协同产品，为车联网先导区、双智城市、高速公路提供多类型智能网联解决方案。 "我们当时看到这部分业务的可延展性，内部认为矿山业务以及'智慧的车'、'聪明的路'的探索未来将有很大机会。"高天垚解释。2021年8月，联想之星再度对希迪智驾投资3000万元人民币。 时至今日，希迪智驾自动驾驶、车路协同、高性能感知三大版块技术与产品均已是业内佼佼者。根据招股书，截至2025年6月30日希迪智驾已向客户交付304辆自动驾驶矿卡及110套独立自动驾驶卡车系统。按2024年的收入计，希迪智驾在中国（包括香港、澳门及台湾）自动驾驶矿卡解决方案市场排名第三。 八年历程，希迪智驾成功IPO敲钟，创业者与身后投资人写就又一个创投圈互相扶持的范本。 一场投决会，两个明星项目

自动驾驶投资版图 回顾联想之星布局自动驾驶之路，王明耀和高天垚不约而同提到一场印象深刻的投决会。 "2017年11月的一次投决会上，我们同时决策投了小马智行和希迪智驾，投资金额共900万美元。"王明耀透露，当时内部在单个项目投资金额通常为100万-200万美元，这次投决会在联想之星历史上值得铭记。 其中，小马智行由彭军和楼天城两位技术大牛联手创立。高天垚依然记得，小马智行北京办公室与联想之星同样位于中关村创业大街，当时投资团队直奔对方的公司而去，联想之星成为小马智行第二轮融资启动后接触到的首家投资机构。 "那时公司A轮融资很猛烈，融资金额比较大，投资人也很多。"时间紧张，联想之星同时将小马智行与希迪智驾摆上投决会，意外缔造内部投资史上的一个名场面。"从结果角度，这两个项目比我们预想的发展更快，都带来了很好的回报。"高天垚说到。 但这些都是后话。回到故事开始，这是一个极具研究价值的话题：一支早期投资团队何以敢在行业尚处于非共识阶段连续重仓？ "这源于我们对当时整个自动驾驶领域的判断和认知"，王明耀坦言，最早外界对自动驾驶的意见并不统一，但联想之星判断未来10到20年，自动驾驶将是一个必然趋势。 具体来看，基于在人工智能领域的长期布局，联想之星判断自动驾驶是AI场景落地很重要的方向，"所谓自动驾驶，本质上就是人工智能技术，尤其是早期识别跟决策技术具体落地的一个巨大应用场景"。 因此从2014年开始，联想之星便将自动驾驶列为一条重要赛道，投资了包括ADAS、毫米波雷达、AEB（自动紧急制动）、激光雷达等一系列细分领域的公司。 "正因为自动驾驶门槛和技术价值很高，所以我们要去投资最顶尖的技术研发团队。"王明耀介绍，在联想之星的投资家族中，不止希迪智驾与小马智行，爱芯元智创始人仇肖莘是南加州大学的博士，集结了一支兼具国际水准的芯片技术领袖与顶级的AI算法专家团队；孔辉科技由中国汽车行业的第一个工程院院士郭孔辉领衔……简单来说，便是从行业中选出那些"更新"与"更精"的项目。 创业不易，尤其是自动驾驶这类科技含量高的赛道，企业生存更为艰难。投资之外，联想之星的另一重身份则是通过创业CEO特训班等方式，做创业者身边的"超级天使"，帮助并陪伴一众企业成长。 投资界了解到，联想之星投后主要有三方面：一是通过创业CEO特训班帮助项目核心团队成长；二是通过董事会来帮助项目共同确定一些个性化的发展战略；此外，"创业联盟"也持续为创业者提供服务和共享资源，助力企业快速成长。希迪智驾副总裁、智慧矿山事业部负责人刘洲等核心高管都曾参加创业CEO特训班学习。 十多年来，随着自动驾驶渗透率不断提升并逐步实现商业化落地，联想之星见证了国内自动驾驶行业从0起步到逐渐成为共识的过程。 "随着时间发展，这几年很多产业链相关的赛道开始热起来了。"2021年2月，联想之星领投了乘用车空气悬架系统前装配套供应商孔辉科技Pre-A轮融资。那时，空气悬架还只是高端车型的标配，市场对其可行性的看法也尚未统一。但联想之星笃定，随着新能源汽车渗透率快速攀升并且智能化不断深化，关键零部件商会迎来爆发性机会，于是选择下注。 几年之后，联想之星的判断得到验证--新车发布会的"军备竞赛"上，开始频繁出现空气悬架的身影，以孔辉科技为代表的国产空气悬架供应商逐渐成为市场主力。据悉，孔辉科技至今已获得岚图、理想、极氪、长安、阿维塔、埃安、小鹏、奇瑞等16家车企涉及40余个车型的空气悬架系统或空簧总成定点资格。 这样的案例还有很多。基于多年深耕，投资团队得以捕捉到更前沿的行业机会，至今已投资了近20家自动驾驶及相关企业，整体投资规模达到数亿元。随着小马智行、希迪智驾相继IPO，耕耘多年的联想之星也来到自动驾驶收获期。 中国科技黄金时代 一张前沿科技投资版图徐徐展现。 交流下来，联想之星内部将前沿科技领域打法归纳为行业深耕，即以人工智能为切入，不断拓展在前沿技术领域的投资广度和深度，并在各领域形成优质投资组合作为细分根据地，不断增加资源红利和认知累积，形成正向循环。 人工智能是主线。从2010年起，联想之星便开始布局人工智能，通过投资旷视、思必驰等企业进行AI底层基础技术投资。之后又陆续布局智能硬件、商业航天、机器人、自动驾驶、芯片，以及区块链、量子技术等。在AI方向一脉相承，从而不断扩大联想之星独有的"根据地"。值得一提的是，内部目前在科技领域的重要退出，有80%的价值与AI相关。 如今AI时代呼啸而来，新的机会继续涌现。"我们将重点布局AI和各个领域的全面结合。"高天垚透露，具身智能是团队接下来很重要的一个投资方向。同时，还有新技术赋能医疗的新机会--自成立以来，医疗健康便是联想之星三大投资方向之一。耕耘多年，AI医疗，特别是机器人与医疗的结合，已经成为联想之星的特色。目前团队在该领域已投资了精锋医疗、强联智创、长木谷等明星项目。 不过王明耀也坦言，眼下具身智能方向的发展才刚刚开始，还远远没有达到"iPhone4"阶段，"机器人最好的解决方案长什么样？还没有定型。在这个时间点上，反而有很多创新性的投资机会可以挖掘。" 今年DeepSeek全球爆红，王明耀观察到中国资产重估的一幕。他判断，这种重估对于退出来讲是一件好事，"未来几年可能是我们推动退出的好年景。"正如他预判，过去几个月港股、A股轮番暴涨，诞生一批千亿市值公司，为早期投资人带来一场场回报盛宴。 退出任务，眼下摆在所有投资机构面前。王明耀透露，目前已经有近90个项目为联想之星带来正向回报，"其中50%来自IPO，另外50%来自股权转让、项目并购等"。 值得一提的是，随着希迪智驾敲钟，联想之星也收获成立以来的第10家IPO，早年科技投资成果逐渐看到回报。尤其是近两年来，联想之星明显进入收获期，IPO项目多起来了--国科天成、小马智行、派格生物、希迪智驾等科技和医疗项目扎堆上市。在中国早期风险投资领域，已成功推动所投企业实现10个及以上IPO的机构并不多见。 在这背后，不仅需要跨越完整的经济与市场周期，更依赖于对产业趋势的深刻洞察、系统化的投研能力、长期稳定的资本支持，以及在关键赛道上的持续深耕。不过，王明耀也坦言，过去受资本市场制度限制，早期投资即便眼光准，也得耐心等上七八年，客观上拉长了整体节奏。随着政策端畅通退出渠道，加之中国科技牛市来临，这才有了眼下的收获这一幕。他透露，随着基金步入回报期，所投企业的IPO进程正在加快，预计很快将有15至20家企业实现上市。此外，联想之星新一期基金也即将完成首关。 历经行业浮沉，早期投资人往往能更快一步察觉行业变化。王明耀看到，当下的一级市场与三五年前已经完全不同。"从项目成长的生态角度看，走过早期投资，后续的融资主要由各地国资参与，这是新业态。"身处其中，大家正在不约而同地调整姿态。 陪企业走过最初最难的路，助推科技成果产业化，这是中国创投行业正在扮演的角色。随着中国科技企业开始走向世界舞台，它们身后的投资人伙伴也渐渐浮出水面。 联想之星 联想之星创立于2008年，目前管理着11支、总额50亿人民币的早期投资基金，已投资400个项目。 作为联想控股的早期投资和孵化板块，联想之星植根联想近40年来的创业经验和资源积累，为创业者提供早期投资＋深度孵化的特色服务，做创业者身边的"超级天使"。 早期投资：主要投资于前沿科技、医疗健康、TMT三大领域，积极布局智能机器、互联网改造传统产业、生物技术、医疗器械等前沿领域。 深度孵化：管理和运营"创业CEO特训班"，为广大创业者提供专业实战的公益创业培训。此外，"创业联盟"持续为创业者提供服务和共享资源，助力企业快速成长，共创联想之星创业生态圈。 来源：联想控股微空间



