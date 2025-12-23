印象大红袍宣布全球发售定价 每股发售股份发售价3.6港元 集资港币1.3亿元

香港, 2025年12月22日 - (亚太商讯) - 12月19日，中国领先的文旅服务企业 – 印象大红袍股份有限公司（新三板股票代码：870608）（「公司」或「印象大红袍」）今日宣布由国际发售和香港公开发售组成，合共36,100,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）的全球发售确定发售价。

国际发售和香港公开发售的最终发售价格（「发售价」）均为每股发售股份3.6元。经香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）批准后，公司股份预计将于2025年12月22日（星期一）开始在联交所主板上市交易，股份代号为2695。

公司拟将全球募集资金净额用于以下用途：升级标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出；创新印象文旅小镇；取得另一个文化旅游演出项目；提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作；升级票务管理系统及其他软件；营运资金和其他一般企业用途。

兴证国际融资有限公司及铠盛资本有限公司为联席保荐人。

关于印象大红袍股份有限公司

印象大红袍股份有限公司（新三板股票代码：870608）是一家国有文旅服务企业，并于2017年于中国新三板挂牌完成上市。公司业务主要业务分部：(i)演出及表演服务；(ii)印象文旅小镇业务；及(iii)茶汤酒店业务。其中，公司的标志性节目《印象‧大红袍》山水实景演出作为公司的业务的基石，是唯一一个联合国教科文组织世界自然和文化遗产地内进行的现场演出，也是唯一一个与中国传统茶文化历史交织的大型户外实景演出。于2024 年，《印象‧大红袍》按票房收入计在中国所有旅游山水实景演出中排名第三，在所有文化旅游演出中排名第十1。按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八1。

1根据弗若斯特沙利文的资料

提示

本次发售将会受到市场和其他条件影响，因此无法保证是否可成功完成发行及完成时间，实际发行规模和具体条件也可能发生变化。本新闻稿仅为印象大红袍股份有限公司首次公开募股相关信息之目的而提供，并不构成对该证券的出售要约或购买要约或邀请。也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约或出售该证券。如果依据该国家或其他司法管辖的证券法，在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。本新闻稿并不构成招股章程（包括根据香港法律所定义者），潜在投资者在决定是否投资于公司前，务请细阅公司招股章程内有关公司及建议发售的详细资料。本新闻稿并未经港交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。

公司股价可能根据香港法例第571W章「证券及期货（稳定价格）规则」进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571W章「证券及期货（稳定价格）规则」已在公司于2025年12月12日刊发之招股章程中披露。

