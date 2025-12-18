西藏智汇矿业登陆港股：从高原走向国际 独特资源禀赋释放长期增长潜力

香港, 2025年12月19日 - (亚太商讯) - 西藏地区知名矿业企业——西藏智汇矿业股份有限公司（下称"西藏智汇矿业"或"公司"，股份代号：2546.HK），正式于香港联合交易所主板成功挂牌上市。此次登陆港股，不仅为公司开启了跨越式发展的全新征程，更凭借其得天独厚的资源禀赋、行业领先的技术实力及坚实可靠的股东支持，让公司的长期投资价值愈发清晰凸显。

市场认可踊跃，招股期获投资者积极认购

在本次H股全球发售过程中，西藏智汇矿业的股份获得了资本市场的广泛关注与积极认购。截至2025年12月16日公开发售结束，公司此次招股共计录得5248.15倍超额认购，国际发售部分亦获得多家长线基金及机构投资者的踊跃参与，发行首日高开139.47%。这充分反映了大众对公司资源价值、发展战略及西藏矿业板块增长前景的坚定信心。

区域市场地位稳固 资源禀赋构筑核心壁垒

作为深耕西藏的专业化矿业企业，西藏智汇矿业专注于锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售的产业链条。依托扎实的运营能力，公司在区域市场中占据重要地位。根据上海有色网的数据，以2024年西藏地区锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计算，公司分别位列第五位、第四位及第五位。稳固的市场地位，为公司持续获取订单、保障营收稳定性奠定了坚实基础，也成为其参与行业竞争的核心优势之一。

西藏智汇矿业的核心竞争力首先源于西藏地区得天独厚的资源优势。西藏高原复杂独特的地质构造，为锌、铅、铜等金属矿产资源的形成创造了理想条件，而公司的采矿作业区正坐落于这片资源沃土——西藏那曲市嘉黎县绒多乡。目前，公司运营着一座露天矿场及一个地下矿场，配套建有基地营综合设施、选厂及两座尾矿库，形成了完整的生产运营体系。

根据独立技术报告显示，截至2025年7月31日，蒙亚啊矿场地上及地下共拥有矿产资源量估计为16,813.0千吨，锌、铅、铜及银的平均品位为4.70%锌、3.29%铅、0.24%铜及38.0克╱吨银，且所有储备矿石均为品质稳定的原生矿。

从服务年限来看，若以露天矿场与地下矿场各承担400.0千吨许可年开采量的一半（即各200.0千吨/年）计算，露天矿场剩余服务年限为8.0年，地下矿场剩余服务年限更是长达31.0年。丰富优质的矿产资源储备与长久的服务周期，叠加区域独特的地理资源特征，为公司持续稳定生产提供了充足保障，支撑其长期释放增长潜力。

体系化业务运营体系 股东优势赋能长远发展

西藏智汇矿业构建了覆盖探矿、采矿、精矿生产至销售的全流程业务运营体系，形成体系化产业布局。公司核心产品包括锌精矿、铅精矿及铜精矿，凭借稳定的品质与供应能力，建立了多元化的客户合作网络。同时，公司客户群画像清晰，从精炼到产出精矿后续分销业务，将产品精准对接至终端国有大型冶炼企业，或上市公司等需求方。

系统化布局及雄厚的客户资源，一方面赋予公司对生产各环节成本、质量的强把控力，有效抵御原材料价格波动、供应链中断等风险，保障盈利稳定性；另一方面通过与核心客户的深度绑定，稳定了订单来源，为公司持续拓展市场、提升行业地位提供强劲支撑。

强大的股东背景以及基石投资者阵容则为西藏智汇矿业发展注入了稳定动力。在H股全球发售中，公司基石投资者包括，斯派柯（由招金矿业(1818.HK)全资拥有）、GIGA Industries Limited（大湾区共同家园投资有限公司的全资附属公司）、Poly Platinum Enterprises Limited (大湾区共同家园发展基金有限合伙的全资附属公司)。同时，截至最后实际可行日期，西藏智峰与西藏盛源分别持有公司54.12%及44.28%的已发行股本，构成公司的重要股东。其中，西藏盛源作为2009年成立的国有独资企业，目前公司正推进相关注册手续，完成后将由西藏国资委直接全资控股。

这种"国有+市场化"的混合所有制结构，既为公司带来了稳定的资源支持与政策理解优势，又保障了企业市场化运营的灵活性，为公司在资源获取、合规经营、战略发展等方面提供了多重保障。

人才是技术落地与西藏智汇矿业稳步发展的核心保障。公司打造了一支专注且稳定的专业人才队伍，核心成员均具备丰富的行业经验与扎实的专业能力。截至2025年7月31日，公司拥有5名资深地质专家，其中2名为国家矿山安全监察局认证的安全生产专家，占区内人才的40.0%。

这些专家团队深耕西藏多年，不仅熟悉当地的地理环境、地质特征与开采技术需求，更深刻理解本地文化，能够精准应对采矿活动中可能面临的各类复杂问题，为公司的合规运营与技术升级提供了坚实的人才支撑。

总体而言，西藏智汇矿业凭借独特的西藏区域地理位置与优质资源储备、稳固的区域市场地位、专业的人才团队及扎实的股东背景，共同构筑了难以复制的资本护城河。随着中国新能源、高端制造等领域对关键矿产资源需求的持续增长，专注于锌、铅、铜等矿产的西藏智汇矿业，其长期投资价值将进一步凸显，有望在资本市场与实业发展的双轨道上实现持续突破。

