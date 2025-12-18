卧安机器人今起招股 获9家豪华基石阵容超7亿港元认购 募集资金超10亿港元

香港, 2025年12月18日 - (亚太商讯) - 香港IPO市场正迎来强劲复苏。港交所行政总裁陈翊庭表示，2025年至今香港新股市场已迎接超过100家上市公司，融资总额超过2700亿港币，时隔六年重登全球IPO募资榜首，同比增幅高达210%。

今日，“AI具身家庭机器人第一股”卧安机器人（深圳）股份有限公司（股份代号：6600.HK）正式启动全球招股，拟于12月30日正式登陆香港联合交易所主板，国泰君安及华泰国际担任联席保荐人。此次发行计划全球发售股份总数为22,222,300股，每股发售价格介于63.0港元至81.0港元，最大集资净额约17.0亿港元。

卧安机器人基石投资阵容十分强大，9家基石投资人合计认购份额超7亿港元、占比5成。其中，高瓴为最大基石投资人，还有Cithara、Infini、中国东方、Wind Sabre、Yield Royal、Sage等明星投资机构加持。

作为AI具身机器人领域的开拓者和深耕者，卧安机器人的产品主要聚焦于增强型执行机器人、感知与决策系统，其中增强型执行机器人主要包括灵活型技巧机器人、增强型移动机器人。透过该等组成式产品策略，卧安机器人打造了一个为日常家庭环境带来先进自动化能力的全面AI具身生态系统。公司凭借机器人定位与环境构建技术、AI机器视觉控制技术、分布式神经控制网络技术三大AI具身技术构建核心竞争力。

在创新理念的驱动下，卧安机器人持续推出多款引领市场潮流的创新产品，于今年5月与9月亦分别推出了全球首款AI网球机器人Acemate和全球首款本地部署大模型的AI陪伴机器人Kata Friends。

Acemate能够通过能够通过通过融合AI视觉识别、高动态交互与实时决策系统等实现了机器人自主移动完成接球回球，首次将具身智能落地于专业运动场景，开创了运动机器人新纪元。

全球首款AI网球机器人Acemate上榜《时代》杂志2025年度最佳发明

作为一款可自主思考和移动的家庭宠物伴侣型机器人，Kata Friends旨在为寻求零负担情感陪伴的家庭提供活体宠物替代选择，通过视觉识别系统、听觉系统、触觉传感器构建起多模态感知系统，边缘计算驱动的嵌入式大模型和情感交互引擎，实现与用户的深度陪伴与互动。

AI陪伴机器人Kata Friends

同时，公司计划于2026年1月推出首款专为真实家庭场景打造的人形家庭机器人H1。作为一款轻量化机器人，H1旨在解决现有家庭机器人系统无法有效处理的复杂家务。H1的关键应用场景预计将包括：衣物分类整理、餐后餐具清洗收纳以及辅助备餐。

卧安机器人的产品销往全球超过90个国家及地区，主要为日本、欧洲及北美，凭借稳定的产品性能与创新的解决方案，赢得了市场与客户的广泛认可。其中，于日本的AI具身家庭机器人系统产业自2022年起连续3年均排名第一。卧安机器人用户底座坚实，SwitchBot App注册用户逾3.5百万名，连接设备超过10.8百万台。

卧安机器人招股书披露，IPO募集所得资金净额的66.5%将用于持续提升研发能力，以进一步开发与其AI具身家庭机器人系统相关的关键技术和产品，核心是机器人定位技术、AI机器视觉控制技术及边缘计算技术、基于VLA模型的人形家务机器人技术等，以及建设高标准的机器人数据采集工厂，专门用于迭代和优化VLA模型；其他募集所得资金将用于扩大销售渠道和地区覆盖并提升品牌全球知名度；以及用作一般营运资金及公司用途等。

据弗若斯特沙利文报告，随着AI技术能更好地满足人们对个性化家庭解决方案的需求，全球AI具身家庭机器人系统行业的市场规模预计将持续增长。从2024年至2029年间，全球AI具身家庭机器人系统行业的市场规模预计将按复合年增长率64.2%增长，预计于2029年达人民币707亿元。AI具身家庭机器人系统在全球市场的渗透率将于2029年达16.2%。作为行业引领者，卧安机器人将在行业高速发展中取得更大的市场份额。

过去三年，公司的财务表现强劲，收入与毛利率均稳步增长。公司2022年至2024年收入复合年增长率为49.0%，来自DTC渠道的收入复合年增长率为73.3%。值得关注的是，公司在盈利方面实现明显增长，整体毛利率从2022年的34.3%提升至2023年的50.4%及2024年的51.7%，2022年至2024年毛利复合年增长率为83.1%。公司经调整的EBITDA亦显著改善，2023年经调整的EBITDA首次转为正值，2023年至2024年经调整EBITDA的YoY为348.6%，反映公司运营效率提升，在实现可持续盈利能力方面取得了进展。

