TruMerit与NAPNAP携手开发全球儿科护理微认证

费城，宾夕法尼亚州, 2025年12月18日 - (亚太商讯) - 全球领先的国际资质评估机构TruMerit（致力于支持医疗工作者职业发展）与美国儿科执业护士协会（NAPNAP，儿科执业护士教育领域的领导者®）宣布，双方将联合开发全球微认证项目，以提升全球儿科护理人员的知识与技能水平。

此次合作旨在改善全球婴幼儿、儿童、青少年及年轻成人的健康状况。当前全球儿科护士短缺，导致所有收入水平的国家都难以获得循证儿科护理服务。双方合作伙伴设想，该微认证项目将成为一项更宏大计划的核心，旨在动员全球利益相关方共同参与该专业护理人才的教育、评估与认证工作。

微认证是一种基于能力的短期认证，用于认可特定技能、知识或成就，相较于传统学位课程，它提供更灵活、更省时的替代方案。该认证计划将于2026年中期推出，面向全球任何国家完成系列在线学习模块并通过考试的一级普通注册护士（RN）。考试内容基于全球背景下循证儿科护理的基本照护原则。

该合作依托NAPNAP在儿科护理在线教育课程开发与交付方面的专业优势，结合TruMerit为医疗专业人员创建评估工具的经验，以及支持专业资质测试与评估的全球标准体系。

双方正携手全球主题专家团队，共同构建课程能力框架、确定教学内容，并开发验证学习成效与知识掌握程度的评估体系。NAPNAP主导课程内容开发，TruMerit则负责创建授予微认证的评估体系。

“这是NAPNAP凭借五十余年为儿科执业护士提供优质教育经验所推动的创新战略，”NAPNAP首席执行官詹姆斯·H·温德福表示，“依托TruMerit在资质认证领域的专业能力及广泛的全球合作网络，我们期待提升全球儿科临床知识水平，助力医疗工作者改善儿童健康成果。”

我们非常荣幸能借此机会，将专业知识运用于NAPNAP推动全球护理人员拓展儿科知识与技能的使命。TruMerit总裁兼首席执行官彼得·普雷齐奥西博士表示：“此项合作的成功将证明，微认证体系如何成为实现我们共同目标的强大力量——让世界成为更美好、更健康的孕育之地，让儿童在健康环境中成长。”

美国儿科执业护士协会（NAPNAP）是美国及全球儿科执业护士与所有专注儿科领域的注册高级执业护士（APRN）的专业组织。NAPNAP被公认为全球儿科高级执业护理领域的领导者、权威机构及不可或缺的资源平台。该协会创立于1973年，是美国首个专注于执业护士的专业组织，至今仍是唯一致力于提升APRN角色价值并改善婴幼儿及青少年医疗质量的机构。更多信息请访问napnap.org。

TruMerit是全球医疗人才培养领域的领导者。该机构前身为CGFNS国际组织，近五十年来始终致力于支持护士及其他医疗工作者——以及为其颁发执照和雇佣他们的机构——实现职业流动性。通过验证其教育背景、专业技能和从业经验，助力他们在美国及其他国家获得执业许可。更名为TruMerit后，该使命已扩展至构建符合快速变化的全球健康格局需求的人才队伍。通过其全球医疗人才发展研究院，该机构正推进循证研究、思想领导力及倡导工作，以支持医疗人才发展解决方案，包括制定全球认可的执业标准和认证体系，从而拓展医疗从业者的职业发展路径。 www.trumerit.org

