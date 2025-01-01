美国马球协会棕榈滩马拉松赛在佛罗里达州西棕榈滩迎来破纪录周末



佛罗里达州西棕榈滩, 2025年12月16日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）官方运动品牌U.S. Polo Assn.荣幸成为2025年U.S. Polo Assn.棕榈滩马拉松赛的首次冠名赞助商，共同庆祝了这场难忘的赛事周末。 这场赛事周末为西棕榈滩市中心注入了非凡活力，6100余名参赛者来自29个国家及46个州。作为波士顿马拉松资格赛，赛事得到了200多名志愿者的鼎力支持，其中包括USPA Global公司的员工——这家企业负责管理价值数十亿美元的美国马球协会全球品牌。美国马球协会棕榈滩马拉松赛事由官方转播机构WPBF 25电视台（ABC西棕榈滩频道）进行了长达五小时的现场直播。 美国马球协会棕榈滩马拉松赛由伊万·加布里埃尔·马夫拉·博拉诺斯（02:37:56）夺冠，他仅用略超过两小时三十分钟便完成比赛。这位选手从厄瓜多尔启程，历经15小时长途跋涉抵达南佛罗里达参赛。来自哥斯达黎加的特雷西塔·格拉纳多斯·索利斯（03:06:55）成为首位冲过马拉松终点的女性选手，这是她职业生涯第三次夺得马拉松冠军，也是2025年的第二冠。 在2025年美国马球协会棕榈滩马拉松周末期间，参赛者们沿着滨水赛道完成了5公里、10公里、半程马拉松、全程马拉松及马拉松接力赛。每位选手均获赠美国马球协会纪念款高性能赛事T恤，以及灵感源自棕榈滩绚丽色彩的完赛奖牌。前135名马拉松完赛者更获赠特别版美国马球协会棕榈滩马拉松跑者帽，以此庆祝美国马球协会成立135周年的里程碑时刻。 为增添节日氛围与运动员主题元素，美国马球协会于周末在赛事博览会舞台旁举办了互动马球活动，让各年龄段宾客得以与模特合影留念，并在充满趣味与活力的环境中感受品牌传承。 “棕榈滩马拉松赛事周末完美诠释了我们作为全球运动生活方式品牌所珍视的核心价值——社区精神、体育竞技、慈善公益与团队协作，”美国马球协会全球公司总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯表示，“目睹数千名跑者冲过终点线，与我们的品牌产生共鸣，并享受马球主题互动体验，这令人深受鼓舞。” 美国马球协会很荣幸能支持棕榈滩马拉松这样的体育赛事，它彰显了棕榈滩县的精神与力量——我们有幸将此地称为家园，这里吸引着世界各地的人们前来参观和参与。 美国马球协会棕榈滩马拉松的参赛者们再度为有意义的事业凝聚力量，共同为棕榈滩路跑者协会、佛罗里达特殊奥林匹克运动会和量子之家筹集善款。这三家机构正为整个棕榈滩县带来变革性影响。 “美国马球协会始终是棕榈滩马拉松的卓越合作伙伴，从运动员体验到社区参与，全方位提升了本届赛事的品质，”赛事主办方K2体育投资公司首席执行官肯尼斯·肯纳利表示，“他们对棕榈滩县的深厚承诺以及对体育健身的热忱，使2025年成为跑者、步行者和观众共同难忘的一年。” 比赛结果 全程马拉松 - 顶尖选手 男子组 伊万·加布里埃尔·马夫拉·博拉诺斯，厄瓜多尔 - 02:37:56 查尔斯·理查森，美国佛罗里达州惠灵顿市 - 02:43:16 西蒙·布德罗，加拿大 - 02:43:59 女子组 特雷西塔·格拉纳多斯·索利斯，哥斯达黎加 - 03:06:55 艾琳·雷尼汉，美国佛罗里达州棕榈滩花园市 - 03:19:28 阿丽娜·莫里森，美国佛罗里达州棕榈滩市 - 03:19:36 半程马拉松 - 顶尖选手 男子组 泰勒·伯尼尔，美国佛罗里达州辛格岛 - 01:18:39 丹尼尔·维埃拉，美国佛罗里达州西棕榈滩 - 01:20:57 马修·罗德尔，美国伊利诺伊州伯温 - 01:21:23 女子组 艾米丽·帕拉迪斯，美国佛罗里达州劳德代尔堡 - 01:23:55 斯泰西·休拉特，美国佛罗里达州惠灵顿 - 01:26:24 尤利娅·莫罗兹，美国佛罗里达州桑尼岛 - 01:27:28 美国马球协会向所有参赛选手、志愿者、支持者及合作伙伴致以祝贺，正是你们的共同努力使2025年棕榈滩马拉松赛事取得巨大成功。2026年美国马球协会棕榈滩马拉松的筹备工作已全面启动，随着这项赛事作为南佛罗里达州备受推崇的传统活动不断发展壮大，届时必将带来更多精彩体验。 欲查看图片及更多获奖者详情，请访问palmbeachmarathon.com。 照片与说明文字 1. 马拉松冠军伊万·加布里埃尔·马夫拉·博拉诺斯与亚军查尔斯·理查森在美国马球协会棕榈滩马拉松颁奖台上，与赛事创始人（左）K2体育公司肯尼斯·R·肯纳利及（右）USPA全球/美国马球协会J·迈克尔·普林斯共同亮相，美国马球协会模特陪同出席。 2. 女子马拉松冠军特雷西塔·格拉纳多斯·索利斯在美国马球协会棕榈滩马拉松颁奖台上，与赛事创始人（左）K2体育公司的肯尼斯·R·肯纳利及（右）USPA全球/美国马球协会的J·迈克尔·普林斯共同亮相，美国马球协会模特陪同。 3. 马拉松冠军伊万·加布里埃尔·马夫拉·博拉诺斯以2小时37分56秒的成绩冲过终点线 4. 女子马拉松冠军特雷西塔·格拉纳多斯·索利斯以3小时06分55秒的成绩冲过终点线 5. 美国马球协会模特亮相棕榈滩马拉松品牌推广活动 6. 2025年美国马球协会棕榈滩马拉松奖牌 7. WPBF 25新闻频道（ABC广播网）对2025年美国马球协会棕榈滩马拉松赛的现场报道，现场嘉宾（从左至右）：美国马球协会全球公司总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯、WPBF 25新闻总监谢恩·莱特、《跑者世界》创始人杰夫·登盖特。 关于美国马球协会及USPA全球 美国马球协会 国马球协会（USPA）是美国规模最大的马球俱乐部及球员组织，成立于1890年，总部位于佛罗里达州惠灵顿市的USPA国家马球中心（NPC）。作为该协会的官方运动品牌，美国马球协会（U.S. Polo Assn.）今年正与USPA共同庆祝135周年体育启迪之旅。凭借数十亿美元的全球业务规模，通过遍布全球的1,200余家U.S. Polo Assn.专卖店及数千个销售网点，该品牌为全球190多个国家的男女老少提供服饰、配饰及鞋履产品。品牌赞助全球多项顶级马球赛事，包括每年在棕榈滩国家马球俱乐部举办的美国公开马球锦标赛®——这项赛事被誉为美国最高规格的马球盛会。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport、印度Star Sports等媒体达成的历史性合作，由美国马球协会赞助的多项顶级马球锦标赛赛事得以全球直播，让这项激动人心的运动首次走进全球数百万体育爱好者的视野。 据《License Global》报道，美国马球协会（U.S. Polo Assn.）与美国国家橄榄球联盟（NFL）、美国职业高尔夫巡回赛（PGA Tour）及一级方程式赛车（Formula 1）并列，持续跻身全球顶级体育授权商之列。此外，这个运动风品牌因全球业务增长屡获国际殊荣。凭借其作为全球品牌的巨大成功，美国马球协会品牌不仅登上《福布斯》《财富》《现代零售》及《GQ》等权威刊物，更在雅虎财经、彭博社等全球众多知名媒体平台获得报道。更多资讯请访问uspoloassnglobal.com并关注@uspoloassn。 USPA全球 美国马球协会（USPA）旗下子公司USPA Global负责运营价值数十亿美元的体育品牌U.S. Polo Assn.，同时管理子公司Global Polo——该机构是全球马球运动内容领域的领导者。了解更多信息，请访问globalpolo.com或YouTube上的Global Polo频道。 关于美国马球协会棕榈滩马拉松赛 美国马球协会棕榈滩马拉松赛 马拉松是西棕榈滩每年举办的顶级冬季跑步赛事，设有全马、半马、10公里、5公里及四人马拉松接力赛等多项赛程，满足不同水平跑者的需求。赛事以100%平坦的美国田径协会认证赛道为特色，同时作为波士顿马拉松资格赛。风景如画的赛道蜿蜒穿过棕榈成行的弗拉格勒大道，途经历史街区，沿途尽览粼粼水岸风光，让跑者充分感受西棕榈滩市中心活力四射的都市风情。赛事同时支持社区公益事业。详情请访问palmbeachmarathon.com。 如需更多信息，请联系： Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

