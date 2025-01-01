Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Tuesday, 16 December 2025, 12:01 HKT/SGT
来源 CBL INTERNATIONAL LIMITED
CBL International Limited荣获EcoVadis银奖 跻身全球可持续发展表现前15%企业行列

吉隆坡, 2025年12月16日 - (亚太商讯) - CBL International Limited（纳斯达克股票代码：BANL）（"公司"或"CBL"），万利集团（"万利"或"集团"）的上市主体，欣然宣布公司荣获享有盛誉的EcoVadis银奖，跻身全球可持续发展表现评估前15%的企业行列。

EcoVadis银奖认可CBL在四个关键维度上建立的稳健可持续发展管理体系和全面的企业责任方法：环境、劳工与人权、道德规范以及可持续采购。这一成就体现了公司将可持续发展融入核心业务运营和价值链的坚定承诺。

万利集团集团主席兼行政总裁谢威廉博士表示："荣获EcoVadis银奖是一个重要的里程碑，验证了我们对负责任商业实践的持续投入。在CBL，可持续发展不是附加项，而是我们日常运营的核心。这一认可反映了我们团队共同努力打造一个既能实现商业成功又能产生积极社会影响的企业。"

EcoVadis评估基于联合国全球契约、ISO 26000和国际劳工组织公约等国际标准，分析企业可持续发展管理体系，将CBL置于全球85%以上的领先位置。要获得银奖资格，CBL需在所有可持续发展主题上展现强劲表现，并在每个类别中达到严格的最低得分要求。

这一成就正值CBL持续推进其可持续发展倡议之际，包括通过生物燃料分销和新一代燃料开发致力于海事脱碳。公司最近报告2025年上半年生物燃料销售额同比增长154.7%，展示了环境管理与业务增长如何相辅相成。

CBL的可持续发展之旅包括可衡量的碳减排目标、道德供应链治理、社区投资项目以及透明的ESG报告。公司近期英国皇家特许管理会计师公会 2025年度大奖中荣获"卓越可持续发展奖"，以及谢威廉博士获得由香港董事学会（HKIoD）颁发的"年度董事大奖—上市企业执行董事类别"，进一步彰显了其在可持续海事物流领域的领导地位。

公司将继续致力于提升可持续发展绩效，计划进一步加强环境倡议、增强社会影响项目，并深化与全球最佳实践一致的治理框架。 

照片说明：CBL INTERNATIONAL LTD 荣获EcoVadis银奖，该奖项授予在奖牌颁发日期前 12 个月内由 EcoVadis 評估其可持續發展表現的全球前 15% 的公司。

关于万利集团 

万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖65个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。 

如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。



