

香港, 2025年12月16日 - (亚太商讯) - 全球创新药估值修复与18A赛道稀缺标的争夺白热化的背景下，青岛国资深度背书的华芢生物-B（02396.HK）正式启动港股招股，以"港股PDGF第一股"的独特定位，成为年末国际配售市场的核心聚焦点。公司拟全球发售1764.88万股股份，其中国际配售占比90%（1588.38万股），香港公开发售占比10%（176.50万股），招股期至12月17日，最高发售价51.00港元，预计12月22日于港股主板挂牌。在同期六支新股并行、资金面分散的市场环境下，华芢生物凭借糖足管线的全球稀缺性、难以复制的技术壁垒、清晰的商业化路径及充足的现金流储备，精准契合全球长线机构对"确定性成长+高壁垒资产"的配置逻辑，而其核心糖足管线Pro-101-2一旦实现商业化，将成为全球范围内屈指可数的PDGF稀缺资产，开启千亿级创面愈合市场的价值重估。 糖足特效药的"全球存在"与"中国缺席"：不是无药，是"用不上" 糖尿病足作为糖尿病最致命的慢性并发症，正以庞大的患者基数与严峻的治疗现状，催生千亿级刚性医疗需求。根据世界卫生组织定义，糖尿病足是由神经病变和血管缺血引发的足部溃疡、感染甚至组织坏死，严重时需截肢保命，其治疗复杂且昂贵。据招股书披露，我国糖尿病患者已达1.4亿，其中糖足患病人数已突破840万，随着老龄化加速与糖尿病年轻化趋势加剧，这一数字仍在持续攀升。更令人揪心的是，糖足的致死致残率居高不下，尤其是截肢患者年死亡率更是达到22%，远超部分癌症，而传统疗法的局限性让这一困境雪上加霜。 当前临床治疗仍停留在"清创+抗生素+基础护理"的传统模式，无法解决血管神经病变导致的慢性创面修复障碍，愈合率长期低于50%，给医保基金带来沉重负担。更严峻的是，全球范围内PDGF药物领域已沉寂27年——自1997年首款PDGF药物Regranex获FDA批准后，全球再无第二款同类产品上市，其15g规格售价高达1700美元，且未进入中国市场，国内患者难以企及。而国内市场长期处于国产PDGF药物"零获批"状态，临床需求与供给空白形成鲜明对比。而华芢生物核心糖足管线Pro-101-2作为已进入II期临床阶段的PDGF药物，其"血管新生-组织修复"双效机制可从根源上解决慢性创面愈合难题，每年为医保基金节约超亿元支出，完美契合医保提质控费的核心诉求，具备强大的市场渗透潜力。弗若斯特沙利文数据显示，2033年国内仅糖足市场规模将达485亿元，而整个伤口愈合市场将突破1180亿元，这片千亿蓝海正等待真正的破局者出现。 技术护城河：13年积淀铸就全球稀缺竞争力 PDGF药物并非普通企业可轻易涉足的领域，其背后是长达数十年的研发积淀、工艺突破与人才积累，从量变到质变的壁垒让竞争对手望尘莫及，而华芢生物历经13年深耕，已构建起"技术+工艺+专利"的三重护城河，成为全球PDGF领域的稀缺玩家。 PDGF作为血小板损伤后分泌的强效生长因子，通过激活细胞信号通路促进成纤维细胞增殖与肉芽生长，是慢性创面愈合的"黄金钥匙"，但其分子结构复杂、稳定性差、生产工艺严苛，成为全球药企的研发禁区。华芢生物通过基因序列优化，剔除了5个易裂解氨基酸，显著提升了药物在人体内的稳定性与活性；生产端，公司采用毕赤酵母表达系统，相较于酿酒酵母，活性提升75倍，不仅解决了产能受限问题，更实现单位生产成本的大幅下探，打破了海外竞品的天价垄断，让国内患者"用得上、用得起"保肢药物。 临床数据充分验证了技术突破的价值。Pro-101-2的I期临床结果显示其安全耐受性优良，无严重不良事件及死亡病例报告，而其针对中重度糖足的治疗优势尤为突出——可覆盖Wagner1-3级患者，既能促进慢性创面愈合，更能阻止轻症向重症恶化，填补了国内中重度糖足治疗的空白。该管线有望于2030年实现上市，成为国内首款糖足治疗PDGF药物。专利布局方面，公司已构建54项已授权及待批专利矩阵，从分子序列、表达系统到制剂工艺、适应症拓展形成全链条保护，为竞争对手设置了难以突破的知识产权屏障。这种"技术+工艺+专利"的三重壁垒，让PDGF赛道形成近乎独家的竞争格局，而华芢生物作为唯一持续推进的企业，其稀缺性在全球创新药领域尤为珍贵。 商业化确定性：资金-研发-商业化正向闭环，铸就机构青睐的18A稀缺标的 对国际配售机构而言，清晰的商业化路径与充足的资金储备是规避研发型企业风险的核心，而华芢生物凭借"糖足+烧烫伤"双管线协同以及多重风险对冲优势，成为"风险可量化、成长可预期"的稀缺配置标的。 多重风险对冲优势进一步强化了机构配置信心。青岛国资作为核心股东，不仅为公司提供资金支持，更使其成为地方政府重点扶持的生物医药名片，在研发资源对接、政策协同、产业化等方面具备显著优势。其联席保荐人中信证券2025年在18A赛道表现亮眼，保荐的7个项目均实现首日未破发，其中映恩生物、劲方医药等首日涨幅超100%，12月10日挂牌的宝济药业更是录得3526.34倍公开发售认购、暗盘一度暴涨超115%的佳绩，亦强化市场信心。更值得关注的是，公司已完成2000L规模商业化生产工艺，具备从临床到商业化的完整技术衔接能力，且PDGF药物通过缩短住院时间、降低截肢率，与DRG/DIP支付改革方向高度契合，商业化路径明确。此外，公司具备"小流通盘+纯正18A属性"优势，未来有望快速进入港股通，参考历史数据，港股通纳入后南向资金的持续配置将为股价提供显著流动性溢价，契合机构对资产流动性的核心要求。 在全球创新药估值修复、18A赛道稀缺标的争夺加剧的背景下，华芢生物正站在"国产PDGF第一股"的关键节点。其核心糖足管线Pro-101-2一旦实现商业化，将成为全球范围内屈指可数的PDGF稀缺资产，打破27年的技术垄断与市场空白，切入千亿级刚需市场；而烧烫伤管线的率先落地将奠定现金流基础，打开长期成长空间。对国际配售机构而言，这家兼具"国资护航+技术壁垒+刚需属性+优质保荐+现金流闭环"的18A稀缺标的，不仅具备清晰的临床推进路径与商业化前景，更有望凭借港股通预期与赛道稀缺性实现价值重估。华芢生物正迎来临床价值与资本市场价值的双重兑现期，为全球长线机构提供了年末布局"确定性成长+高壁垒资产"的优选机遇，而其作为全球PDGF领域稀缺玩家的价值，也将在商业化进程中持续凸显。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

