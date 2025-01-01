希迪智驾招股进行中：构筑智能驾驶产业化底座 多场景落地打开成长空间

香港, 2025年12月15日 - (亚太商讯) - 在全球新一轮科技革命与产业变革加速演进的背景下，智能驾驶产业正迎来爆发式增长，作为深耕该领域的核心力量，希迪智驾（3881.HK）于12月11日正式启动招股程序，目前相关工作正有序推进中，公司赴港上市进程已进入最后冲刺阶段，距离登陆港股资本市场仅一步之遥。

全面技术体系：从算法到系统工程的纵深掌控

自动驾驶作为集感知、决策、控制、调度、通信于一体的复杂系统工程，对企业的技术掌控力与全链条集成能力提出极高要求。自创立以来，希迪智驾便坚持技术自主化，通过组建专业研发团队，体系化地开发了高效算法、软件、子系统及场景模块，覆盖自动驾驶各个方面，从而开发出行业领先的产品及解决方案。

在感知与算法层面，希迪智驾融合多元传感技术与深度学习算法，实现全天候高鲁棒性的目标识别与环境理解，适应矿区扬尘、震动干扰、交通交互等多样化环境。在决策和控制层面，希迪智驾开发了基于场景驱动的路径规划机制与多车协同调度系统，支持多车动态调度、稳定运行。在系统工程层面，公司搭建了远程接管平台、车载计算系统、V2X通讯模块与调度中台，形成端到端的全闭环部署能力。

希迪智驾目前在中国拥有513项专利申请和362项注册专利，其中包括170项发明专利、107项实用新型专利和85项外观设计专利，覆盖算法、调度逻辑等关键核心领域，充分体现了其核心技术的深度与广度。

依托全面自主技术体系，希迪智驾在确保安全的前提下，不仅能快速迭代产品、降本增效，也使其在快速发展的产业环境中，拥有对技术命脉的掌控权与更强的成本控制能力，从而完成项目交付与升级闭环，在行业内建立起深厚的技术护城河。

场景落地夯实商业根基 为后续增长提供强劲动力

以技术为基石，希迪智驾深耕B端核心场景，在商用车、矿区、港口、园区等领域构建起显著竞争优势，凭借成熟的量产能力与标杆客户背书，实现商业化落地与规模化营收的双重突破。​

在国内市场，希迪智驾打造了多个具有行业里程碑意义的标杆项目，赢得战略合作伙伴的广泛信任。在自主采矿领域，公司于江苏省句容市为TCC交付了中国首个完全无人驾驶纯电采矿车队，该项目同时也是全国首个通过NIM认证的自主采矿项目，作业效率远超传统人工采矿；在西北区域，其打造的有人与无人驾驶采矿混编车队，规模位居中国（含香港、澳门及台湾）第一；在河南郑州，自主研发的全无人驾驶采石场系统实现与挖机的协同作业，成为行业技术应用新标杆。

在V2X领域，自2018年自主研发的V2X设备实现初步商业化以来，希迪智驾持续突破，创新推出V2X+主动式公交信号优先系统，并在重庆市两江新区建设最大的国家级车联 网先导区之一的过程中发挥了关键作用。在智能感知领域，公司成为业内首批为列车交付前装量产自主感知系统的企业之一，相关成果获业界广泛认可。​

商业化成果的持续落地转化为坚实的经营数据。截至2025年6月30日，希迪智驾已向客户交付414辆（套）自动驾驶矿卡（系统），同时收到647辆（套）自动驾驶矿卡（系统）的指示性订单，订单储备充足，为后续增长提供强劲动力。

依托国内项目的成功经验，希迪智驾积极推进全球化布局，将成熟的业务模式复制至海外市场，在多个海外地区建立稳固的客户关系与市场根基，成功签署多个海外项目，全球化发展战略成效显著。

从自动驾驶底层技术突破到场景级产品集成，希迪智驾构建出一条极具技术深度与商业广度的成长路径。通过「自研+集成+协同」的技术体系，公司不仅跑通了多场景落地，也建立起面向未来的持续演进机制。在港上市后，公司将充分借助国际资本市场的多元资源优势，继续深化技术创新，积极拓展全球应用场景边界，在智能驾驶产业的高速发展中，持续以技术突破赋能产业升级，以创新活力引领行业前行，其长期增长潜力值得高度期待。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network