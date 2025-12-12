国资护航+技术壁垒+优质保荐 华芢生物（02396.HK）PDGF管线直指18A赛道确定性价值



香港, 2025年12月15日 - (亚太商讯) - 12月12日，华芢生物-B(02396.HK)正式开启招股，公司拟全球发售1764.88万股股份，其中香港发售股份176.50万股，国际发售股份1588.38万股，附带264.72万股超额配股权，招股期至12月17日，最高发售价51.00港元，中国生物制药领域也将迎来重磅IPO。 据悉，华芢生物深耕伤口愈合领域，在糖尿病足（糖足）领域取得突破性进展，精准卡位老龄化及糖尿病年轻化万亿级刚需市场。依托青岛高科（崂山区财政局全资控股的国资平台）的产业资源整合能力与政策协同优势，叠加自主搭建的"蛋白+核酸"双技术平台及覆盖14个适应症的差异化管线布局，以及行业顶尖高管团队加持，为港股市场投资者构筑起抵御18A生物科技企业高风险的安全边际。 市场普遍将其视为继宝济药业之后又一具备高成长潜力的港股18A标的——不仅拥有扎实的临床进展和清晰的商业化路径，更兼具稀缺性与确定性，有望成为下一个被资本市场深度挖掘的价值明星。 银发浪潮叠加年轻化趋势：糖足治疗刚需市场再扩容 据国家统计局数据，全国60周岁及以上人口达3.1亿（占总人口22.0%），其中65岁以上人群占比突破15.6%。老龄化加速催生糖尿病防控压力，而与此同时，糖尿病年轻化趋势正进一步扩大患者基数，形成"银发群体为主、青年群体补充"的双重市场增量。弗若斯特沙利文报告显示，我国糖尿病患者约1.4亿，四分之一的糖尿病患者会在某个阶段发展为糖足，2024年中国的糖足患病人数为840万人。而当前GLP-1类减肥药（如司美格鲁肽）因减重效果显著成为"网红神药"，但其作用机制聚焦于抑制食欲与延缓胃排空，对糖足等血管神经病变类并发症无实质改善。 与此同时，术后伤口愈合市场规模同样超千亿，传统治疗手段痛点显著。在糖足治疗领域，已从传统外科清创转向生物制剂主导的精准修复时代。中国糖足患者基数庞大，传统疗法（清创+抗生素）因无法解决血管神经病变导致的慢性创面修复障碍，临床愈合率长期低于50%。PDGF（血小板衍生生长因子）类药物凭借其独特的"血管新生-组织修复"双效机制，能够特异性激活特定受体，促进成纤维细胞增殖与毛细血管生成，显著加速创面愈合进程，成为千亿级慢病管理与术后修复赛道的重磅增长引擎。 华芢生物正是瞄准这一蓝海市场，向"港股PDGF第一股"发起冲击。 技术突破+医保减负：核心产品创造多重价值 即便处于高研发投入期，华芢生物仍通过自主研发实现关键突破——优化核心技术序列并革新生产工艺，构建起差异化竞争优势。其核心产品Pro-101-1的IIa期数据显示，可使浅/深二度烧伤愈合时间缩短约7天，较传统疗法效率提升25%，这一突破为患者、医疗体系与医保基金创造多重价值。 对糖足及烧伤患者而言，愈合时间缩短能直接减少住院时长与家庭护理成本，降低因术后恢复导致的误工、护理人员误工等间接经济损失，堪称"糖尿病足患者的福音"；对医疗体系来说，患者住院周期缩短可提高病床周转率，减少医疗资源占用，缓解医护人员工作压力；对医保基金而言，治疗周期缩短与再治疗需求降低，能有效减轻医保支出负担，契合当前医疗保障体系降本增效的核心诉求。 从技术平台来看，华芢生物以自主搭建的蛋白质药物技术平台为核心，形成"蛋白+核酸"双轮创新架构：酵母表达系统通过工艺革新提升蛋白生产效率，双引擎协同支撑烧伤修复、糖尿病足溃疡、脱发治疗等核心产品的临床转化，同时展现出向肿瘤疫苗、罕见病领域延展的技术潜力，为长期发展奠定技术基础。 国资托底+高管赋能+顶尖平台+强力护航：四重保障化解研发与市场风险 生物制药的研发向来充满不确定性，一款新药从实验室到上市往往九死一生。但在华芢生物这里，这种风险似乎被巧妙地拆解成了可控变量。 在股权与资源端，青岛高科产业发展有限公司（崂山区财政局全资控股的国资平台）作为核心股东，通过持股17.32%（全球发售后相关类别股份）形成长期绑定，其国资属性为公司在地方医疗资源对接、政策协调中奠定信任基础，成为连接区域产业生态与研发管线的关键纽带。 在管理端，公司获MNC大厂高管赋能，迎来两位行业顶尖人才加盟，进一步强化创新发展底气。其中，苗天祥先生曾是"外资药企中国掌门人"代表，拥有近30年辉瑞中国工作经历，曾任辉瑞中国大中华区主席，在财务、企业管理及制药行业积累深厚经验，现任华芢生物执行董事兼首席战略官，负责制定、实施和监督公司整体战略规划，为企业把握行业方向、推进研发与市场布局提供关键指导；宋冰女士曾长期任职于顶尖国际投行高盛高华证券，担任总经理兼首席运营官，在金融投资、企业战略及资本运作领域具备极强创造力与领导力，现任公司监事会主席，为整体规划提供建议与监督，助力优化资源整合、提升资本运作效率。两位核心高管的"组合赋能"，与研发团队技术创新形成合力，让华芢生物在PDGF药物研发与市场拓展中具备独特优势。 在资本端，本次IPO由中信证券担任联席保荐人。值得一提的是，中信证券2025年在港股18A生物科技IPO领域表现亮眼，其保荐的其中7个项目均实现首日未破发，映恩生物、劲方医药等项目首日涨幅超100%，12月10日挂牌的宝济药业更录得3526.34倍公开发售认购、暗盘一度暴涨超115%的佳绩，中慧生物、旺山旺水也分别创下4007.64倍、6238.42倍的超高认购，充分获得机构及专业投资者认可，为后续二级市场投资者提供坚实信心支撑。 在管线端，公司"阶梯式"研发管线进一步降低风险。目前，用于治疗深二度烧烫伤的产品Pro-101-1，已完成IIb期临床试验的统计数据分析，用于治疗浅二度烧烫伤的，已完成最后一例患者出组；用于治疗糖尿病足溃疡（糖足）的产品Pro-101-2正处于II期临床试验阶段。未来，PDGF也有望应用于普通外科、牙科、皮肤科等近20个适应症。就连看似"跨界"的脱发微针产品Pro-104，也已规划在2029年提交IND申请。这种"成熟产品贡献现金流、在研管线储备未来"的布局，像极了跨国药企的经典打法——即便某一管线受挫，也不至于动摇根基。 稀缺标的+港股通预期：投资者的优质选择 从市场属性来看，华芢生物是"小而美"的稀缺标的，当前发行规模适中，流通盘较小，叠加清晰的盈利路径与高壁垒技术平台，使其具备极强的流动性溢价潜力。市场普遍预期其在满足市值与流动性条件后有望快速纳入港股通，吸引南向资金配置，进一步放大赚钱效应。尽管近期港股市场有6支新股同步发售，资金面承压，但华芢生物凭借其纯正的18A生物科技属性，明确的临床里程碑及国资背景与高管优势，在年末IPO窗口中脱颖而出。对投资者而言，"国资背书+技术平台+管线梯队+高管赋能"的组合，让风险更可量化，契合长期资本对确定性增长的需求。 在老龄化加速与创新药政策红利共振下，华芢生物以"愈合刚需+技术壁垒+国资护航+高管赋能"构建起独特价值坐标。对于寻求确定性增长的长期资本而言，这家即将登陆港交所的生物制药新星，或将成为对冲行业波动、捕捉结构性机会的优质标的。其扎实技术与管线积淀更将为港股创新药板块注入新动能，推动PDGF药物行业创新升级，专业投资市场亦在期待其更长期的价值兑现。



