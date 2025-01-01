伊士曼、阿斯利康、卡夫亨氏和宝洁荣获OMP供应链大奖

佛罗里达州迈阿密, 2025年12月16日 - (亚太商讯) - 阿斯利康、伊士曼、卡夫亨氏和宝洁因其卓越贡献在近期OMP大会上获得表彰。这四家行业领军企业在迈阿密活动上受到表彰，因其致力于创新与卓越，同时在全球运营中推动实际成果。

OMP奖项计划聚焦OMP社区内那些在供应链规划领域树立新标杆、推动跨行业进步与转型的组织。

伊士曼：通过长期合作共同塑造Unison Planning™

作为OMP近二十年的战略客户，伊士曼因共同打造化工行业解决方案Unison Planning™荣获长期合作伙伴奖。其前瞻视野与深度协作重新定义了化工供应链规划最佳实践，并对行业标准产生积极影响。

伊士曼数字服务经理Baptiste Lebreton在领奖时强调了基于深度互信与共同价值观的长期合作关系的重要性：“我们很高兴能参与塑造Unison Planning的演进，使其持续满足化工行业的规划需求。”

阿斯利康：引领人工智能驱动的供应链规划

阿斯利康凭借与OMP在人工智能驱动规划及高级场景建模领域的强力合作斩获创新奖。该公司亦率先试点并优化新功能，积极推动UnisonIQ在高度监管的复杂环境中的应用演进。

阿斯利康全球规划转型与技术高级总监马克·特雷纳在领奖时强调生命科学与制药行业持续改进的必要性：“我们必须拥抱人工智能革命，以应对日益复杂的规划挑战。”

卡夫亨氏与宝洁：对卓越规划的持续承诺

卡夫亨氏与宝洁因在全球运营中持续推进数字化供应链规划而荣获卓越奖。两家企业始终以卓越表现推动可量化的商业价值，持续优化自主规划工作流的整合进程，有效减少人工干预并提升生产效率。

卡夫亨氏数字供应链转型与战略负责人阿迪斯·苏莱马诺维奇与宝洁全球供应链及产品创新高级总监艾米·拉丁共同领奖。

OMP首席商务与市场官Philip Vervloesem盛赞所有获奖者：“能与如此富有远见的客户合作是我们的荣幸，我们为助力他们每日取得的成就深感自豪。”

关于OMP

OMP通过提供业界顶尖的数字化供应链规划解决方案，助力面临复杂规划挑战的企业实现卓越发展与持续繁荣。数百家跨行业客户——涵盖消费品、生命科学、化工、金属、造纸、包装、塑料等领域——正通过OMP独特的Unison Planning™系统获益。

