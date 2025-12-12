京东工业登陆港交所：业绩与品牌双赋能 长期成长潜力可期

香港, 2025年12月12日 - (亚太商讯) - 12月11日，中国领先的工业供应链技术与服务提供商 - 京东工业（股份代号：7618.HK）正式登陆香港联合交易所。作为工业供应链领域的标杆企业，京东工业的上市不仅是自身发展的里程碑，更为港股市场注入了一支兼具成长力与盈利能力的优质目标。

数智化重构价值 财务表现彰显成长实力

作为行业领军者，京东工业以数智化能力重构工业供应链价值。公司通过「太璞」这一「数」（数智）、「实」（商品）结合的全链路数智化工业供应链解决方案，提供广泛的工业品供应和数智化供应链服务，精准匹配客户的多元化需求，实现供应链效率与成本控制的双重提升。

财务数据是京东工业成长潜力的最直接印证。近年来，公司业绩呈现“高增长、高盈利”的双优态势，持续经营业务总收入从2022年的人民币（下同）141亿元，稳步增长至2023年的173亿元，2024年进一步攀升至204亿元，复合年增长率高达20.1%；盈利能力更实现高速稳健增长，2022年，公司录得经调整净利润7.1亿元，而2024年大幅攀升至9.1亿元，展现出强劲的盈利转化能力。

2025年上半年，公司业绩持续释放，期内公司实现持续经营业务总收入103亿元，经调整净利润达5.0亿元，较上年同期保持高速增长，在复杂的市场环境中展现出稳健的盈利能力与可持续的增长潜力。

品牌生态相互协同 构筑行业龙头地位

强大的品牌影响力和供应链能力为京东工业的发展奠定了坚实基础。依托JD.com的深厚积淀，公司自成立以来便建立起良好的品牌认可度。值得一提的是，JD.com在2025年《财富》世界500强榜单中位列第44位，作为中国领先的在线零售商，其在商品质量与正品保障上的严苛标准，早已成为电商行业的标杆。借助这一优质品牌背书，京东工业成功渗透至多个垂直行业的高价值客户群体，不仅构建了广泛的品牌认知，更深化了客户忠诚度。

京东生态系统的协同效应更成为公司的核心竞争力之一。京东工业全面继承并持续复用京东集团在供应链领域的核心优势，包括一流的技术研发平台、深耕行业的产品知识储备、覆盖全国的完善物流服务网络，以及专业的人才梯队，这些资源的协同赋能，推动公司在技术创新与服务升级上不断突破。

多重优势迭加持下，京东工业已确立稳固的行业龙头地位。截至目前，公司已成为中国MRO采购服务市场的最大参与者，根据灼识咨询的数据显示，按2024年的交易额计，公司排名第一，规模为第二名的近三倍。同时，随着业务向全工业供应链领域拓展，公司亦以4.1%的市场份额，成为中国工业供应链技术与服务市场的领军企业。

总体而言，京东工业凭借数智化核心能力、稳健的财务表现及强大的品牌与生态协同优势，在工业供应链这一高增长赛道上构建了深厚壁垒。此次登陆港交所，不仅为公司搭建起更为广阔的资本运作平台，更标志着其开启了与全球投资者共享发展红利的新征程。展望未来，随着中国工业数字化转型的加速推进，京东工业的增长空间有望持续拓宽，长期投资价值值得期待。

