京东工业配售结果出炉：MRO龙头实力领跑 全链条数智化解决方案释放长期价值

香港, 2025年12月12日 - (亚太商讯) - 12月10日，京东工业股份有限公司（「京东工业」或「公司」，股份代号：7618.HK）正式公布全球发售配发结果。公司最终发售价格确定为每股14.10港元，香港公开发售部分反响热烈，实现60.52倍超额认购，共接收超过7万份有效申请，最终发售数目为21,121,000股，占全球发售股份总数的约10%；国际配售部分同样表现亮眼，超额认购倍数约为7.88倍。双重超额认购的市场反馈，充分彰显了全球投资者对京东工业商业模式与发展潜力的高度认可。

全链条解决方案铸就领先地位 端到端数智化基础设施赋能庞大客户群

作为中国领先的工业供应链技术与服务提供商，京东工业以「太璞」全链路数智化解决方案为核心竞争力，构建起「数」（数智）+「实」（商品）深度融合的服务体系，为企业客户提供覆盖广泛的工业品供应及数智化供应链服务。通过这一体系，公司能够有效满足客户在保供、降本、增效及合规等多维度需求，推动工业供应链领域的数字化变革。

凭借深厚的行业积淀，京东工业确立了市场领先地位，已成为中国MRO采购服务市场的最大参与者，根据灼识咨询的数据显示，按2024年的交易额计，公司不仅是中国MRO采购服务市场的龙头企业，规模接近第二名的三倍，同时也是中国工业供应链技术与服务市场的最大服务提供商，市场份额达4.1%，行业标杆地位凸显。

这一地位的背后，是京东工业构建的端到端数智化基础设施。基于服务千万企业客户的实战经验，公司打造的「太璞」解决方案，实现了「数」（数智）与「实」（商品）相结合，通过将数智化能力深度赋能客户，引领企业采购供应链的数智化转型。其核心价值在于践行「让数据多跑路，让商品少跑路」的理念，使供需对接更顺畅、匹配更精准、协同更高效，从根本上提升工业供应链的整体韧性与敏捷度。

二十余年京东集团供应链管理经验的传承，为京东工业积淀了深厚的专业知识储备。在此基础上，公司不断迭代自身的供应链专业知识，在产品、客户、垂直行业及供货商等领域实现突破，形成了强大的综合竞争力。

根据灼识咨询的资料，截至2024年12月31日，公司的SKU数量冠绝中国工业供应链技术与服务市场；截至2025年6月30日，SKU数量已增至约8110万个，2025年6月30日前十二个月内服务重点企业客户约11100个。高客户粘性进一步印证其服务价值，2024年重点企业客户交易额存留率达105.7%，充分体现了客户对其服务的高度信赖与持续认可。

收入与盈利高速增长 数字化浪潮助力打开增长空间

受益于行业数字化转型浪潮及自身核心能力的持续释放，京东工业近年来业绩实现稳步增长。公司持续经营业务总收入从2022年的人民币（下同）141亿元，增长至2023年的173亿元，2024年进一步攀升至204亿元，复合年增长率达20.1%；从半年期数据看，截至2025年6月30日止六个月，公司持续经营业务总收入达103亿元，较上年同期实现显著增长。

同时，公司盈利能力同步实现快速提升，2022年，公司录得经调整净利润7.1亿元，而2024年已大幅攀升至9.1亿元，2025年上半年，公司延续高增长态势，经调整净利润达5.0亿元，较上年同期保持高速增长，展现出强劲的盈利韧性与增长持续性。

关于募集资金的用途，京东工业在招股书中已作出明确披露：约35%的募集资金净额计划在未来48至60个月内用于于进一步增强公司的工业供应链能力；约25%的资金净额将投入跨地域业务扩张；约30%的资金净额预留用于潜在战略投资或收购；剩余约10%的资金净额则将用于一般公司用途及补充营运资金，为整体业务的平稳运行筑牢保障。一系列清晰详实的资金规划，既锚定了业务的持续升级与稳健扩张方向，亦彰显出公司强劲的发展活力与健康向好的经营态势。

从行业角度来看，中国工业供应链市场的数字化渗透率目前仍处于较低水平，存在巨大的提升空间，根据灼识咨询的数据显示，中国工业供应链市场的数字化渗透率在2024年仅为6.2%，预计到2029年将达到8.2%。数字化渗透率的提高预计将推动工业供应链技术与服务市场规模快速增长，由2024年的人民币0.7万亿元增至2029年的人民币1.1万亿元，复合年增长率达到9.8%，广阔的市场空间为京东工业提供了充足的增长动能。

京东工业作为工业供应链数智化转型的领航者，既拥有技术赋能的核心优势，又具备市场领先的规模效应，更手握行业增长的时代机遇。凭借独特的业务模式、覆盖全链路的服务能力及持续迭代的创新实力，在港上市后，公司将持续拓展服务边界与深度，长期增长潜力巨大，有望在实现自身持续成长的同时，为投资者创造长期、稳定的价值回报。

