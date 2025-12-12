全链条服务+业绩高增长彰显实力 京东工业港交所上市释放长期价值

香港, 2025年12月12日 - (亚太商讯) - 在产业升级、数智化转型加速及政策支持等多重因素驱动下，工业供应链技术正迎来爆发式发展期。作为行业公认的领军企业，京东工业（7618.HK）凭借深厚的技术积淀与全链条服务能力，于12月11日成功登陆港交所，为工业供应链板块注入一枚优质目标，开启发展新征程。​

数智驱动筑牢壁垒 全链能力构建核心竞争优势

作为中国领先的工业供应链技术与服务提供商，京东工业以数智化转型为核心抓手，致力于为客户打造保供、降本、增效及合规的全场景解决方案。公司构建了端到端的供应链数智化基础设施，并通过公司广泛的商品供应、卓越的服务与高效的运营，精准破解工业供应链领域诸多共性痛点，构筑了强大的核心竞争力。

基于这套核心基础设施打造的「太璞」解决方案，是京东工业「数」（数智）、「实」（商品）结合的全链路数智化工业供应链的标杆成果，同时，公司采用了轻资产模式搭建高效且可扩展的业务，并通过「太璞」为各行业、各规模的客户提供跨场景、跨品类的全面工业品供应以及技术与服务，真正实现「大小客户全覆盖、全场景需求全满足」。

独特的价值创造模式为京东工业积累了广泛且优质的客户基础。根据灼识咨询的数据显示，截至2025年6月30日前的十二个月内，公司服务约11100个重点企业客户。2025年上半年，公司的重点企业客户包括约60%的中国《财富》500强企业及逾40%的在华全球《财富》500强企业，充分印证了市场对其服务能力的高度认可。

商品供给能力的广度与深度，是京东工业的另一核心竞争力。根据灼识咨询的数据显示，截至2024年底，按SKU数量计，公司在中国提供最广泛的工业品供应。具体数据方面，截至2025年6月30日，京东工业提供的工业品SKU数量已达约8110万个，全面覆盖80个核心产品类别。截至2025年6月30日前的十二个月内，公司的商品供应源自于由约158000家制造商、分销商及代理商组成的广泛的且覆盖全国的工业品供应网络，彰显强劲综合实力。

业绩增长强劲 上市募资锚定长远发展

优质的客户结构与高效的运营模式，推动京东工业的业绩实现持续高增长。2022年至2024年，公司持续经营业务总收入从人民币（下同）141亿元稳步增长至204亿元，复合年增长率高达20.1%；盈利能力同步提升，经调整净利润从2022年的7.1亿元大幅攀升至2024年的9.1亿元。2025年上半年，公司延续高增长态势，持续经营业务总收入达103亿元，经调整净利润为5.0亿元，成长韧性凸显。

对于本次上市的募集资金用途，京东工业已制定清晰规划：约35%将在未来48至60个月内用于强化核心供应链能力，进一步夯实技术与服务壁垒；约25%将投入跨地域业务扩张，拓展市场覆盖边界；约30%预留用于潜在战略投资或收购，加速生态整合；剩余约10%则用于补充营运资金及一般公司用途。这套「强核心、扩边界、筑生态」的资金规划，为公司长远健康发展提供了坚实保障。

综合来看，京东工业凭借数智化技术优势、全链路服务能力、广泛的客户基础及持续的增长潜力，在工业供应链升级浪潮中占据了显著的先发优势。此次成功登陆港交所，不仅是公司发展的重要里程碑，更将为其后续成长注入强劲动力。作为工业供应链数智化转型的领军者，公司的长期投资价值已然凸显，未来有望在产业升级进程中持续释放增长活力。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network