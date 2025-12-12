国泰海通成功发行非银金融机构首单上海自贸离岸债

|
香港, 2025年12月12日 - (亚太商讯) - 12月11日，海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）担任配售代理牵头行，协助国泰海通金融控股有限公司（以下简称"国泰海通金控"）成功发行非银金融机构首单上海自贸离岸债，发行规模为5亿元离岸人民币，期限为364天，票面利率为1.8%，由上海清算所登记托管。
本次发行是首单以中资券商为信用主体发行的上海自贸离岸债，同时为上海自贸离岸债发行以来单笔最大规模的发行之一。该笔发行遵循发行端、投资端"两头在外"原则，吸引诸多境外投资者在上海清算所开户并踊跃认购，助力上海自贸离岸债投资者体系扩容，推动构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系。
本次上海自贸离岸债为国泰海通金控更名后首次在国际资本市场亮相，国泰海通金控今年8月获标普授予BBB+长期信用评级（展望"稳定"）后，年内陆续完成可交换债券和上海自贸离岸债的发行，进一步丰富其境外融资工具储备、夯实了独立境外融资能力。本次债券发行亦充分发挥了国泰海通集团内部的协同效应，国泰海通金控与集团总部统筹协调，由国泰君安国际、海通国际、海通银行等联合担任配售代理机构，有力保障债券成功发行。
关于国泰君安国际
国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com
