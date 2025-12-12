首只山水实景表演概念股 印象大红袍启动香港公开募股



香港, 2025年12月12日 - (亚太商讯) - 中国领先的文旅服务企业 – 印象大红袍股份有限公司（新三板股票代码：870608）（「公司」或「印象大红袍」）今日宣布启动香港公开发售计划（「香港公开发售」），计划于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市（股份代号：2695）。 发售详情 印象大红袍拟全球发售合共36,100,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定 ），其中32,490,000股作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余3,610,000股作香港公开发售，分别位全球发售中发售股份总数的90%及10%售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定 ），发售价范围介乎每股3.47港元至4.10港元。 香港公开发售将于2025年12月12日（星期五）上午九时正开始，至2025年12月17日（星期三）中午十二时结束。最终发售价及配发结果将于2025年12月19日（星期五）公布。股份预计将于2025年12月22日（星期一）在联交所主板以每手买卖单位为1,000股开始买卖，股份代号为2695。 公司拟将全球募集资金净额用于以下用途：升级标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出；创新印象文旅小镇；取得另一个文化旅游演出项目；提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作；升级票务管理系统及其他软件；营运资金和其他一般企业用途。 兴证国际融资有限公司及铠盛资本有限公司为联席保荐人。 公司主要竞争优势 拥有《印象‧ 大红袍》的独家演出权 成功经验具可复制性 公司的标志性《印象‧ 大红袍》山水实景演出在福建省乃至全中国都拥有强势的行业地位。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，该演出按票房收入计在中国所有旅游山水实景演出中排名第三。公司背靠强大的股东背景和合作资源，取得《印象‧ 大红袍》的独家表演权，这种独家性为公司提供了显著的竞争优势，使公司成为中国旅游山水实景演出市场及文旅演出市场的无可争议的市场领导者。 《印象‧ 大红袍》演出以武夷山的自然景色为背景，提供绝美的视觉体验，同时得益于其被联合国教科文组织认可的地理位置，武夷山同时拥有文化和自然遗产。这优越的地理优势与便利的交通相辅相成，结合航空、高速公路和高速铁路的现代化多维交通网络，为国内外游客提供便捷的交通，为公司实现收入增长。《印象‧ 大红袍》的成功经历，使公司积累了深厚的文化故事叙述、观众互动以及运营卓越的认知，为打造下一款全新节目《月映武夷》奠定重要的成功基石。 《月映武夷》演出于2025 年5 月推出，丰富了武夷山市观看表演演出的选择，并提供完全不同的戏剧文化体验。该演出弘扬武夷山朱子文化的传统中国哲学，表演舞台拥有关键的技术特色，被誉为「世界最大的单体结构室内水帘舞台」，已于2025 年5 月1 日获世界记录认证公司(World Record Certification Limited) 认证。此部新演出与《印象‧ 大红袍》山水实景演出形成互补。 品牌效应和政府政策背书 建立领先的市场地位 福建省拥有丰富的自然景观和深厚的文化底蕴，当地政府努力增加武夷山与其他主要枢纽城市之间的航班和铁路连接，并分配资源促进旅游业发展。福建现场演出市场于2023 年及2024 年分别实现了约485.9%及67.5%的同比增长率。随着福建作为中国文旅枢纽的声誉不断提升，省政府进一步突出「文旅演出+」的概念，促进融合当地文化和标志性文物景点。 公司作为一直深耕福建省武夷山的领先文旅服务企业，《印象‧ 大红袍》的成功经历和利好的政府政策背书，充足的文化资源为演出创作者提供丰富的灵感源泉。公司凭借福建省悠久的文化遗产和多样的地理风貌的优势，使其旅游演出具有潜力、可创造高影响力的价值，成为该地区文旅市场的推手。 核心服务联动 强大协同效应 目前公司通过演出及表演服务（《印象‧ 大红袍》及《月映武夷》）、印象文旅小镇业务及茶汤酒店业务，产生协同效应，提升整体游客的体验，并加强公司在当地文化旅游市场的竞争优势。 公司战略性地开发的印象文旅小镇，主要由武夷茶博园4A级景区、印象建州美食主题街区和武夷茶研习社组成。为了延长游客观看演出前的消费链，公司把小镇打造为集「美食餐饮+ 民俗文化+ 商业购物+ 休闲娱乐」于一体。为了丰富游客的体验并扩大公司的业务范围，公司建立的茶汤酒店业务于2021 年盛大开业，其提供以茶为主题的热浴养生体验，将大红袍茶的元素无缝融入宾客的服务之中。整合运营围绕武夷山大红袍茶，为公司的三大业务板块带来了协同效应。 通过整合核心服务组合，公司向武夷山市的游客提供全面的一站式旅行体验。游客可探索印象文旅小镇，感受当地的茶文化，观看现场演出，并入住独特的主题茶汤酒店。多样活动不仅丰富了游客的体验，亦延长了游客在武夷山的逗留时间，增加了每位游客的消费额。随着业务组合的稳步扩大，业务之间的协同潜力可形成良性循环，推动长期稳定增长。 提示 本次发售将会受到市场和其他条件影响，因此无法保证是否可成功完成发行及完成时间，实际发行规模和具体条件也可能发生变化。本新闻稿仅为印象大红袍股份有限公司首次公开募股相关信息之目的而提供，并不构成对该证券的出售要约或购买要约或邀请。也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约或出售该证券。如果依据该国家或其他司法管辖的证券法，在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。本新闻稿并不构成招股章程（包括根据香港法律所定义者），潜在投资者在决定是否投资于公司前，务请细阅公司招股章程内有关公司及建议发售的详细资料。本新闻稿并未经港交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。 公司股价可能根据香港法例第571W章「证券及期货（稳定价格）规则」进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571W章「证券及期货（稳定价格）规则」已在公司于2025年12月12日刊发之招股章程中披露。 关于印象大红袍股份有限公司 印象大红袍股份有限公司（新三板股票代码：870608）是一家国有文旅服务企业，并于2017年于中国新三板挂牌完成上市。公司业务主要业务分部：(i)演出及表演服务；(ii)印象文旅小镇业务；及(iii)茶汤酒店业务。其中，公司的标志性节目《印象‧大红袍》山水实景演出作为公司的业务的基石，是唯一一个联合国教科文组织世界自然和文化遗产地内进行的现场演出，也是唯一一个与中国传统茶文化历史交织的大型户外实景演出。于2024 年，《印象‧大红袍》按票房收入计在中国所有旅游山水实景演出中排名第三，在所有文化旅游演出中排名第十1。按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八1。 1根据弗若斯特沙利文的资料 本新闻稿由亿万猴财经传讯有限公司代表印象大红袍股份有限公司发布。 联系方式： Sabrina / Christopher

电话：9464 8907 / 5592 6231

电邮：sabrinawong@bmonkey.com.hk / christopher@bmonkey.com.hk



