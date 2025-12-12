

香港, 2025年12月11日 - (亚太商讯) - 近日，《商业周刊》彭博绿金2026值得关注榜单在上海正式发布。国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）凭借在绿色金融领域的卓越表现与创新实践，成功入选"绿色金融机构榜单"。 国泰君安国际始终将绿色金融作为战略发展的核心驱动力，系统构建了具有行业引领性的可持续发展金融体系。公司不仅将绿色理念全面融入投融资决策与业务运营，更通过创新产品与服务，积极推动低碳经济转型与长期价值共创。凭借在绿色债券、碳资产管理和可持续投资等关键领域的深入实践与突出成效，公司已赢得市场与监管机构的高度认可与持续信任。面向未来，国泰君安国际将进一步发挥专业优势，持续拓展绿色金融产品矩阵，深化绿色金融工具创新与应用，不断延伸绿色金融生态的广度与深度，为经济社会高质量发展注入持久绿色动能。 彭博绿金隶属于国际领先的媒体集团Bloomberg彭博，是全球及中国首个全面聚焦绿色经济的媒体平台。近年来，彭博绿金推出多个具有行业影响力的权威榜单，积极引领并推动企业在可持续发展领域的卓越实践。"绿色金融榜单"是彭博绿金首次推出的全新榜单，旨在响应国家绿色金融政策号召，推动金融机构与企业绿色转型，助力实现"双碳"目标。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



