国泰君安国际蝉联《信报财经新闻》上市公司卓越大奖

香港, 2025年12月11日 - (亚太商讯) - 由香港专业财经媒体《信报财经新闻》主办的"上市公司卓越大奖2025"颁奖典礼在香港成功举办。国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）凭借卓越表现，再度荣获"主板"类别大奖，蝉联此项殊荣。
近年来，国泰君安国际持续推动多元化发展战略，坚持稳健经营与风险管控并重，不断深化业务布局、推动创新转型，实现财富管理、企业融资、投资管理等核心业务协同并进，整体经营质效显著提升。展望未来，公司将继续秉持"稳中求进"的发展基调，致力于构建覆盖多元客户群体的全周期综合金融服务平台，推动可持续的高质量增长，为股东创造长期回报。
《信报财经新闻》创刊于1973年，是香港首份以财经新闻为主的中文报纸，在业界享有广泛影响力与权威性。"上市公司卓越大奖"评选已连续举办十届，依托《信报》独家研发的EJFQ"信号"系统，依据皮尔托斯基分数、专业分析师推荐频次、股价表现及财务指标四大核心准则筛选入围企业，并由行业领袖、商会代表、专业顾问及评审委员会共同审核，评选出表现卓越的上市公司。该奖项以其公正、专业的评选机制，在资本市场获得高度认可。
关于国泰君安国际
国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com
