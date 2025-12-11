京东工业即将登陆港股：万亿赛道的长期领跑者

香港, 2025年12月11日 - (亚太商讯) - 工业供应链数智化领航者京东工业（7618.HK）近期完成招股，预期于12月11日登陆港交所，成为京东生态旗下第 6 家上市公司，开启对接全球资本的新征程。

暗盘阶段，公司股价波动不大较为稳定，不过笔者认为，暗盘作为新股上市前的「预演场」，其价格受制于有限的流动性、短期情绪及部分套利资金行为，往往不能完全反映一家公司的内在价值与长期潜力。对于京东工业这样一家扎根于中国庞大工业腹地、已构建起深厚护城河的产业领导者而言，短暂的暗盘「微震」，或许正是投资者摒弃噪音、聚焦其核心价值的绝佳时机。

行业龙头地位稳固 万亿赛道红利尽显

当前，中国工业供应链正处在数字化转型的关键拐点。据灼识咨询预测，2024年中国工业供应链技术与服务市场规模为 0.7万亿元，预计到2029年达到 1.1 万亿元，2024-2029 年复合增长率高达9.8%。随着工业企业降本增效需求的日益迫切，中国工业供应链市场数字化渗透率仍有巨大提升空间。

在这一蓝海市场，京东工业早已占据行业金字塔尖的核心位置，无疑将成为这一趋势的最大受益者。其通过「太璞」这一「数」、「实」结合的全链路数智化工业供应链解决方案，推动工业供应链的数字化转型，助力客户实现保供、降本、增效及合规。按 2024 年交易额计算，公司稳居中国工业供应链技术与服务市场榜首。在竞争更为激烈的 MRO 采购服务领域，其龙头地位同样无可撼动，2024年交易额为第二名的近三倍。在高度分散、传统冗长的工业供应链领域，这一市场份额和领先优势的建立，本身就证明了其模式的有效性和强大的客户认可度。

供给端，截至2025年上半年底，京东工业已整合 15.8 万家供货商，构建起覆盖 80 个产品类别的超 8110 万 SKU 庞大供给体系。客户端，截至2025年6月底的过去12个月，京东工业服务着约 1.11 万重点企业客户，更囊括了 60% 的中国 《财富》 500 强和 40% 的在华全球《财富》500 强企业，广泛的客户基础构筑了稳定的增长基本盘。

数智化三重壁垒 打造稳固竞争优势

如果说行业地位是京东工业的「硬名片」，那么数智化供应链体系就是其最深的「护城河」。京东工业的「太璞」解决方案，深入客户采购战略规划、供货商管理、履约运营乃至合规管控等各个环节。它不仅提供商品，更提供采购咨询、交易平台服务、广告服务等技术与服务。这种深度赋能，使其从赚取商品差价的「贸易商」，转型为说明客户优化整体供应链效率、节省综合成本的「合作伙伴」，商业模式的层次和利润空间更为丰厚。

轻资产运营模式更让公司实现了规模与利润的双赢。通过数智化连结终端需求与供应端产能，部分订单直接由供货商发货，既整合了第三方履约能力，又减少了物流资产投入。这一模式推动公司盈利快速改善，从 2022 年的经调整净利润约 7.1亿元，到 2023 年8.2亿元，再到2024 年增长至 9.1亿元，2025 年上半年经调整净利润同比再增 34%，达到5.0亿元，经调整净利率同比增加0.5个百分点，盈利能力持续提升。

与此同时，京东工业正以技术与业务双轮驱动拓展增长边界，在技术端，持续迭代工业大模型应用，深度赋能商品治理、需求预测等关键环节，进一步强化端到端智能解决方案能力；在国际业务方面，依托现有资源优势，积极拓展海外市场，复制国内成熟数智化供应链模式，对接全球工业资源构建跨境服务网络，挖掘万亿级跨境工业供应链服务潜力。

从行业发展趋势来看，工业供应链的数字化、智慧化是不可逆转的潮流。京东工业在万亿赛道的龙头地位、数智化构建的核心壁垒、持续改善的盈利质量，以及背后中国工业供应链转型升级的时代红利，共同构成了其长期投资价值的坚实基础。随着公司上市后业务的持续推进与价值的逐步兑现，市场终将重新认知这家工业供应链巨头的成长潜力。

