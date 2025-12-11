CBL International Limited主席兼行政总裁谢威廉博士荣获 香港董事学会"年度董事大奖"殊荣

吉隆坡, 2025年12月11日 - (亚太商讯) - 亚太地区领先的船用燃料物流公司万利集团（"万利"或"该集团"）之上市主体CBL International Limited（纳斯达克股票代码：BANL）（以下简称"公司"或"CBL"）宣布，集团主席兼行政总裁谢威廉博士在由香港董事学会（HKIoD）主办的"年度董事大奖"中，荣获"上市公司执行董事"类别大奖。

此项殊荣经过由资深商业领袖、公司治理专家及机构投资者组成的独立评审团全面评估后授予。该奖项表彰了谢威廉博士在公司治理方面的卓越贡献、卓越的董事会领导能力，以及其在为股东及持份者创造可持续价值方面的杰出成就。

香港董事学会"年度董事大奖"是亚洲最具声望的公司治理荣誉之一。 获奖者基于在策略监督、道德领导、透明度及长期可持续表现方面的卓越表现而获选——这些正是谢威廉博士在CBL International内的核心特质。作为集团主席兼行政总裁，谢博士引领集团经历转型式增长，同时将卓越治理融入公司核心。在他的领导下，CBL加强了投资者关系框架，提升了环境、社会及管治（ESG）披露水平，深化了持份者参与度，并在集团业务拓展至亚太地区、欧洲、中美洲及非洲的过程中，始终保持严格的国际标准合规性。

谢威廉博士在领奖时表示："能够获得香港董事学会这一崇高荣誉，我感到谦卑与感激。此项殊荣不仅属于我个人，更属于我们整个董事会、管理团队及全体员工，他们与我一样，对诚信、创新及负责任增长怀有不懈承诺。在CBL，我们深信公司治理绝非简单的合规检查——它是指引每一项决策的指南针。我将继续以目标、问责及远见引领集团发展，始终将持份者的长期利益置于首位。"

公司董事会表示："谢威廉博士的领导力对塑造CBL成为全球认可、以治理为先的企业至关重要。他能够在策略雄心与审慎监督之间取得平衡的能力，充分体现了现代企业领导者应有的风范。我们衷心祝贺他获得此项实至名归的荣誉。"

图片说明：CBL International Limited 主席兼行政总裁谢威廉博士（右），获颁香港董事学会"年度董事大奖"之"上市公司执行董事"类别殊荣。



图片说明：香港董事学会"年度董事大奖"之"上市公司执行董事"奖杯

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖65个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

如欲了解更多信息，请到集团网站https://www.banle-intl.com浏览。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network