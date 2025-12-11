贸易通与Fusion Bank签署合作备忘录

香港, 2025年12月11日 - (亚太商讯) - 香港电子商务领域代表企业贸易通电子贸易有限公司（"贸易通"）与香港数字银行、腾讯控股有限公司控股企业富融银行有限公司（"Fusion Bank"）今日宣布签署合作备忘录，携手推动中小企数码融资、跨境贸易便利化及金融科技创新，助力本地企业把握数码发展新机遇。

是次合作将涵盖多个范畴。双方将共同探索及开发创新智能信贷方案，结合贸易通的报关数据优势与Fusion Bank的数码贷款能力，为具跨境业务的中小企提供更具针对性的融资选项，推动普及金融的发展。同时，贸易通与Fusion Bank作为香港金融管理局"商业数据通"的合作伙伴，将透过该平台实现数据分享，进一步加强数码整合与客户互动，无缝衔接贸易数据与金融服务，协助中小企更便捷地开展贸易融资。贸易通亦会为中小企提供贸易合规支持。

另外，Fusion Bank将成为贸易通T+新一代电子贸易服务平台的策略伙伴，为PayConnect及SignConnect等核心模块提供支持。在PayConnect方面，Fusion Bank将发挥其金融科技优势，提供数码化开户、多币种银行服务等，为中小企注入高效融资动力；在SignConnect方面，双方将推动数码身份认证的应用，提升中小企在数码贸易融资中的可信度与便利性。此外，双方将共同举办工作坊及知识分享活动，涵盖跨境电商、中小企数码转型及金融等主题，推动业界交流与能力提升，助力企业掌握数码贸易与金融新趋势。



从左到右：Fusion Bank执行董事兼行政总裁徐源宏先生、贸易通执行董事及行政总裁袁民忠先生 S.B.S.

贸易通执行董事及行政总裁袁民忠先生 S.B.S. 表示："我们很高兴与Fusion Bank建立合作关系，结合双方在贸易数据与金融科技的优势，为我们即将正式推出的 T+ 新一代电子贸易服务平台增添动力，推动香港贸易与金融生态圈的融合与创新。"

Fusion Bank执行董事兼行政总裁徐源宏先生表示："我们很荣幸可以与贸易通携手加强对中小企的支持。我们将在现有的金融科技基础上进一步加强数据应用，借助贸易通30多年的贸易数据及行业经验，为中小企提供更度身订造的金融服务，协助它们捕捉业务机遇。"

是次合作标志着贸易通与Fusion Bank在推动香港中小企数码化及跨境发展方面迈出重要一步，双方将持续深化合作，携手构建更具可信性与创新的贸易金融生态。

借定唔借？还得到先好借！

有关贸易通电子贸易有限公司

贸易通（股份代号：536）于 1988 年成立并于 2005 年上市，是香港高效数码化的先驱者。自 1997 年以来，公司成功为香港数以万计的机构带来电子方案的优势。贸易通于香港开创多项崭新商业科技应用，包括电子数据联通、数码证书、生物认证及仓库自动化。除了提供供应链和身份管理解决方案的专业知识之外，公司亦在企业对香港特区政府的合规文件市场具有领导地位。贸易通拥有超过 50,000 名客户，遍及各行各业，赢得政府、跨国公司和中小企业的信任。凭借与全球超过一百万客户的连系，贸易通协助企业拓展国际业务，开拓更多市场机遇。

更多关于贸易通详情，请浏览 https://www.tradelink.com.hk

关于Fusion Bank （"富融银行"）

Fusion Bank于 2019 年获香港金融管理局发出银行牌照经营数字银行业务，旨在促进本地金融发展，为客户提供便捷、优惠和安全的银行与金融科技服务。Fusion Bank为腾讯控股有限公司控股企业，其他股东包括：中国工商银行 （亚洲）有限公司、香港交易及结算所有限公司、高瓴资本以及香港著名商人郑志刚先生。Fusion Bank总部设于香港，并严格遵守相关的监管规定及指引。

更多关于Fusion Bank详情，请浏览 https://www.fusionbank.com/

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network