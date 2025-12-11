Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, December 11, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 11 December 2025, 08:20 HKT/SGT
拨康视云股价飙升逾8成 多重利好催化迎价值重估

香港, 2025年12月11日 - (亚太商讯) - 2025年以来，港股创新药板块在政策面与基本面双重驱动，迎来估值修复，虽下半年受外部环境影响有所回调，但整体增长逻辑未变。机构分析称，目前创新药仍是医药行业中产业趋势最明确的主线，未来发展前景值得期待。

其中，专注于眼科赛道的生物科技企业拨康视云（2592.HK）近期股价表现强劲。截至12月9日，公司股价报收8.24港元，在两周左右的时间内累计涨幅逾 8成，成为资本市场中备受瞩目的“明星股”。这一亮眼表现并非偶然，而是拨康视云核心产品研发突破、全球知识产权布局完善、核心管理团队升级等多重利好共振的必然结果。

专利布局再下一城 核心产品商业化进程加速

11月27日，拨康视云全资附属公司ADS Therapeutics LLC 成功斩获日本及欧洲两项核心专利，均围绕核心产品CBT-009 的眼科外用组合物及其用途展开，为该产品的全球商业化奠定了法律保障。

作为用于治疗5至19岁儿童及青少年近视的新型阿托品眼用制剂，CBT-009凭借非水性制剂的独特设计，在药物稳定性、安全性及患者耐受性上均展现出对传统水性制剂的潜在优势，有望成为同类最佳产品。目前，该产品的研发进程稳步推进，2024 年 9 月获得美国 FDA 批准开展 3 期临床试验，中国地区的幼年动物毒性研究也已于 2025 年 2 月启动，3 期临床试验筹备工作正在积极推进中。

此次日欧专利的获批，不仅完善了 CBT-009 的全球知识产权矩阵，更将加速推进其商业化进程。依托专利保护，公司有望与全球大型制药企业建立合作，推进该产品在日本、欧洲等关键市场的生产与分销，加速全球市场渗透。考虑到全球青少年近视问题的严峻性，CBT-009有望成为公司未来业绩增长的核心引擎。

研发管线多点开花 CBT-004 冲刺三期临床

除了CBT-009，拨康视云另一款潜力药物CBT-004也迎来重要节点。作为针对血管化睑裂斑的潜在同类首创药物，CBT-004 采用多激酶抑制剂，靶向血管内皮生长因子受体及血小板衍生生长因子受体。根据公司最新披露的信息，CBT-004在治疗睑裂斑的安全性和有效性的二期临床试验取得积极结果。公司已着手推进其III期临床开发，并将于12月10日（美国太平洋时间，PST）与美国药监局（FDA）进行CBT-004第2期临床试验后的磋商，为潜在批准建立监管路径。

据了解，目前，全球尚无获批的血管化睑裂斑治疗药物，现有治疗方案多为临时缓解症状的对症处理，临床需求远未得到满足。一旦 CBT-004 研发成功并获批上市，将成为首款针对性治疗药物，凭借其独特的疗效优势迅速抢占市场份额，为公司带来新的收入曲线，同时进一步巩固公司在眼科创新药领域的领先地位。

高管团队强势升级 商业化能力再攀高峰

创新药的成功不仅依赖研发实力，更需要强大的商业化能力实现价值兑现。2025年12月1日，拨康视云宣布新任首席商业官 MICHAEL ROWE 先生正式履职，为公司的全球化商业布局注入关键动力。

公开资料显示，MICHAEL ROWE 先生在高管层管理、市场营销、销售管理及临床运营等多个领域具备扎实的商业化实战经验，尤其擅长推动组织效能提升与创新业务突破，其行业资源与运营能力将为公司带来全方位提升。

此次高管任命恰逢拨康视云核心产品进入商业化关键筹备期，MICHAEL ROWE的加盟将重点强化公司在欧美市场的业务拓展能力，加速全球化商业布局的构建进程。目前，拨康视云已通过与远大医药、参天制药等企业的合作，建立了在大中华区及亚太地区（除中国外）的商业化基础，而随着新任首席商业官的履职，公司有望进一步拓展全球合作网络，优化商业化策略，为多款核心产品的市场落地提供有力保障。

行业高景气度持续 估值修复空间可期

近年来，全球眼科疾病发病率持续上升，翼状胬肉、青少年近视等疾病困扰着数以亿计的患者，而相关治疗领域的创新药供给严重不足，市场存在巨大的未被满足需求。同时，各国政府对医药创新的支持力度不断加大，为优质创新药企业提供了良好的政策环境。在港股市场，创新药板块正迎来估值修复的良好态势。具备扎实研发管线、清晰商业化路径及核心竞争力的企业，估值预期逐步提升。

拨康视云作为专注于眼科创新药的创新药企，目前已构建了涵盖 8 款候选药物的丰富管线，覆盖眼球前后部主要疾病，形成了多元化的产品矩阵。目前，公司研发进展稳步推进，全球商业化布局日趋完善，已然展现出稀缺的成长属性。多重利好共振下，公司股价的短期飙升只是价值释放的开始，随着各项利好举措的进一步落实和管线价值的持续兑现，拨康视云有望实现业绩与估值的双重提升。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech
