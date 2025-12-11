纳斯达克Verafin加入全球反诈骗联盟



荷兰海牙, 2025年12月10日 - (亚太商讯) - 全球反诈骗联盟（GASA）欣然宣布，纳斯达克Verafin已作为创始成员加入联盟，此举将强化全球打击诈骗、金融犯罪及数字欺诈的行动。随着跨境及数字渠道的欺诈手段不断演变，跨领域协作已成为保护消费者、构建更安全金融生态系统的关键。纳斯达克Verafin的加入标志着全球共同使命取得重要进展，旨在提升信任度、透明度及韧性。除参与全球行动外，纳斯达克Verafin还将加入GASA巴西及墨西哥分会，与拉丁美洲金融生态系统的各方利益相关者建立伙伴关系，共同推进区域性打击金融犯罪行动。 "犯罪分子正以前所未有的速度进行创新，利用信息孤岛和传统技术的缺陷逃避侦查。当前打击金融犯罪已至关键转折点，亟需整个生态系统凝聚力量，通过集体智慧强化防御体系，更好地保护全球消费者。我们期待与全球反诈骗联盟紧密合作，共享创新解决方案、情报资源及全球专业知识，共同应对巴西和墨西哥金融机构面临的独特挑战。"纳斯达克Verafin国际支付欺诈部门负责人Mauricio Castanheiro如是说。 纳斯达克Verafin作为金融犯罪管理技术解决方案的全球领导者，已赢得全球2,700余家金融机构的信赖。该公司创新性地融合联盟数据、人工智能与机器学习技术，实现犯罪活动的威慑、侦测与预防。其联盟模式依托8亿交易对手的数据洞察，揭示金融体系中的隐性风险，在提升欺诈检测与预防效能的同时降低误报率。 纳斯达克Verafin作为创始成员加入全球反诈骗联盟，标志着本组织及全球反诈骗行动的重要里程碑。其运用技术高效精准侦测犯罪活动的深厚专长，为我们的使命注入全新洞察力与影响力。通过与纳斯达克Verafin建立合作伙伴关系，并邀请其代表加入巴西和墨西哥分会理事会，我们将强化全球知识与本地行动的联动能力。“携手同行，我们将共同推动更强有力的政策制定，加速行业协作进程，为构建无欺诈未来奠定基石。”全球反欺诈联盟董事总经理乔里·亚伯拉罕如是说。 纳斯达克Verafin成为创始成员不仅是巴西分会的里程碑，更是对我们市场重要性及自创立之初所开展工作的严肃性的有力认可。我们正携手这家以卓越创新和诚信承诺著称的全球机构开启征程。此次合作将增强我们将全球专业知识转化为本土影响力的能力，加速提升巴西反欺诈与金融犯罪协作标准的使命。"巴西分会主任雷娜塔·萨尔维尼表示。 "据《2025年墨西哥诈骗现状报告》显示，墨西哥76%的成年人曾遭遇诈骗，每年损失达1390亿比索。2026年将带来毁灭性打击——人工智能虽普及了生产力，却使欺诈行为工业化。这并非预测，而是倒计时。对抗这场流行病需要构建集成防御体系：通过早期预警触发跨数字平台、电信、金融及监管机构的协同行动。纳斯达克Verafin加入GASA墨西哥分会，填补了技术与协同的鸿沟。缺乏系统性协作，经济体系将持续暴露于风险之中。此举强化了多方利益相关者对核心稳定性的共同承诺。"墨西哥分会主任西西·德拉佩尼亚补充道。 通过此次合作，纳斯达克Verafin高管将加入GASA墨西哥及巴西分会的顾问委员会。作为创始成员，纳斯达克Verafin将与GASA及其成员机构携手，凭借二十余年打击金融犯罪的经验洞察，共同制定创新策略以保护消费者免受欺诈侵害。 了解纳斯达克Verafin金融犯罪检测与预防方案，请访问 www.verafin.com 。 关于全球反诈骗联盟（GASA）全球反诈骗联盟（GASA）是一家非营利组织，致力于保护全球消费者免受诈骗侵害。该联盟汇聚政策制定者、执法机构、消费者监管机构、非政府组织、金融行业、电信运营商、互联网平台、服务提供商及网络安全机构，共同分享洞见、揭露新型诈骗手段，并推动打击欺诈行为的协同行动。了解更多信息请访问 https://www.gasa.org 。 关于纳斯达克Verafin 纳斯达克Verafin提供金融犯罪管理技术解决方案，涵盖欺诈检测与管理、反洗钱/反恐怖融资合规与管理、高风险客户管理、制裁筛查与管理及信息共享。全球逾2,700家金融机构（管理资产总额达11万亿美元）采用纳斯达克Verafin技术防范欺诈并强化反洗钱/反恐怖融资工作。详情请访问www.verafin.com。 关于前瞻性陈述的警示说明： 本新闻稿所载信息包含涉及诸多风险与不确定性的前瞻性陈述。纳斯达特提醒读者，任何前瞻性信息均不构成对未来业绩的保证，实际结果可能与前瞻性信息存在重大差异。前瞻性陈述可通过“将”、“可能”等词汇及类似表述识别。此类陈述包括但不限于涉及未来行动及预期结果的表述。前瞻性陈述涉及诸多风险、不确定性及其他纳斯达克无法控制的因素。相关风险与不确定性详见纳斯达克向美国证券交易委员会提交的文件，包括10-K表格年度报告及10-Q表格季度报告，上述文件可通过纳斯达克投资者关系网站http://ir.nasdaq.com及美国证交会网站www.sec.gov查阅。纳斯达克无义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新任何前瞻性陈述。 © 2005 纳斯达克公司。纳斯达克标识及纳斯达克“丝带”标识均为纳斯达克公司在美国及其他国家/地区的注册与未注册商标或服务标记。保留所有权利。本通讯及通过其中任何链接查阅的内容均由纳斯达克公司及/或其特定子公司（统称“纳斯达克”）提供，仅供参考。纳斯达克对本通讯或相关内容不作任何陈述或保证，并明确免除法律规定的任何默示担保。发布时，本文所载信息被认为准确无误，但此类信息可能随时变更且恕不另行通知。本文内容不构成任何投资产品的购买或出售建议、招揽、邀请、诱导、推广或要约，亦不得被解释为投资、法律或税务建议，或纳斯达克的推荐、参考或认可。 GASA媒体联络人

Metje van der Meer

市场总监

metje.vandermeer@gasa.org

+31 6 48456282 纳斯达克联络人：

Nick Eghtessad

企业传播部

nick.eghtessad@nasdaq.com

+1 929 996-8894 来源：全球反诈骗联盟



话题 Press release summary



部门 Enterprise IT, CyberSecurity, 人力资源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

