HashKey港股招股：乘行业东风而上 数字资产龙头成长潜力充足

香港, 2025年12月10日 - (亚太商讯) - 当前，全球数字资产行业正经历结构性变革。随着全球多地监管框架的落地，数字资产行业正从过去依赖离岸市场的"单循环模式"，向在岸与离岸并存的"双循环格局"演进，共同推进行业进入下一轮增长周期。

值此重要节点，港股市场即将迎来一枚重磅数字资产标的。12月9日，亚洲领先的综合数字资产公司HashKey Holdings Limited（"HashKey"，股份代号：3887.HK）启动港股招股，预期于12月17日登陆港交所。在万亿级资产代币化浪潮与机构资金加速入场的双重风口下，这家精准卡位行业趋势的龙头企业，正凭借全生态布局与创新服务模式，成为资本市场关注焦点。

双循环时代来临，HashKey全面承接行业发展红利

近年来，随着美国、欧洲、香港及新加坡等主要司法权区推出更完善及清晰明确的数字资产监管框架，数字资产行业正经历历史性的结构性重构，越来越多符合法定要求的持牌在岸交易所涌现，交易活动正逐步从离岸转向在岸交易所，"在岸"与"离岸"双循环并行的格局已然形成，成为驱动行业规模扩容的核心引擎。

在岸市场层面，美国天才法案（2025年）、欧盟加密资产市场法规（2023年）及香港虚拟资产交易平台制度（2023年）等框架为行业营造出更安全稳健的环境，推动交易活动从离岸向在岸迁移。据弗若斯特沙利文测算，2024-2029年全球在岸数字资产交易规模年复合增长率将达48.9%。离岸市场则凭借相对宽松的监管环境，承载技术创新、跨境流动与新兴场景探索，与在岸市场形成协同互补，共同推动行业发展。

HashKey跨司法辖区的牌照组合、成熟的风控体系与透明的治理结构，为其全面承接双循环趋势下的市场需求提供强劲支撑。一方面，依托香港核心金融中心持牌优势，深度服务区域内零售及机构投资者，2024年交易量占据超75%的香港市场份额，成为承接亚洲在岸市场需求的核心入口；另一方面通过布局新加坡、日本、百慕达、阿联酋及爱尔兰等区域，同时覆盖许可框架尚在制定中的司法辖区，通过本地化运营与生态合作，捕捉新兴市场创新红利与跨境业务机会。由此可见，HashKey全面的业务布局，使其既能享受在岸市场的确定性增长，又能把握离岸市场的弹性机遇，成为连接全球合规资金与数字资产生态的关键桥梁。

多元业务筑牢基本盘 CaaS引领新增长

业务层面上来看，HashKey已构建了"交易促成+链上服务+资产管理"的全生态布局。在交易促成方面，按2024年交易量计，HashKey是亚洲最大的区域性在岸平台，拥有深厚的流动性、机构级基础设施、监管牌照、受信赖的品牌以及合规的法币出入金渠道多重优势。链上服务方面，按质押资产计HashKey为亚洲最大链上服务提供商，并自研以太坊Layer 2网络HashKey Chain，为代币化、稳定币及链上金融应用提供基础设施支持。在资产管理方面，HashKey业务覆盖一级、二级市场及ETF产品，与交易促成、链上服务形成互补协同。其中，交易促成业务作为主导，2024年贡献了71.8%的收入占比。

值得关注的是，近期其一站式服务平台HashKey Crypto-as-a-Service (CaaS)的推出，有望进一步拓宽HashKey的增长路径。在RWA上链正在成为全球机构的共识的当下，传统金融机构普遍面临监管复杂、技术系统不兼容、风控机制陌生等诸多痛点。HashKey推出的CaaS服务，正是瞄准这一现实痛点，旨在帮助传统机构高效破解"上链难题"。

据了解，CaaS基于HashKey Chain这一核心技术底座打造，全面整合HashKey链上服务、资产代币化、流动性、机构级托管与安全体系等核心能力，为机构提供从资产上链、代币化发行到合规接入的一站式基础设施，旨在降低Web3接入门槛，连接传统金融与数字金融，助力机构客户快速、安全、合规友好地进入数字资产新时代。

从未来影响来看，CaaS将为HashKey带来三重增长动能：一是收入结构优化，CaaS具备SaaS式的高粘性与复购属性，且服务毛利率与传统链上业务一致，能持续贡献高利润增量；二是客户圈层拓展，通过服务银行、电商、金融科技等多元企业客户，公司将突破传统数字资产使用者边界，接入更广阔的实体经济场景；三是生态壁垒强化，随着越来越多企业基于HashKey Chain与CaaS构建业务，将形成"企业客户-基础设施-生态伙伴"的正向循环，进一步巩固公司在双循环格局中的基建枢纽地位。考虑到全球代币化服务市场数万亿的增长空间，CaaS有望成为HashKey下一阶段增长的核心引擎，推动其商业模式从"交易驱动"向"基建服务驱动"升级。

数字资产行业正在形成更稳健、更制度化的增长框架，在岸与离岸双循环成为行业趋势。作为亚洲数字资产领军者，HashKey正处于产业变革的节点，具备承接机构需求、参与跨境业务、支撑链上应用的底层能力，无疑在新的行业格局中具备更大的成长空间。更重要的是，公司凭借CaaS直接嵌入传统金融机构的底层架构，伴随CaaS的全面落地，HashKey的增长的来源将不再局限于市场交易量，而是随着机构采用度、链上业务迁徙以及资产代币化规模的提升而持续外溢，其长期增长想象空间将被彻底打开。

