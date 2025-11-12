智跨法域 数链全球 中企通信赋能盈科律师事务所荣膺2025 IDC中国未来企业奖项



香港, 2025年12月10日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（"中信国际电讯"，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司("中信国际电讯CPC") 欣然宣布，其子公司中企网络通信技术有限公司（简称"中企通信"）创新ICT赋能的盈科律师事务所（简称"盈科律所"）在2025年IDC中国CIO峰会暨数字化转型颁奖典礼上脱颖而出，凭借标杆项目--"盈法宝AI法律空间站"荣膺2025 IDC中国未来企业大奖-年度未来企业优秀奖。该大奖旨在表彰致力于成为未来企业并引领数字优先时代的组织，此次获奖不仅是双方协同合作的重要里程碑，也展现了中企通信通过构建数智生态，赋能千行百业实现数智化、全球化发展的共赢价值印证。 盈科律所全球董事会董事、盈科律所数智化中心主任孙文现场领奖 总部位于北京的盈科律师事务所成立于2001年，是一家全球化法律服务机构，是联合国南南合作全球智库网络联合创始机构，自2022年以来在Global 200 全球律师人数排名中蝉联第一。截至目前，盈科律所全球法律服务网络已经复盖了104个国家和地区的199个国际城市。随着数字时代的来临，盈科律所正在加速"数智化律所"的转型与升级，致力于搭建"全球一小时法律服务生态圈"，并着力构建盈科律所从地理空间向数智空间转型升级的立体化发展体系。 "2025年是IDC中国未来企业大奖设立的第十年。随着人工智能技术的快速发展及在千行百业中的深入应用，我们看到越来越多企业在进入数字业务时代的过程中，转型为AI驱动型企业。这类企业以客户为中心，勇于尝试，并持续优化产品、服务和体验。"IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示，"盈科律所正是这样的优秀企业代表之一，他们无论是从战略高度，还是从执行层面，都秉持开放包容的积极心态，拥抱新技术，积极投身行业变革。在行业变革中，像中企通信这样的创新技术和服务供应商也不可或缺。我们看到，中企通信作为企业用户实现数智化转型背后的赋能者，始终致力于为客户提供有价值、可信赖的创新技术和服务。更值得一提的是，他们本身就是企业出海的成功案例，因此他们在企业出海方面的知识和经验，对于助力中国企业全球化发展，是宝贵且关键的。" 中企通信销售总经理高力衡对盈科律师事务所荣获2025 IDC中国未来企业大奖-优秀奖表示热烈祝贺， 强调中企通信的数智ICT服务与盈科律所的智能化法律出海发展经验，真正实现"智跨法域 数链全球"协同优势，这一跨领域合作将为企业的全球化发展提供坚实后盾。高总表示"中企通信与盈科律所缘起于2021年， 适时盈科律所开始启动'国际化、专业化、数智化、碳中和'四大战略，全面推动全球业务布局与服务升级。期待未来双方合作迈入新阶段，携手赋能企业出海布局，共创跨越法律+ICT服务新范式。" 在新经济、新环境、新形势下，各行业面临全新挑战，也为中企通信带来更高要求。作为创新ICT服务赋能伙伴，中企通信既要持续追踪技术演进，夯实能力根基；更要深入洞察行业转型，积累赋能经验。高总强调："随着AI深入应用，律所等企业对全球网络的稳定性、数据安全与智能支撑提出更高需求。因此，越来越多客户正与中企通信携手，共同探索高效、便捷、契合时代的数智化服务新模式。" 洞察AI新机遇 赋能法律服务新模式 在技术革新与宏观环境的双重驱动下，法律服务行业正面临着激烈的竞争，传统法律服务模式也面临着结构性挑战。首先，全球经济一体化的发展，使跨境法律服务需求激增，这对于律师事务所全球服务能力、跨区域协同能力、为客户提供定制化服务能力都提出了全新的要求；其次，数字经济兴起，带来了新型的法律问题，这对于律师事务所的知识储备以及学习能力提出了更高的要求；第三，人工智能等颠复性技术正在重塑法律服务的生态链，无论是获客渠道、服务场景，还是服务流程、服务体系等，都面临重构和转型升级的挑战。 据介绍，盈法宝AI法律空间站通过物联网+新媒体+视频+AI的方式，可以为客户提供及时、高效的一站式自助法律服务，这是一次法律服务行业不平凡的革新。面向法律服务行业这样的新变革，中企通信凭借深耕ICT领域二十多年的丰富经验，始终充分发挥在云网安一体化服务领域的优势，致力于为法律服务行业客户提供AI驱动的数智化赋能服务。一方面保障行业客户在国际网络优化、智能安全防护等关键数字基础领域的能力；另一方面以此为基础，为行业客户的服务数字化管理升级以及服务范围的全球化拓展，提供全方位支持。 以数智化驱动 拓展法律服务新边界 盈科律所正在积极构建全球化的法律数据平台，并希望通过数据共享、信息互通，打造一个覆盖全球的法律服务平台。盈科律所全球董事会董事、盈科律所数智化中心主任孙文表示，"在全球数字化浪潮席卷法律行业的今天，盈科律所始终坚持科技引领、专业驱动的发展战略。在我们通过'法律科技+AI'双轮驱动实现服务模式迭代的道路上，我们很高兴能有中企通信这样值得信赖的合作伙伴，并肩前行。他们在技术上的积累，在企业出海方面的丰富经验，都将为盈科律所实现新时代的战略发展与转型带来重要启示。" 在赋能企业客户出海入华的道路上，中企通信的成功实践起着重要示范作用。中企通信作为中信成员企业，秉承着"要出国 找中信，来中国 找中信"的服务理念，早已协同母公司中信国际电讯CPC及集团率先将服务覆盖到"一带一路"沿线、中东地区、金砖国家及RCEP成员国等区域，也已经为不少企业出海提供了数智化赋能。此外，业务也已遍及全球5大洲，服务覆盖近160个国家和地区，全球化网络资源连接近170个服务据点、60个SD-WAN网关、30多个数据中心、20座云平台及3个全天候运作的安全运作中心（SOCs），网络可用性高达99.99%，满足快速开通，以及灵活扩容等要求，能为企业提供更高速、更稳定、更安全、更合规的信息通信服务。此外，中企通信运用AI技术的各项技术和服务，例如网络升级方案TrustCSI 3.0 云网神盾(R)服务和智能安全信息及事件管理平台SIEM-MiiND星智神盾等，能实现可靠、安全、高效的数据集结，进而为法律服务企业提供更加智能、高效的数智化支撑。 参考资料 [1]《盈科全球数字经济法律服务中心主任签约与聘任仪式圆满举行》，来源：盈科律师事务所官网

[2]《2025盈科全球市场暨数智化AI融合发展大会圆满举行》，来源：盈科律师事务所官网 关于国际数据公司（IDC） 国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业供应商。成立于1964年，IDC在全球拥有超过1300名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。IDC于1986年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的全球着名的科技市场研究机构。在中国，IDC分析师专注于本地ICT市场研究，与本地市场高度结合，研究领域复盖硬件、软件、服务、互联网、各类新兴技术以及企业数字化转型等方面。请浏览https://www.idc.com/cn获取更多信息。 关于盈科律师事务所 盈科律师事务所是一家全球化法律服务机构，成立于2001年，总部位于中国北京，是联合国南南合作全球智库网络联合创始机构，自2022年以来在Global 200 全球律师人数排名中蝉联第一。盈科致力于搭建"全球一小时法律服务生态圈"，总部採取"直接投资、直接管理"的模式，在中国大陆地区拥有124家律所及1家粤港澳联营律所。截至目前，盈科全球法律服务网络已经复盖了104个国家和地区的199个国际城市。请浏览https://www.yingkelawyer.com/index.html获取更多信息。 关于中企通信 中企网络通信技术有限公司（简称"中企通信"或"CEC"）是中信成员企业，公司长期矢志通过高质量技术及旗舰解决方案，包括中企通CeOne-CONNECT专用网络服务、TrustCSI信息安全管理服务、中企云(R)SmartCLOUD云计算服务及中企云时代数据中心DataHOUSE。凭藉扎实的全球市场经验、多行业应用、客户实践以及技术实力，结合广泛的ICT资源复盖、专业的本地化服务、优质的技术解决方案，中企通信为"一带一路"及全球化企业打造综合数智解决方案，满足千行百业ICT服务需求。公司积极拥抱前沿科技，结合ICT-MiiND(R)(ICT-智赋(R))策略，将人工智能(AI)、虚拟现实(AR)、大数据(Big Data)、物联网(IoT)和其他新兴技术的强大潜力转化为业务价值，协助企业通过数智化发展保持市场领导力优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动全球化与数智化转型的重要策略伙伴。请浏览www.china-entercom.com获取更多信息。 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（"中信国际电讯CPC"）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT(TM)专用网络服务、TrustCSI(TM)信息安全解决方案、DataHOUSE(TM)全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD(TM)云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。 凭借"创新‧不断"的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以"服务在地，连接全球"的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务佈局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com获取更多资讯。 传媒查询： Catherine Yuen

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



话题 Press release summary



部门 电信运营商, Enterprise IT, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

