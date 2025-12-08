佩戴疾速，畅享便捷：塔皮 科技携手阿布扎比第一银行（费斯特·阿布扎比·班克）与万事达卡（马斯特卡德）推出高性能支付腕带

北京, 2025年12月8日 - (亚太商讯) - 塔皮 科技，这家全球领先的可穿戴支付解决方案提供商，欣然宣布：其安全代币化技术正为阿布扎比第一银行（费斯特·阿布扎比·班克，FAB）携手万事达卡（马斯特卡德）推出的下一代非接触式支付腕带提供核心支持。这些腕带的设计灵感源自赛车运动的肾上腺素刺激与精确速度，为消费者在日常生活中以全新的方式体验速度、风格与便捷。





赛车精神邂逅生活方式创新

正如赛车运动中每一秒都至关重要，这些支付腕带同样以无缝性能为核心而设计。腕带内嵌赛勒斯（Thales）安全元件芯片，并由塔皮的代币化技术驱动，用户可通过 塔皮 支付 应用程序将阿布扎比第一银行（费斯特·阿布扎比·班克，FAB）发行的万事达卡（马斯特卡德）进行代币化。一旦成功配置，腕带便会转化为安全的支付设备，可在全球数以百万计支持非接触式支付的商户中使用

快速、无阻的自由

这一创新意味着消费者可以全情投入各类体验，而无需再担心携带钱包或实体卡片。无论是购买商品、享用饮品，还是与朋友欢聚庆祝，这款腕带都能带来畅通无阻的支付旅程，其速度与活力正如赛车运动本身一般疾速而澎湃。

塔皮科技（Tappy Technologies）首席执行官梁伟安（Wayne Leung）表示： “赛车运动的核心在于激情、速度与精确——而这正是这些支付腕带所代表的精神。消费者在享受由塔皮技术支持的安全、非接触式支付便利的同时，也能自豪地佩戴一款兼具时尚与功能的配饰。与阿布扎比第一银行（费斯特·阿布扎比·班克，FAB）、万事达卡（马斯特卡德）以及赛勒斯（Thales）共同合作，我们正重新定义生活方式与科技如何融合，为全球用户提升日常体验。”

关于塔皮科技（Tappy Technologies）

塔皮科技是一家全球领先的可穿戴支付解决方案企业，专注于安全代币化技术，可将日常配饰转化为强大的支付设备。通过与各大银行、支付网络及生活方式品牌的合作，塔皮让消费者能够在任何支持非接触式支付的场景中享受无缝、安全、便捷的交易体验。秉持将生活方式与科技融合的使命，塔皮持续将创新融入人们喜爱佩戴的物品之中，从而不断重新定义人们的支付方式。

媒体联络信息

苏布尔·艾哈迈德

塔皮科技有限公司 首席运营官

suboor@tappytech.com

图片说明：可穿戴非接触式支付，加速引领前行

