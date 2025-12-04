在联泓格润"超级工厂" 看见绿色材料全链路



香港, 2025年12月4日 - (亚太商訊) - 据联想控股微空间报道，近日，联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目（以下简称"联泓格润一体化项目"）圆满中交。 该项目是联泓战略2.0阶段投资额最大、装置数量最多的项目，总投资125亿元，占地约1700亩，主要建设130万吨/年DMTO、20万吨/年EVA、30万吨/年PO、24万吨/年PPG、5万吨/年PPC等生产装置和相关配套设施。 这座材料"超级工厂"通过一体化的协同生产模式，实现了原料供给、能源利用与多类材料生产的高度衔接，夯实了联泓未来发展的基础。 2025年11月6日，联泓格润一体化项目中的24万吨/年PPG装置率先实现投料试生产，并一次性打通全流程，为整个项目的后续试运行打赢"第一仗"。 随着未来各装置陆续投产，这些看似陌生的化工材料，也将融入大众生活的方方面面：打造更耐用的光伏组件、让汽车更轻量化、提供更舒适的家居用品，乃至引领绿色可持续的生活方式... DMTO：甲醇制烯烃

把甲醇变成"材料母粒" 光伏组件、电线电缆、功能薄膜...我们日常用到的很多材料，都离不开最基础的烯烃。 石油是烯烃生产的主流原料，但我国富煤贫油的现状制约了产业的发展。因此，以煤为原料合成甲醇、通过甲醇制取烯烃成为国产替代的重要方式。 目前，联泓新科已形成完整的高端烯烃深加工产业链，其中甲醇制烯烃和烯烃分离技术，是国内首套拥有完全自主知识产权的技术，打通了从煤到烯烃的产业链。 此次项目中，DMTO（即甲醇制取低碳烯烃）装置相当于整个体系的"原料发动机"，产出的乙烯、丙烯等烯烃会在园区内部被进一步利用： 乙烯 → EVA（光伏材料）

丙烯 → PO（中间原料）→ PPG / PPC（特种材料、生物材料） 这种"烯烃—中间体—材料"的衔接链，让烯烃原料能够实现更完整的梯级利用和多路径转化，从而提升整体资源效率与供应稳定性。 EVA：乙烯-醋酸乙烯共聚物

支撑光伏稳定发电的新能源材料 光伏组件里有一层"透明薄膜"，决定着光伏面板能否经受住暴晒、温差和风沙的考验。 EVA正是制作这种光伏胶膜的重要原料之一。 近年来，随着我国光伏装机量持续攀升，EVA的需求也在快速增长。根据大宗商品信息服务企业卓创资讯数据显示，2025年上半年国内EVA表观消费量达到164.2万吨，进口依存度仍在20%以上，预计2029年EVA总需求量将达到535万吨。 在此背景下，联泓格润一体化项目建设的20万吨/年EVA装置显得尤为关键。 投产后，联泓新科EVA总产能将超过35万吨/年，主要供应高附加值的光伏胶膜料，可满足40GW光伏装机需求，支持的年发电量可替代1300万吨标煤。 这不仅将补齐联泓新科全系列高压EVA产品，进一步增强其在光伏材料领域的供给能力，也有助于进一步提升我国光伏产业链的自主可控水平。 PO：环氧丙烷

链接上下游的关键中间原料 要让烯烃真正变成丰富的材料体系，PO是不可忽视的一环。 PO是现代化工中重要的中间体，下游衍生产品近百种，可广泛应用于汽车、建筑、纺织、日化等多个领域。 在这些下游产品中，聚醚多元醇（PPG）是最主要的消费方向，2024年应用占比接近九成。与此同时，PO也是生物可降解材料聚碳酸亚丙酯（PPC）的关键原料。 可以看出，在联泓格润一体化项目中，PO装置起到了"承上启下"的作用： 向上：衔接烯烃体系

向下：支撑PPG、PPC等装置的原料供应 据介绍，30万吨/年PO生产装置成功打破国外专利商的工艺技术垄断，打通了从烯烃到可降解材料产业链条的关键环节，让产品附加值提高10倍以上。 PPG：聚醚多元醇

更轻、更强、更节能的特种材料 PPG是现代制造业中非常重要的基础材料，广泛用于汽车、家居、建筑保温、纺织、新能源等领域，对材料的轻量化、舒适性和能效表现具有关键影响。 联泓格润一体化项目正在建设的24万吨/年PPG项目采用国内自主开发的连续法工艺技术，主要原料PO和环氧乙烷（EO）为联泓新科自产，具有投资省、能耗低、原料自给、转化率高、产品品质优等特点。 2025年11月6日，该装置顺利实现投料试生产，并成功一次打通全流程，产出合格的PPG产品，为联泓格润一体化项目试生产工作打下了良好的基础。 PPC：聚碳酸亚丙酯

让二氧化碳变成生物可降解材料 PPC是一种自带"绿色基因"的新一代生物可降解材料。 它以PO + CO₂为主要原料，实现了生产过程中的二氧化碳资源化利用，为生物可降解材料提供了更绿色的生产路径。 与其他生物可降解材料相比，PPC具有刚韧平衡性好、阻隔性好、透明度高、保水保墒性优异等优点，适合用于绿色包装、农膜和一次性产品--这些都是当下环保需求颇为迫切的方向。 联泓格润一体化项目建设的PPC装置及配套项目采用与中国科学院相关院所共同开发的最新一代催化剂技术，填补了国内空白，投产后每年可回收利用二氧化碳20万吨。 从DMTO到PO，再到EVA、PPG、PPC...联泓格润一体化项目构建起一条从原料到材料的完整链条。 随着项目加速进入投产阶段，联泓新科新能源材料、生物材料、电子材料和特种材料四大板块的业务更加清晰，也将为光伏、新能源汽车、人形机器人、绿色包装等产业提供更稳定、可持续的材料支撑。 参考链接： 《联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目圆满中交》：

