阿曼十年黄金居留计划吸引全球投资者寻求稳定与长期准入

马斯喀特，阿曼, 2025年12月4日 - (亚太商讯) - 推出三个月后，阿曼十年黄金居留计划正成为该地区最具吸引力的长期居留途径之一，吸引着寻求稳定环境、透明监管及高增长市场战略通道的投资者、企业家和国际流动家庭日益浓厚的兴趣。该计划在《阿曼2040愿景》框架下推出，为希望在这一定位为安全且全球互联经济枢纽的国家扎根的投资者提供结构化框架。

展现阿曼当代风貌，融合增长、安全与生活品质元素，彰显该国繁荣宜居的声誉。

黄金居留计划通过七条明确路径，以最低52万美元投资额换取长期居留权。投资方式包括：购置综合旅游区内已竣工房产；在阿曼注册公司；购买政府开发债券；投资马斯喀特证券交易所上市证券；或在持牌阿曼银行存入五年期以上定期存款。申请人亦可通过以下途径获得资格：拥有雇佣至少50名阿曼国民的企业，或依据《阿曼外资投资法》获得提名（前提是企业资本满足规定门槛）。

该计划的核心特色在于其以家庭为中心的设计。获批申请人可担保配偶及任何年龄段子女，在旅游区外额外购置房产，并无需本地担保人即可雇佣最多三名家政人员。该居留权还包含移民快速通道及亲属访客签证延期等权益——此类福利在全球居留计划中极为罕见，使阿曼成为兼具长期安全保障与包容稳定环境的家庭移民目的地。

申请系统实现全数字化，全球申请人可在线上传材料、追踪进度，并直接对接专属客户经理。该计划由Migrate World提供支持，其尽职调查核验与迁居服务确保入籍流程符合国际投资移民标准。此精简模式彰显阿曼在机构层面推动效率化、透明化及统一化投资者的服务体系。

阿曼位于亚洲、非洲与中东交汇的地理位置持续吸引全球关注。凭借覆盖逾26亿消费者的市场准入及直通主要贸易通道的区位优势，该国正日益成为区域运营的稳定基地。强大的监管机构、长期的政治中立立场以及全球最稳定的货币之一，进一步增强了投资者信心。生活质量指标同样推动着全球需求——阿曼在安全、气候和购买力方面位居全球前列。

官方指出，该计划正有效配合国家战略，助力优先领域吸引人才与资本。要求雇佣阿曼国民的途径支持着该国人力资本目标，而强制性审计则强化了参与企业的治理与运营标准。投资者对可再生能源、物流、先进制造业、旅游业及采矿业的早期关注，与阿曼《2040愿景》下的经济多元化议程高度契合。

在全球居留权与公民身份计划竞争加剧的背景下，阿曼正将本国模式定位为长期、可靠且以伙伴关系为导向的典范。当其他地区计划过度依赖短期激励时，阿曼基于监管透明度、经济稳定性及家庭导向设计的方案，正逐步获得国际投资界的认可。该计划实施三个月以来，初步数据显示其有望在未来数年成为提升阿曼投资吸引力的关键引擎。

更多详情及申请流程请访问：https://omanresidence.gov.om/

关于阿曼投资局：

阿曼投资局是苏丹国战略投资的官方门户，为投资者提供统一对接渠道，覆盖与《阿曼2040愿景》相契合的优先发展领域。该平台汇聚22家政府及私营机构，从项目咨询到业务扩展全程提供高效透明、以投资者为中心的服务体验。通过定制化支持、行业洞察及全数字化服务生态系统，阿曼投资局助力全球投资者顺利开展业务。

