OMP人工智能驱动的Unison Planning(TM)平台助力麦考密克提升供应链敏捷性

亚特兰大，佐治亚州, 2025年12月3日 - (亚太商讯) - OMP正通过人工智能驱动的自主运营规划方案，助力全球调味品领导者麦考密克公司。此次合作使麦考密克能够在Unison Planning™平台内同时管理按订单组装(ATO)与按库存生产(MTS)模式。

该计划着力解决三大核心挑战：在共享生产线上平衡ATO与MTS模式、通过基于质量的库存释放优化库存预测、以及在需求波动中实现产能管理。解决这些挑战需要跨区域紧密协作——北美与欧洲中东非洲团队并行运作，并实现SAP系统与Unison Planning™运营规划功能的无缝集成。首批实施将在加拿大和美国启动，随后扩展至欧洲中东非洲及亚太地区。

通过与OMP的合作，麦考密克正借助智能代理AI技术实施自主决策型规划，重塑生产与库存管理模式。该解决方案使麦考密克团队能够更高效地规划定制与标准产品，快速响应供需变化，并作出更明智的采购决策。由此构建的敏捷供应链通过优化市场需求与生产时间线的匹配度，实现成本与现金流最优化，同时通过减少浪费降低商品成本。这些改进预计还将间接提升服务水平并促进收入增长。

“这项技术作为我们数字化转型路线图的重要组成部分，令我们倍感振奋，”全球规划与物流副总裁惠特尼·施莱辛格表示，“我们正通过人工智能提升效率、降低成本，并增强供应链应对波动的能力。”

“麦考密克正展现如何通过自主规划、赋能规划师及领导层协同来增强韧性，”OMP首席商务与市场官菲利普·弗弗洛森指出。“我们正携手将人工智能深度融入其供应链体系，全面赋能敏捷性、协作性与创新力。”

免责声明

本文提及的SAP及其他SAP产品与服务名称及其标识，均为SAP SE在德国及其他国家/地区的商标或注册商标。更多商标信息及声明请参阅 https://www.sap.com/copyright 。文中所有其他产品及服务名称均为其各自所有者的商标。

关于麦考密克

麦考密克公司是全球风味行业的领导者。我们在150个国家和地区拥有超过67亿美元的年销售额，为整个食品饮料行业（包括零售商、食品制造商和餐饮企业）生产、营销和分销香草、香料、调味料、调味品和风味剂。我们拥有商标注册的最受欢迎品牌包括：麦考密克、法兰奇、弗兰克辣酱、斯塔布斯、老湾、劳瑞、扎塔兰、杜克罗、瓦希内、乔卢拉、施瓦茨、卡米斯、大桥、俱乐部之家、飞机牌、美食花园、富纳和乔蒂。凭借产品组合的广度与覆盖深度，我们能够通过自有产品及客户产品，精准把握消费者对每一口滋味的追求。公司业务分为消费品与风味解决方案两大板块，二者相辅相成，强化差异化优势。两大板块所赋能的规模效应、市场洞察与技术实力，为实现可持续增长提供有力支撑。

麦考密克创立于1889年，总部位于美国马里兰州亨特谷，始终秉持企业宗旨——携手共创风味未来。我们致力于构建“风味联结世界”的美好愿景，让健康、可持续与美味完美融合。

了解更多信息，请访问： www.mccormickcorporation.com 或关注麦考密克公司Instagram及LinkedIn账号。

关于OMP

OMP为面临复杂规划挑战的企业提供业界顶尖的数字化供应链规划解决方案，助力企业卓越发展、持续成长。数百家跨行业客户通过采用OMP独创的Unison Planning™技术获益良多。

联系方式

Philip Vervloesem

首席商务与市场官

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723

