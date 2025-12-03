科技与豪华共振 赛力斯定义中国高端新能源汽车新范式

香港, 2025年12月3日 - (亚太商訊) - 在技术革新、消费升级和政策驱动共同推动下，新能源汽车行业正从"规模扩张"向"价值竞争"阶段，高端赛道成价值锚点。赛力斯（股份代号9927）以"智慧重塑豪华"为核心，旗下问界品牌凭借技术、产品硬实力，既扛起"中国的奔驰宝马" 的豪华旗帜，又兼具"中国的特斯拉"的科技基因，正开启价值增长的全新周期。

行业转向智能豪华，中国品牌迎来"结构性上行"

全球新能源汽车市场正从"普及电动化"迈入"竞争高端化"。根据弗若斯特沙利文资料，2024年至2030年间，30万元以上高端新能源车年销量复合增长率预计将达14%，预计到2030年销量将达到570万辆，显著高于同期新能源乘用车市场9.5%的整体增速。

在这一结构性上行周期中，赛力斯以"智慧重塑豪华"为核心理念，发布问界品牌，凭借明确的产品定位、出众的综合性能及鲜明的豪华特质，打破了传统豪华品牌在设计、性能、体验等层面的垄断，成为"中国的奔驰宝马"。与此同时，问界系列将辅助驾驶、智能安全、智能动力等技术融入到产品之中，全面满足高端用户对质感与智能的双重需求，又被业界称之为"中国的特斯拉"。

截至目前，问界品牌已成功推出问界M5、问界M7、问界M8及问界M9四款核心产品，累计交付突破90万辆。公开数据显示，今年11月，赛力斯新能源汽车销量55203辆，同比增长49.84%，再创历史新高；前11个月累计销量超41万辆。其中，问界M9全系至今累计交付突破26万辆，创50万元级车型交付新纪录；问界M8累计交付突破13万辆，蝉联40万级销量冠军。与此同时，公司通过M7等车型向30万元级市场延伸，进一步扩大高端品牌覆盖面，让"豪华与智慧"成为更广泛消费者的日常体验。其新推出的全新问界M7上市短短41天，大定订单突破9万台，M7车型累计交付已突破35万辆，展现出强大的市场号召力。

技术创新与财务成长并进，持续释放发展潜能

作为 "智慧重塑豪华"理念的核心支撑，赛力斯自2016年全面转型新能源以来，持续保持高强度研发投入，2024年研发开支达56亿元人民币。目前，公司已形成超级增程系统、魔方技术平台、智能安全体系与超级工厂等技术IP，打造出可复用、可扩展的技术底座，为多车型共平台开发提供了强大支撑。

其中，赛力斯量产的最新一代超级增程系统以44.8%的热效率与3.65kWh/L的油电转化率，兼顾续航与性能，解决高端使用者的"里程焦虑"；魔方技术平台相容增程、纯电与混动三种动力结构，具备高度可扩展性与模组化优势，支撑问界M9、M8、M7等多款车型快速量产；而智能安全体系以"场景定义安全"为核心，覆盖超300项安全功能，使智能驾驶安全性达到行业领先水平。

扎实的技术与产品实力，最终转化为强劲的财务表现。2024年，公司实现营业收入1451亿元人民币，同比增长305.5%；毛利率提升至23.8%，归母净利润59亿元人民币，成功扭亏为盈，成为全球第四家盈利的新能源车企。2025年上半年，赛力斯净利润29亿元人民币，毛利率进一步提升至26.5%，既体现了高端产品的溢价能力，也印证了规模效应下的成本控制实力。

从技术突围到产品爆款，从财务扭亏到价值重估，赛力斯以"智慧+豪华"为突破口，在新能源汽车行业的转型浪潮中走出了一条独特的成长路径。迭加公司已完成A+H 双资本平台的搭建，为其技术研发、产品创新与市场扩张注入更充足的动力。未来，随着技术研发的持续投入、产品矩阵的不断完善，赛力斯有望在高端智能电动汽车赛道持续领跑。

