双登股份：抢占AI算力"能源命脉" 全球化布局打开长期成长空间

香港, 2025年12月3日 - (亚太商訊) - 今年8月，储能电池厂商双登股份（06960.HK）登陆港交所，成为港股"AIDC储能第一股"。上市首日，公司股价收盘大涨31.29%，显示出市场对AIDC储能赛道的强烈看好。

尽管近期二级市场有所波动，但从战略定位、行业趋势与全球化布局来看，双登股份正处在结构性增长周期的起点。其核心驱动力不再局限于传统通信储能，而是锚定人工智能数据中心（AIDC）这一高增长、高壁垒的赛道，并通过系统级解决方案和海外市场的快速突破，构筑起面向未来的长期竞争力。

多业务板块驱动增长

双登股份作为全球领先的储能电池供应商，其前身可追溯至1986年在江苏泰州创立的密封蓄电池厂。经过多年的技术积累与市场深耕，公司已建立起稳固的行业地位。根据弗若斯特沙利文数据，2024年双登股份在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一，市占率高达11.1%，行业领先地位稳固。

目前，公司的业务主要覆盖通信储能、AIDC储能和电力储能三大领域，形成多轮驱动的增长模式。

在通信储能方面，双登当前服务的客户覆盖全球十大通信运营商及设备商中的五家，以及近30%的全球百大通信运营商，并与中国五大通信运营商均建立了长期合作关系。

据弗若斯特沙利文预测，全球通信基站数量将从2024年的2100万座增至2030年的4390万座，带动通信储能新增装机容量由43.9 GWh提升至100.2 GWh，年复合增长率约14.7%，可见该领域未来仍有较大市场空间，将持续为双登提供稳定的收入来源。

电力储能方面，根据弗若斯特沙利文预测，全球储能累计发电容量预计从2024年的746.8吉瓦时提升至2030年的6810.1吉瓦时。

此外，平安证券研报指出，2024年国内电化学储能电站充放电量仅占新能源发电量的3.4%，渗透率仍处于低位。在"十四五"乃至2035年风光装机目标持续提升的背景下，储能装机具备广阔成长潜力，双登将持续受益。

AIDC储能成为新增长引擎

在通信储能与电力储能之外，随着近年来算力行业的持续增长，AIDC正迅速成为储能电池与系统应用的新蓝海。据弗若斯特沙利文预测，全球数据中心储能新增装机容量将从2024年的16.5GWh飙升至2030年的209.4GWh，复合年增长率高达52.7%。这一数据充分彰显了AIDC数据中心储能领域强劲的增长潜力，为布局该领域的企业提供了良好的发展机遇。

可以看到，当前AIDC单机柜功率已从传统IDC的10kW跃升至100kW以上，电力负载波动剧烈且瞬时性强，对供电系统的响应速度、可靠性提出毫秒级要求。在此背景下，储能系统已不再是备用电源的"配角"，而成为保障算力连续运行的"刚需"。

而双登股份早在2018年便前瞻性布局数据中心市场，与多家大型科技企业及数据中心运营商建立合作关系。截至2024年年底，公司已服务中国十大自有数据中心企业的80%，以及中国十大第三方数据中心企业的90%。根据2025年上半年业绩报告，其AIDC数据中心电池及系统业务收入占比已达47.2%，超越通信储能，成为公司的第一大收入来源，标志着其业务结构的成功转型。

值得一提的是，由于AIDC对电力中断极为敏感，客户对储能供应商的可靠性要求极高，认证周期长、壁垒显著。目前来看，双登凭借先发优势与系统级交付能力，已建立起较强的客户粘性与竞争护城河。未来，随着储能经济性不断提升与AIDC建设提速，公司有望持续受益于这一高增长赛道。

全球化布局成果显著

与此同时，面对国内市场的激烈竞争，双登股份积极拓展利润空间更大的海外市场。

目前，公司产品已成功突破国际市场壁垒，覆盖欧洲、东南亚等关键市场，并建立海外客户支持与交付团队，针对不同区域市场提供定制化技术支援与运维服务，推动从"产品出口"向"技术+产品+服务"一体化输出转型。

具体来看，公司近期在海外市场也取得多项进展。

2025年9月，双登股份与巴基斯坦知名通信客户及能源服务商成功签署合作备忘录，双方将聚焦巴基斯坦能源转型需求，加深在通信储能、户用储能等领域的协作。

10月，在新加坡数据中心展会上，双登股份与泰国Planet Systems公司签署战略合作伙伴协议，携手加速泰国AIDC智算中心市场体系构建、项目开发落地及本地化服务网络建设。

近日，公司又凭借卓越的技术实力与全球化交付能力，成功斩获东南亚AIDC智算中心多个头部企业项目，项目总金额一举突破亿元大关，进一步巩固了公司在全球AIDC智算中心储能市场的核心优势地位。

这些进展，一方面印证了双登"出海"战略的有效性，另一方面，这标志着公司正从区域性供应商稳步迈向全球智慧能源解决方案的重要参与者，全球影响力持续提升

技术优势构建核心竞争力

在行业同质化竞争的情况下，双登股份并未止步于电池制造，而是通过垂直整合与研发创新，构建起难以复制的技术壁垒。

区别于仅提供电芯的电池厂商或依赖外购核心部件的系统集成商，公司实现了"自产电芯+自研BMS+自研EMS"的全链条闭环能力，交付的是系统解决方案而非单纯电芯。这种模式使其在安全与可靠性上形成独特竞争力。

此外，由公开数据即可发现公司对技术创新的高度重视，2025年上半年，公司新增专利申请65项，获授权10项（含发明专利3项），研发费用同比增长28.7%，为产品迭代与技术护城河的构筑提供了坚实支撑。

依托这一研发体系，双登于2025年4月推出面向AIDC的"浸卫"高压锂电系统采用全浸没技术，显著抑制电芯热失控发生；单柜放电功率达540kW，满足高功率需求的同时，占地面积减少33%，显著提升空间利用效率与能源经济性。

结语

在AI浪潮席卷全球的背景下，算力已成为核心基础设施，而储能作为算力中心的"能源保障"，其重要性不言而喻。

目前，双登股份凭借其在AIDC储能领域的先发优势、全链条可控的技术实力和不断扩展的海外市场，已在这条高速增长的赛道上占据有利位置。随着全球能源转型的加速和AI算力需求的持续爆发，这家刚登陆资本市场的行业龙头，其长期成长故事才刚刚开始。

