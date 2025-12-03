OpenAI以创始成员身份加入全球反诈骗联盟，强化全球应对人工智能驱动型诈骗的能力

荷兰海牙, 2025年12月2日 - (亚太商讯) - 随着诈骗分子运用人工智能实施日益复杂的犯罪手段，全球协同与负责任的创新已成为保护消费者权益的关键。今日，全球反诈骗联盟（GASA）与OpenAI联合宣布，OpenAI正式加入GASA成为创始成员，标志着双方在打击人工智能驱动欺诈、强化全球数字安全领域取得重大进展。

OpenAI加入GASA

OpenAI是一家致力于确保人工智能造福全人类的AI研究与部署公司。该公司大力投入安全防护与滥用预防工作，包括侦测并阻断利用AI系统实施诈骗、网络钓鱼、欺诈及其他危害的恶意企图。OpenAI还公开分享相关经验教训，以强化集体防御体系，践行透明化与负责任部署的承诺。

“人工智能驱动的诈骗日益猖獗，亟需技术界、政策制定者和执法部门协同行动。OpenAI在侦测和阻断恶意利用人工智能系统方面的努力与我们的使命高度契合。他们决定以创始成员身份加入GASA，有力表明在人工智能时代保护消费者需要共享情报、共同承担责任、凝聚共同目标，”GASA执行董事乔里·亚伯拉罕表示。

OpenAI情报与调查主管威尔·麦坎茨表示：“诈骗已成为网络环境中增长最快的威胁之一，而我们的工具正日益精进于识别此类风险。正因如此，OpenAI选择加入全球反诈骗联盟——在此平台上，我们能共享洞见、强化集体防御、守护民众安全。这项工作与我们'构建造福全人类的人工智能工具'的使命高度契合。”

作为创始成员加入GASA后，OpenAI将参与全球研究、全球顾问委员会及跨领域协作，共同致力于降低人工智能驱动型诈骗的影响。此次合作强化了构建更安全数字生态系统的集体努力，确保创新在保障措施、问责机制和情报共享的支持下推进。

阅读完整新闻稿请点击此处。

联系方式

梅特杰·范德梅尔

市场总监

metje.vandermeer@gasa.org

来源：全球反诈骗联盟

