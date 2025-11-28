HashKey通过港交所聆讯 亚洲数字资产龙头冲刺上市

香港，2025年12月1日 - (亚太商訊) - 亚洲领先的综合性数字资产公司HashKey Holdings Limited通过港交所聆讯，距港股上市仅一步之遥。

作为坚守“合规优先”战略的行业标杆，HashKey目前持有13项牌照及注册的全面牌照组合，覆盖香港、新加坡、日本、百慕达、阿联酋及爱尔兰等地，使其能够在具备完善监管框架的市场中全面合规运营。目前，公司已构建起由数字资产交易促成服务、链上服务及资产管理服务三大业务板块数字资产生态系统。根据弗若斯特沙利文资料，以2024年交易量计，HashKey稳居亚洲最大区域性在岸平台。在交易业务之外，按质押资产计，HashKey同时是亚洲最大链上服务供应商及以在管资产计算的最大数字资产管理机构。​

当前，数字资产行业正进入三大结构性变革期：交易业务在离岸与在岸市场同步深耕，资产形态从数字原生创新延展至数字孪生的全面代币化，金融活动在链上与链下加速融合。

基于HashKey Chain，HashKey打造出完善而强大的CaaS服务平台，正逐步成为亚洲连接传统金融与数字金融的关键入口，为机构提供从资产上链、代币化发行到合规接入的一站式基础设施。

若顺利在港股上市，HashKey的技术与合规双重壁垒将进一步巩固，其在全球金融体系中的基础设施地位也将明显提升，并将推动数字金融生态向更高效、更透明、更具包容性的方向加速演进。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network