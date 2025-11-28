Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, December 2, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 1 December 2025, 18:36 HKT/SGT
Share:
HashKey通过港交所聆讯 亚洲数字资产龙头冲刺上市

香港，2025年12月1日 - (亚太商訊) - 亚洲领先的综合性数字资产公司HashKey Holdings Limited通过港交所聆讯，距港股上市仅一步之遥。

作为坚守“合规优先”战略的行业标杆，HashKey目前持有13项牌照及注册的全面牌照组合，覆盖香港、新加坡、日本、百慕达、阿联酋及爱尔兰等地，使其能够在具备完善监管框架的市场中全面合规运营。目前，公司已构建起由数字资产交易促成服务、链上服务及资产管理服务三大业务板块数字资产生态系统。根据弗若斯特沙利文资料，以2024年交易量计，HashKey稳居亚洲最大区域性在岸平台。在交易业务之外，按质押资产计，HashKey同时是亚洲最大链上服务供应商及以在管资产计算的最大数字资产管理机构。​

当前，数字资产行业正进入三大结构性变革期：交易业务在离岸与在岸市场同步深耕，资产形态从数字原生创新延展至数字孪生的全面代币化，金融活动在链上与链下加速融合。

基于HashKey Chain，HashKey打造出完善而强大的CaaS服务平台，正逐步成为亚洲连接传统金融与数字金融的关键入口，为机构提供从资产上链、代币化发行到合规接入的一站式基础设施。

若顺利在港股上市，HashKey的技术与合规双重壁垒将进一步巩固，其在全球金融体系中的基础设施地位也将明显提升，并将推动数字金融生态向更高效、更透明、更具包容性的方向加速演进。



话题 Press release summary

部门 Crypto, Exchange, Blockchain Technology, ICO, Mining & Staking, NFTs, Metaverse, Games
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Fujitsu achieves high-precision, long-duration molecular dynamics simulation for all-solid-state battery interphases with over 100,000 atoms  
Monday, December 1, 2025 10:04:00 PM
Fujitsu develops multi-AI agent collaboration technology to optimize supply chains, launches joint trials  
Monday, December 1, 2025 9:43:00 PM
GMG Launches Pre-Order Sales for First to Market Multi Language THERMAL-XR(R) Kit with Electric Spray Gun  
Dec 1, 2025 21:29 HKT/SGT
Fujitsu launches 'Fujitsu Accelerator Program for SPORTS' to create new value through Sports x Technology  
Monday, December 1, 2025 9:14:00 PM
HashKey Passes HKEX Hearing: From Asia's Compliance Pioneer to a Global Institutional Gateway for Digital Assets  
Dec 1, 2025 18:39 HKT/SGT
AcroMeta Announces Strategic Joint Venture to provide AI-Powered Global Trade Operating System  
Dec 1, 2025 18:20 HKT/SGT
FG Gold, AFC and Afreximbank Reach Financial Close on US$330 Million Senior Debt Financing for Baomahun Gold Project  
Dec 1, 2025 17:09 HKT/SGT
China Chunlai Announces 2025 Annual Results  
Dec 1, 2025 09:53 HKT/SGT
USDKG launching: $50M Gold-backed Stablecoin in the Kyrgyz Republic  
Nov 29, 2025 23:00 HKT/SGT
Eisai Submits New Drug Application for Subcutaneous Formulation of "LEQEMBI(R)" for the Treatment of Early Alzheimer's Disease in Japan  
Friday, November 28, 2025 10:00:00 PM
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       