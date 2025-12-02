Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, December 2, 2025
Monday, 1 December 2025, 17:03 HKT/SGT
来源 Fu Shou Yuan International Group Limited
福寿园发布《哀伤自助手册（港版）》免费开放使用 助力受灾群体心理重建

香港，2025年12月1日 - (亚太商訊) - 2025年11月28日，福寿园国际集团旗下专业生命关怀品牌——福寿家正式启动“香港火灾哀伤辅导支援项目”，并于即日对外发布《哀伤自助手册（港版）》，面向全社会免费开放使用，旨在为受近期重大火灾影响的香港居民提供科学、实用、文化适配的心理自助工具。

该手册充分考虑粤语语境与本地文化，内容涵盖哀伤反应的正常化理解、情绪调节策略、家庭沟通建议及社区资源指引等模块，帮助丧亲者在安全、私密的环境中逐步走出悲痛、重建生活秩序。

项目启动当日，福寿家即接获来自香港当地一家保险公司的紧急支援申请，希望为在地更广泛的受灾群体提供心理援助。福寿家迅速响应，于11月29日组建了一支精通粤语、具备专业哀伤辅导资质的心理专家团队，并建立线上支援网络，同步开通专属微信咨询服务通道。

11月30日，《哀伤自助手册（港版）》已首批交付香港当地保险团体，用于一线心理支援工作。同时，依托福寿园国际集团官方平台发布，可免费在线阅读，确保更多有需要的个人和家庭能够便捷获取、自主使用。

“我们希望这本手册不仅是一份工具，更是一份陪伴。”福寿园国际集团首席品牌官邬亦波表示，“灾难带来的伤痛不会一夜消散，但科学的支持与温暖的同行，能让未来充满希望。”

据悉，福寿家有计划近期赴港走访当地社工机构、社区服务中心及灾后支援单位，深入了解实际需求，并根据反馈持续优化服务内容，希望能切实助力香港灾后心理重建工作。

https://appckiar20u2924.h5.xiaoeknow.com/p/course/ebook/e_692d1ea3e4b0694ca14ef6e5

 



