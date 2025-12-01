市场反应热烈 超额认购近两倍 联想控股-南明公司完成2025年银团贷款融资

香港，2025年12月1日 - (亚太商訊) - 据联想控股微空间报道，2025年10月底，联想控股股份有限公司（3396.HK，以下简称"联想控股"）及其境外全资子公司南明有限公司（以下简称"南明公司"）在香港渣打银行大厦成功举行"联想控股–南明公司2025年银团贷款签约仪式"，南明公司已于11月底完成全额提款。

本次银团贷款原计划募集4.2亿美元等值资金，推出后市场反响热烈，获得银行界积极响应，超额认购近两倍。基于强劲的市场反馈，公司决定启动绿鞋机制，将融资金额增至5亿美元。此次银团吸引了来自不同国家和地区的17家知名银行参与，包括中国银行（香港）有限公司、招商永隆银行、东方汇理银行、南洋商业银行、法国外贸银行和渣打银行等。

自2009年发行首笔境外银团贷款以来，南明公司在国际金融市场已积累了十余年的银团融资经验，与多家国际及区域性银行建立了长期、稳定的合作关系。本次银团贷款的成功筹组，不仅进一步巩固了公司与现有金融机构的互信基础，也为公司与新参贷银行拓展更广泛的合作搭建了桥梁，对联想控股及南明公司具有重要战略意义。

签约仪式上，联想控股资金管理部董事总经理叶岺先生代表公司与各参贷银行代表共同签署协议，联想控股董事长宁旻先生出席并致辞。

宁旻先生表示："伴随着中国经济的持续发展与社会进步，联想控股已成长为中国领先的产业运营与投资集团。公司始终坚持科技创新引领高质量发展的主线，积极应对外部环境变化，在实现盈利稳步提升的同时，不断积蓄可持续发展的新动能。未来，联想控股将继续稳中求进，持续加大在人工智能、新材料、新能源、生物医药等前沿领域的投入，积极培育新兴产业和未来产业，强化企业核心竞争力。同时，公司始终坚持以诚信为立身之本，以优异的业绩回报金融机构的信任。我们期待与新老朋友携手共进，实现互利共赢、共同成长。"

参贷银行代表、渣打银行李彝安先生在仪式上表示，过去一年，联想控股业绩表现亮眼，旗下核心企业及科技创新布局均展现出强劲发展势头。本次银团贷款受到市场热烈追捧，不仅体现了投资人对公司管理团队的高度信任，也彰显了市场对联想控股持续创新能力、综合实力及国际信用的高度认可。未来，渣打银行将继续在联想控股的业务拓展、战略转型及科技创新等方面，提供强有力的金融支持与全方位专业服务，携手共进，助力联想控股在"以产业报国、以创新驱动"的发展道路上不断前行。

本次银团贷款成功推向市场并获得广泛参与，充分体现了国际金融市场对联想控股过往业绩的高度认可及对公司未来发展的坚定信心。通过此次融资，公司将进一步强化在全球市场的核心竞争力，在国际舞台上书写更加辉煌的发展篇章。

本次银团参贷银行包括：

委任牵头安排包销薄记行：

- 中国银行（香港）有限公司

- 招商永隆银行有限公司

- 东方汇理银行香港分行

- 南洋商业银行有限公司

- 法国外贸银行香港分行

- 渣打银行（香港）有限公司

委任牵头安排行：

- 东亚银行有限公司

- 交通银行（香港）有限公司

- 中国建设银行香港分行

牵头安排行：

- 瑞穗银行

- 中国工商银行（亚洲）有限公司

- 台北富邦商业银行股份有限公司

安排行：

- 集友银行有限公司

- 大丰银行股份有限公司

- 澳门发展银行股份有限公司

- 永丰银行香港分行

- 华夏银行股份有限公司香港分行

