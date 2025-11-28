三百万玩家加入dEmpire of Vampire：BNB Chain上的暗黑幻想掀起P2E热潮

Dubai，UAE，2025年11月28日 - (亚太商訊) - 当 Vameon 推出 dEmpire of Vampire 的 beta 测试版本时，团队只有一个简单的信念：**只要你做出真正优秀的游戏，玩家自然会来。**如今，随着下载量突破 300 万次，这一信念得到了充分验证。这款基于 BNB Smart Chain 的暗黑幻想动作 RPG 正在证明：游戏的未来无需在"乐趣"与"玩家所有权"之间做选择，而是两者兼得。Vameon 的 dEmpire of Vampire 目前在 Google Play 和 Appstore 都是热门游戏。

"我们看到区块链游戏行业一直在被一个根本性问题困扰，"Borax 说，"太多项目从加密概念开始，却忘了做一个玩家真正想玩的游戏。我们彻底反其道而行之。"

最终呈现的是一款首先在质量上媲美顶级移动RPG的游戏，玩家甚至称其为"移动端遇到过最庞大的3D地图"--仿佛伦敦地下通道与地牢的沉浸式探索体验。

至于区块链元素？它们被自然地融入游戏，允许玩家真正拥有角色、装备与成就，并作为可交易数字资产进行流通。

建一个真正可持续的经济体系

更有趣的部分在这里。团队并没有简单地在游戏中加一个Token就称其为"play-to-earn"。他们花了大量时间研究这些经济模型为何会崩盘：通胀、不可持续的奖池、玩家把游戏当提款机。

他们的解决方案？

VON Token采用基于表现的奖励机制--奖励方式看你"怎么玩"，而不只是"有玩"。你的收益取决于：

- 战斗技术

- 对游戏的投入程度

- 与小区的互动

奖励由团队称为"Power x ORA"的公式计算，衡量你在战斗中的统治力与整体活跃度。

但更巧妙的是其周边机制：只有达到Premium玩家 才能进入主奖励池，创造了真正的稀缺性。未领取的奖励在 30 天后彻底销毁。整体经济模型强调长期稳定，而非短期炒作。

"我们不是想让每个人一夜暴富，"Borax 说，"我们要打造的是一个五年后仍然运行的系统。"

也许最出人意料的创新，是Vameon所说的"Free-to-Play Resurrection"（免费复活）：玩家死亡？看 15 秒广告即可复活。

简单，却同时解决两点问题：

- 免费玩家不会卡在付费墙外

- 游戏获得稳定收入支持长期开发

这是那种让你忍不住问："为什么别的游戏都没想到？"的创意。

言语成武器：最新更新内容

最新发布的"Words Have Power"更新为游戏带来全新体验。玩家现在可以在战斗中开口说出技能词组来改变战局。这并非噱头，而是加入了需要时机、判断的策略层次。

此次更新也将角色成长体系扩展到装备升级，让构筑玩法更加多样。在Labyrinth场景新增了2v2与3v3战斗模式，且加入环境陷阱，随时可能逆转胜负。游戏现在支持13种语言，真正面向全球玩家群体。

不只是一款游戏

Vameon的野心不仅限于dEmpire of Vampire。

VON Token将作为整个游戏生态的通用货币，未来新作将共享同一经济体系。现在的玩家所累积的资产，都将在未来作品中继续发挥价值。

团队还计划推出：

Staking Tournaments（质押锦标赛），玩家可竞争USDT奖金

Global Championship（全球锦标赛），打造专属电竞生态

这对游戏行业意味着什么

300万次beta下载本身意义重大，但更重要的是这些数字背后反映的趋势：玩家正在渴望一种真正尊重玩家时间、努力与资产所有权的游戏体验--同时又能保持高质量与强可玩性。

dEmpire of Vampire并非完美--没有游戏是完美的。但它正在提出区块链游戏领域最重要的问题：当开发者真正把"游戏好玩"放在首位时，区块链游戏应当是什么样？

该游戏现已在iOS与Android上线，并将在全年保持持续更新。

Vameon

Vameon 致力于打造他们自己也想玩的游戏：高质量体验，同时让玩家真正拥有自己的数字资产。他们的旗舰作品dEmpire of Vampire，将动作RPG的玩法与BNB Smart Chain上的数字资产所有权完美结合。

Media Contact

Email: info@vameon.com

Website: https://vameon.com

Telegram: https://t.me/vameon

