颖通控股上市后首次公布业绩 2025/2026财年中期溢利同比增长15.3%至1.3亿人民币



香港，2025年11月28日 - (亚太商訊) - 中国美妆及香氛产业领航者颖通控股有限公司（"颖通控股"或"集团"）（股份代号：6883.HK）公布其截至2025年9月30日止六个月（"期内"）之中期业绩。在竞争日益激烈的市场环境中，颖通控股主动应对市场挑战，通过有效的成本优化、积极提升运营效率，对高增长业务的资源倾斜，于期内实现经营溢利及期内溢利为1.6亿人民币及1.3亿人民币，分别同比增长21.2%及15.3%，核心溢利能力保持稳健。 董事会已议决就截至2025年9月30日止六个月宣派中期股息每股4.6港仙及特别股息每股3.4港仙。 颖通控股执行董事兼首席执行官林荆女士表示："是次中期业绩为颖通控股上市后首份成绩单。上市为我们提供了一个加速品牌建设与业务拓展的战略平台，为提升品牌价值、实现跨越式发展奠定了坚实基础。我们欣然宣布，期内各项业务均取得稳健进展。 在全球情绪健康消费热潮与'嗅觉经济'崛起的大背景下，香氛正从单纯的感官享受，进化为情绪健康的关键解决方案，产业经历着从'感官愉悦'向'情绪健康核心需求'的战略转型。根据弗若斯特沙利文资料，中国香水市场规模预计于2028年将达约440亿人民币，并保持稳定增长。颖通控股将持续扮演国际品牌进入中国市场的重要桥梁。过去数年，我们注意到香水与相关香氛产品在中国市场进一步普及，使用场景从传统社交场合延伸至居家、办公、移动出行等多元空间。香氛属性亦从奢侈品转变为日常生活的一部分，成为表达个人风格与营造生活氛围的重要媒介，产品渗透率持续上升。这一趋势与集团聚焦高毛利小众品牌的策略高度契合，为我们带来了广阔的增长空间。" 截至2025年9月30日，颖通控股的外部品牌组合共涵盖74个品牌。外部品牌所涵盖的品类中，提供香水的品牌数量居首，达53个；提供家居香氛及护肤品的品牌数量分别为22个及17个；提供个人护理、眼镜及彩妆产品的品牌则分别为10个、8个及6个。 业务回顾 外部品牌组合持续优化 小众香氛增长强劲 期内，集团持续秉持"多品牌+全渠道"的商业模式，通过完善的品牌管理和全渠道销售服务，构建覆盖广泛的销售网络和消费者触点。截至2025年9月30日，集团的会员数量已超过250万人。 在多元品牌发展策略下，集团持续优化品牌组合，积极引入具潜力且属较高毛利的小众香氛品牌，以把握市场增长机遇。旗下品牌如 PARFUMS de MARLY、Dr. Vranjes及 ACCA KAPPA 等，于截至2025年9月30日前的六个月内均展现出增长动能。凭借其独特的品牌故事、精湛工艺及明确定位，精准回应了市场对个性化与情感价值的消费趋势，小众香氛品牌销售表现较去年同期录得显著增长22.9%，远高于市场平均增长，成为集团未来增长动力。 自有品牌Santa Monica拓展版图 产品线持续升级 集团积极发展自有品牌Santa Monica - 于2025年推出了五款升级香水及两款香氛蜡烛，迈出进军家居香氛领域的第一步，此举将进一步丰富自有品牌的产品组合。同时，集团持续参与国际光学展，透过优化零售渠道，进一步提升销售网络效能，为消费者提供更具个性化的高质产品选择。 整合全渠道销售网络 直营与零售协同发力 集团已建立一个全面整合线上与线下的全渠道销售体系，业务遍及中国大陆、香港及澳门逾400个城市，形成广泛的市场覆盖。集团的销售网络由三大渠道构成，针对不同消费场景精准布局： - 直销渠道：在电商及社交媒体平台运营的线上店铺，以及设在购物中心与百货公司的线下门店／专柜，所有产品均直接售予消费者。截至2025年9月30日，我们自营的门店数量合计为146家：其中网店数量46家，在中国内地、香港及澳门经营的线下门店／专柜数量分别为56家、39家及5家。 - 零售商渠道：包括线上零售商及线下零售商。线上零售商是指向集团购买产品并通过线上平台直接销售予消费者的零售商；线下零售商包括连锁化妆品专卖店营运商、个别化妆品门店营运商、美容院、品牌精品店营运商、家居百货运营商及连锁或个别眼镜店营运商（统称为"大客户"）及机场、航空公司及市区免税店（统称为"免税零售商"）。截至2025年9月30日，集团的零售客户共有623家，其中线上零售客户数量为77家，大客户数量为534家、免税零售商为12家。 - 分销渠道：为向集团购买产品后转售予零售商的客户，截至2025年9月30日，集团分销商客户合计有94家。 值得留意的是，集团旗下自营的零售品牌PERFUME BOX（拾氛气盒）涵盖线上店铺与线下销售渠道。截至2025年9月30日，我们已在全国范围内开设7家PERFUME BOX线下门店，覆盖上海、深圳、南京等具有战略意义的中国城市。布局策略聚焦消费力强及时尚意识高的核心区域，旨在加速品牌形象建立与市场渗透。 未来展望与策略规划 深化品牌、渠道与体验战略 驱动未来高质量增长 在品牌战略层面，颖通控股将采取双轨并行的发展方向。一方面持续拓展国际品牌组合，重点引入更多国际领先的高端家居香氛及小众香氛品牌，以强势的品牌组合引领家居香氛及小众香水的市场发展。另一方面，集团将继续建立系统化的自有品牌孵化平台，培育具有市场竞争力的品牌矩阵。进一步开发、发展包括Santa Monica在内的自有品牌及收购或投资外部品牌，透过优化及拓宽品牌及产品组合，巩固市场领先地位。 另外，集团将继续拓展线下自营门店的覆盖率，增设拾氛气盒门店及其他线下自营门店，以继续扩大消费群及针对不同特征及偏好的消费者提供多样化的产品组合。PERFUME BOX作为颖通控股自有品牌门店，将透过主题展示、互动装置及专业导购等多元形式，增进消费者对品牌的认知与体验深度。透过推动创新零售模式及优化品牌体系，集团旨在提升消费者的品牌体验，将PERFUME BOX打造为引领香氛零售体验的体验空间，进一步巩固集团在高端香氛市场的业界地位，并为未来业务发展奠定稳固基础。 林女士总结："除专注于经营活动外，我们亦持续深入市场研究、发布研究成果，并积极举办及参与行业会议等活动，以扩大集团影响力，带动整体市场竞争力提升。例如，我们于2025年7月在香港成功举办第二届国际香水节，吸引众多香水爱好者参与；其后于2025年8月及9月，分别发布《2025港澳香氛市场发展趋势白皮书》与《2025年中国香水香氛行业白皮书》，并同步举行市场大会，获得众多主流媒体广泛报道。 展望未来，我们将透过'国际品牌拓展'与'自有品牌孵化'双轨并行策略，结合线下零售体验升级，巩固在高端香氛市场的领先地位。我们亦将进一步升级客户管理系统（CRM系统）、中后台系统、财务及运营系统，提升我们的商业运营效率。总括而言，我们对前景充满信心，并将致力推动业务的可持续增长，为股东创造长远而稳定的回报。" 关于颖通控股有限公司 颖通控股有限公司是中国（包括香港及澳门）最大的香水集团（除品牌所有者香水集团外，按2023年零售额计），主要从事销售及分销从第三方品牌授权商采购的产品及为该等品牌授权商进行市场部署，例如为其品牌设计及实施定制的市场进入及扩张计划。颖通控股拥有庞大且多元化的品牌组合，不仅包括香水，还包括彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛。截至2025年9月30日，颖通控股为合共74个外部品牌进行产品分销及市场部署，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier，涵盖多元化的定价层次及功能，迎合中国内地、香港及或澳门消费者的差异化需求。



话题 Press release summary



部门 旅游观光, 化妆品, 美容/护肤

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

