DesignInspire创意设计博览下周三揭幕 首天招待贵宾及传媒导览



香港, 2025年11月28日 - (亚太商讯) - 11月26日，由香港贸易发展局（香港贸发局）主办、香港设计中心协办、文创产业发展处（文创处）赞助的DesignInspire创意设计博览，将于12月3日至6日在香港会议展览中心举行。今年展会以"连系世界 灵感绽放"（Where Connections Spark Inspiration）为主题，首日设贵宾预展，其后三日全面开放予业界及公众免费入场。 为让新闻界率先了解本年度展会亮点，传媒预展将于12月3日（星期三）举行，届时将可率先欣赏由国际设计大师陈幼坚（Alan Chan）及新锐艺术家Chilai Howard（郑智礼）分别策划的BOTTEGA HONG KONG及TINY STUDIO两大跨文化主题展区，并拍摄多个首次亮相的艺术装置与互动体验场景。 Maison&Objet升级登场 打造世界级创意平台 巴黎时尚设计权威Maison&Objet载誉回归，以全新品牌"Maison&Objet Interieurs Hong Kong 2025*"升级呈现，展馆规模近双倍扩充，云集超过200个品牌、工匠及艺术家，为全球设计界搭建跨文化对话平台。展会以年度主题"Crossroads"为轴，围绕三大核心元素及区域，以"Design Factory"启发"灵感"（Inspiration）、"Design Showcase"引领"探索"（Discovery）、以及"Le Club"构筑"交流"（Encounters）。Design Factory"的沉浸式展馆，由四组全球前瞻创意团队策划，包括比利时设计师Lionel Jadot与泰国竹艺大师Korakot Aromdee，聚焦永续性、材料创新与文化对话，为当代世界提出前瞻性的设计解决方案。另一展馆"Design Showcase"则把策展足迹延伸至七座设计之都，呈现风格交融的创作视野，回应现代社会对居住、工作、接待与休憩等多功能场景的需求。参与设计师阵容包括法国著名设计师与雕塑家Hubert Le Gall、香港著名建筑及室内设计师梁志天、法国国家家具管理馆与Maison&Objet共同呈献"Maison&Objet Design Showcase Award 2025"得奖设计师Paul Bonlarron等。 两大主题展馆呈现香港X意大利设计对话 国际设计大师陈幼坚联手UNVEIL和苏畅设计研究室策划的"BOTTEGA HONG KONG"融合意大利"alimentari"与香港本土"士多"文化，化身成为充满艺术感的生活选物空间。展区囊括15个来自香港与意大利的品牌及设计师，包括香港殿堂级设计师又一山人（anothermountainman）、LOEWE基金会工艺奖入围者Didi Ng、及意大利知名品牌Moroso、Minotti by Andante等；更有百年手工伞品牌Francesco Maglia与香港老字号梁苏记的跨界合作，展现两地工艺共融之美。由屡获殊荣的新锐艺术家Chilai Howard策展的"TINY STUDIO"则以香港"排档"为灵感，设计出12座独立展亭，融合艺术、设计与科技元素。观众可穿梭于展亭间体验沉浸式互动艺术，欣赏包括雕塑、数码艺术、香气设计及现场音乐创作等多元内容，感受香港与意大利文化交融的创意火花。展览亮点包括香港著名雕塑家李展辉与意大利雕塑家Francesca Bernardini的联手创作；著名音乐监制Edward Chan与MV及视觉影像制作团队(Re)的Kelly Cheuk和Kwokin合作，呈现音乐与影像交融的视听作品；知名插画师Pen So展出《条条大路通罗马》、《月下之城》及《圣安东尼诺与鲸鱼》等精选作品。 本地设计力量与国际视野并重 今年DesignInspire云集来自14个国家及地区、超过250家参展商。香港设计中心、香港知专设计学院及多位本地创作人亦将展示结合传统与创新的设计成果，如智能纺织品牌GERI与平面设计大师靳埭强跨界推出的智能手袋系列，体现科技与工艺的完美结合。同场亦设有"SHOP"展区，观众可选购多国设计精品；而"InnoTalks创新对话"系列将邀请国际设计师与业界领袖，探讨潮玩文创、AI设计及IP开发等议题。 现诚邀贵机构派员出席传媒预展及其他精彩活动，详情如下： 展览首日传媒导赏 日期： 2025年12月3日（星期三） 时间： 下午2时至3时 集合时间及地点： 下午1时30分于香港湾仔博览道一号香港会议展览中心地下香港贸发局新闻中心 语言： 粤语/普通话/英语进行 开幕酒会 日期： 2025年12月3日（星期三） 时间： 下午3时 地点： 香港会议展览中心展览厅3DE InnoTalks 主礼嘉宾： 香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩

香港贸发局总裁张淑芬

香港特别行政区政府文创产业专员黎细明

香港设计中心主席劳建青

香港贸易发展局设计、市场及授权服务业谘询委员会会长梁志天

SAFI及Maison&Objet执行董事会主席Philippe Delhomme 展览详情 日期︰ 2025年12月3至6日（星期三至六）12月3日（传媒导赏/贵宾预展）；12月4-6日（公众开放） 时间︰ 12月3日

12月4-5日

12月6日 下午2時至7時 （傳媒導賞/貴賓預展-只限獲邀人士參觀）

上午9時30分至下午7時30分

上午9時30分至下午7時 地点︰ 香港会议展览中心3CDE展览厅

展览开放30分钟前开始接受登记，新闻界代表请携同名片及记者证到传媒登记处（展览厅3D大堂）即场领取记者证。 活动网页： https://designinspire.hktdc.com/tc/ *活动由文创产业发展处（文创处）资助 传媒预展中展出的主要展品包括：

（左图起）香港殿堂级设计师又一山人（anothermountainman）、意大利顶级家俱品牌Moroso与Minotti的作品 （左图起）意大利顶级家俱品牌Riccardo Cenedella、玻璃艺术家Lucia Massari以及艺术家及珠宝工匠Joy BC的作品 国际设计大师陈幼坚（Alan Chan） 联手UNVEIL和苏畅设计研究室策划的"BOTTEGA HONG KONG"，展出一系列来自意大利及香港的生活家俱与设计精品。参展阵容汇聚两地设计精英，包括香港殿堂级设计师又一山人（anothermountainman）、意大利顶级家俱品牌Moroso与Minotti by Andante、Riccardo Cenedella、玻璃艺术家Lucia Massari以及艺术家及珠宝工匠Joy BC。 （左图起）漫画家及插画师Pen So、视觉艺术家Afa Annfa、驻港意大利产品与工业设计师Andrea Ponti的作品 （左图起）音乐监制Edward Chan、纹身师James Lau作品及时装设计师徐逸昇（Angus Tsui）作品 由Chilai Howard（郑智礼）策划的"TINY STUDIO"展区，汇集来自香港和意大利的12个设计单位，包括漫画家及插画师Pen So、视觉艺术家Afa Annfa、驻港意大利产品与工业设计师Andrea Ponti、音乐监制Edward Chan、纹身师James Lau及时装设计师徐逸昇(Angus Tsui)等，在12个展亭展示他们融合设计、艺术和科技而创作的作品，分享他们对香港和意大利文化的独特诠释。 香港知专设计学院主办第二届Motifx"流行纹化"以"从文化到自然--植物图案的超现实花园"为主题设计的图案系列与作品。 世界著名的捷克波希米亚玻璃工艺，手绘插画和印刷专家 DittoDitto，以及永续时尚与生活方式展厅 MATCH SHOWROOM等展商将在"SHOP"展区展示设计和艺术作品，供收藏和购买 智能纺织科技公司GERI将与平面设计大师靳埭强合作，推出一系列智能手袋作品，于展会内首次展出。

图片下载：https://bit.ly/4olqk5X 香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 传媒查询 新闻界如有查询，请联络言十公关公司： 谢媛彰 电话：(852) 9742 7338 电邮：betsytse@raconteur.hk 张希雯 电话：(852) 9248 0876 电邮：clementinecheung@raconteur.hk 香港貿發局傳訊及公共事務部： 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 苏显博 电话：(852) 2584 4049 电邮：stanley.hp.so@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc



