  • Friday, November 28, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 28 November 2025, 16:22 HKT/SGT
海天味业紧急捐款1000万港元 驰援香港大埔火灾救援

香港，2025年11月28日 - (亚太商訊) - 香港大埔区11月26日发生重大火灾事故，造成人员伤亡及财产损失。调味品龙头企业海天味业（3288. HK，603288. SH）高度关注灾情进展，第一时间启动响应机制，于11月27日宣布紧急捐赠1000万港元，用于受灾群众的医疗救助、紧急安置及灾后重建等各项工作，希望能助力受灾群众早日度过难关。

据悉，该笔善款已捐赠至香港大埔宏福苑援助基金，全力支持当地救灾抢险。海天味业相关负责人表示，公司始终秉持社会责任担当，心系香港同胞安危，希望能为受灾群众渡过难关贡献力量。

此次火情发生后，海天味业快速响应，展现了民族企业与香港社会守望相助的情谊。公司表示将持续关注救援进展，幷向奋战在一线的消防、救护人员以及参与救灾与保障服务的所有人员致敬。愿逝者安息，伤者早日康复，受灾居民家园尽快重建!

值得注意的是，海天味业是一家拥有四百余年历史的中华老字号企业。公司于2014年在上海证券交易所上市，幷于2025年6月在香港联交所挂牌交易，实现“A+H”双平台发展。作为国内调味品行业的龙头企业，海天产品覆盖酱油、蚝油、酱料、醋、料酒等全品类1000多个SKU，不仅在国内市场占据领先地位，更远销全球100多个国家和地区，成为传播中华饮食文化的重要载体。此次对香港火灾的迅速捐助，再次展现了这家百年企业在持续发展的过程中，始终不忘回馈社会的初心与担当。



部门 食品
